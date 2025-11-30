Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Az edzőteremben tölti a szabadidejét egy 101 éves nő, szerinte ez a hosszú élet titka

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 06:00
A mozgás az egészséges élet kulcsa. Egy 101 éves nő is így látja, ezért tölt napi két órát a súlyzók és fia társaságában.

Edzőterembe jár egy 101 éves spanyol asszony, akinek a mozgás a mindene. Fiával edz mindennap két órát, akinek segítségével a közösségi médiában is jelen tud lenni.

101 évesen edzőteremben tölti szabadidejét egy spanyol nő.
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock (Illusztráció)

Az edzőterem legidősebb tagja

Sok ember számára már a napi egyszeri edzés is problémát okoz, azonban egy 101 éves nő számára a testmozgás a hossz életének a titka. A spanyolországi Beasainból származó Iñaxi Lasa mindig is nagyon aktív életmódot folytatott, és most eltökélt szándéka, hogy  ő legyen a legidősebb ember az edzőteremben, nem pedig a legfiatalabb egy idősek otthonában. Túlélte a második világháborút, a mellrákot, két csípőtáji törést, szemműtétet és 98 éves korában elszenvedett egy Covid-fertőzést. Mindannak ellenére, hogy  porckopással küzd soha nem hagy ki egyetlen napot sem testmozgás nélkül.

Lasa asszony 94 évesen kezdett edzőterembe járni, ahol súlyzókkal kezdett izmot építeni, csontjait erősíteni és a demencia kialakulását lassítani.

De előtte is nagyon aktív voltam

– mondja. 

Szobakerékpárt használtam és sokat gyalogoltam, de [a gondozóm és a fiam] biztattak, hogy menjek el edzőterembe, és őszintén szólva ez volt a legjobb dolog, amit az utóbbi években tettem. Most télen reggel 8-kor kelek és sétálok egyet, ha nem esik az eső, aztán elmegyek az edzőterembe a fiammal. Két órát töltünk erősítő edzéssel.

- mondja Iñaxi, aki hozzátette, hogy az erőnléti edzés élénkíti az letét és kordában tartja az elméjét is. 

Tanulmányok kimutatták, hogy az izomgyengeség – különösen a lábakban – összefüggésben áll a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szívbetegségek és akár a demencia fokozott kockázatával. A hosszú élet titka tehát lehet az erőnléti edzés – akár súlyokkal, akár csak a saját testsúly használatával – régóta a várható élettartam egyik legjobb előrejelzőjeként tartják számon.

Lasa asszony napi kétórás edzése pedig mindent aktivál, a nagy izomcsoportoktól a szív- és érrendszerig, a neuromotoros és a csontrendszerig, segítve a csontok egészségének javítását és az életkorral összefüggő sorvadás megelőzését. 

A testmozgás a legjobb dolog, amit egy idős ember tehet az egészségéért. És ez a legjobb gyógyszer a hosszú életre.

– mondja.

Amióta Lasa elkezdte fitnesz karrierjét, fia segítségével csatlakozott a TikTokra, ahol egyre nagyobb követő számmal rendelkezik. Azt mondta: „Elkezdtünk játszani a közösségi médiában, mint egy játékban. Jól szórakoztunk a videók felvétele közben, de nem igazán gondoltuk, hogy bárki is felfigyelne ránk.”  Hozzátette: „Nagyon tetszik, hogy példakép vagyok mások számára; legalábbis ezt mondják nekem, amikor írnak nekem.” - olvasható a Daily Mail cikkében.

A spanyol asszony tehát mindent megtesz annak érdekében, hogy tovább élvezhesse az életet mind az edzőteremben, mind pedig azon túl is. Érdemes róla példát venni, hiszen a mozgás tényleg a legnagyobb segédeszköz a hosszú élethez.

 

 

