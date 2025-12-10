Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megvan az örök fiatalság kulcsa? Így próbálják kitolni az öregedést a Szilícium-völgyi kutatók

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 14:15
A techvilág legnagyobb játékosai már rég nem csak gyorsabb processzorokban gondolkodnak. A cél ma sokkal merészebb: megállítani – vagy legalább jól lelassítani – az öregedést. Lássuk, hogyan harcol a Szilícium-völgy az öregedés ellen! Vajon mi a hosszú élet titka a kutatók szerint?
Bakk Lucia
A hosszú élet titka már rég nem az egészséges életmódban rejlik. A Szilícium-völgyben külön iparág épül arra, hogy a biológiát újraírják. Milliárdos vállalkozók és biotechnológiai cégek sora próbálja megfejteni vajon az emberi élet tényleg „hackelhető-e”.  

A Szilícium-völgy Kalifornia államban.
A híres Szilícium-völgy, ahol megpróbálják megfejteni, hogyan fordítható vissza az öregedés folyamata / Fotó: NorthSky Films /  Shutterstock 
  • A techvilág életmeghosszabbító törekvései.  
  • Futurisztikus anti-aging kísérletek és technológiák.  
  • Az örök élet kutatása mögött álló motivációk és dilemmák.

Az örök élet titka – A szilícium-völgy harca az öregedés ellen

Milliárdok az örök fiatalságért

A techszektor krémje hatalmas összegeket pumpál olyan kutatásokba, amelyek az öregedés lassítását vagy akár visszafordítását célozzák. Nem elégednek meg azzal, hogy egészségesebben éljenek: a cél, hogy a test sejtjei is fiatalabb állapotba kerüljenek (maradjanak). Biotechnológiai startupok egész sora dolgozik azon, hogy megtalálja azokat a mechanizmusokat, amelyek meghatározzák, meddig tart a szervezet „szavatossági ideje”.  

Fiatalító kísérletek: vértől a genetikai szűrésekig

Vannak elképesztően futurisztikusnak tűnő próbálkozások is. Például olyan kezelések, amelyek fiatalabb emberek vérplazmájának hatásait vizsgálják idősebb pácienseknél. A koncepció egyszerre izgalmas és kissé ijesztő, a biztonságáról és a hatásosságáról pedig még senki sem beszél teljes bizonyossággal.

Ezzel párhuzamosan óriási divat lett az úgynevezett „full-body” vizsgálat: genetikai elemzések, nagyfelbontású képalkotás, részletes biomarker-térképek. A cél, hogy évekkel korábban felfedezzék a betegségek nyomait, még mielőtt egyetlen tünet megjelenne. Persze drága, de a Szilícium-völgyben ez nem visszatartó tényező.  

Szilícium-völgyi kutató egy krémes tégelyt tart a kezében, amiből épp mintát vesz.
A legtöbb kutatás már nemcsak az öregedés lassítását, hanem egyenesen a visszafordítását tűzte ki célul / Fotó: MargoAlexa / 123RF

Biohackerek és tabletták, amelyek a sejtekhez beszélnek

A biohackerek (aki „meghekkeli” a saját biológiáját, hogy javítsa az egészségét) egyik kedvence az anti-aging kapszula. A modern étrend-kiegészítők már nem „szebb bőr, erősebb haj” típusú ígéretekkel kecsegtetnek, hanem olyan molekulákkal, amelyek a sejtek energiatermelését, regenerációját vagy stresszválaszát próbálják javítani. Van, aki ezeket a kiegészítőket kísérleti laboreredmények alapján szedi, és van, aki egyszerűen csak bízik abban, hogy működnek.

A hagyományos böjtölést is elfejthetjük  

Egy másik trend a „majdnem böjtölés”: olyan étkezési csomagok és protokollok terjedtek el, amelyek minimális kalóriabevitellel olyan állapotot idéznek elő, mintha a test valóban böjtölne – csak éppen kényelmesebb, kontrolláltabb formában.

Megoldás vagy illúzió kergetés?  

Jól hangzik, hogy a technológia elhozza a hosszabb életet, de közben sok a nyitott kérdés. A kutatások nagy része még kísérleti fázisban jár, és nem tudni, hol húzódik a határ a valós tudomány és a fizetős illúzió között. Az is kérdés, hogy ha egyszer működni fog valamelyik technológia, ki engedheti majd meg magának. Mert nagy a veszély, hogy ez is olyan kiváltság lesz, ami csak a leggazdagabbaknak jár.

Le kell-e egyáltalán győzni az öregedést?  

A hosszabb élet utáni vágy érthető. Ki ne szeretne több időt a szeretteivel, vagy több lehetőséget arra, hogy megvalósítsa mindazt, amit fiatalkorában tervezett? De miközben a techvilág az örök fiatalságot kergeti, érdemes feltenni a kérdést: attól, hogy tovább élünk, vajon boldogabbak is leszünk? Mert a valódi kérdés talán nem az, hogyan nyerünk plusz éveket, hanem hogyan tehetjük értékessé azokat, amelyek már most a miénk. 

További infókért nézd meg az alábbi interjút Bryan Johnson-nal, az emberrel aki örökké akar élni:

