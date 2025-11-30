Az edzőteremben tölti a szabadidejét egy 101 éves nő, szerinte ez a hosszú élet titka

Edzőterembe jár egy 101 éves spanyol asszony, akinek a mozgás a mindene. Fiával edz mindennap két órát, akinek segítségével a közösségi médiában is jelen tud lenni.

Az edzőterem legidősebb tagja

Sok ember számára már a napi egyszeri edzés is problémát okoz, azonban egy 101 éves nő számára a testmozgás a hossz életének a titka. A spanyolországi Beasainból származó Iñaxi Lasa mindig is nagyon aktív életmódot folytatott, és most eltökélt szándéka, hogy ő legyen a legidősebb ember az edzőteremben, nem pedig a legfiatalabb egy idősek otthonában. Túlélte a második világháborút, a mellrákot, két csípőtáji törést, szemműtétet és 98 éves korában elszenvedett egy Covid-fertőzést. Mindannak ellenére, hogy porckopással küzd soha nem hagy ki egyetlen napot sem testmozgás nélkül.

Lasa asszony 94 évesen kezdett edzőterembe járni, ahol súlyzókkal kezdett izmot építeni, csontjait erősíteni és a demencia kialakulását lassítani.

De előtte is nagyon aktív voltam

– mondja.

Szobakerékpárt használtam és sokat gyalogoltam, de [a gondozóm és a fiam] biztattak, hogy menjek el edzőterembe, és őszintén szólva ez volt a legjobb dolog, amit az utóbbi években tettem. Most télen reggel 8-kor kelek és sétálok egyet, ha nem esik az eső, aztán elmegyek az edzőterembe a fiammal. Két órát töltünk erősítő edzéssel.

- mondja Iñaxi, aki hozzátette, hogy az erőnléti edzés élénkíti az letét és kordában tartja az elméjét is.

Tanulmányok kimutatták, hogy az izomgyengeség – különösen a lábakban – összefüggésben áll a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szívbetegségek és akár a demencia fokozott kockázatával. A hosszú élet titka tehát lehet az erőnléti edzés – akár súlyokkal, akár csak a saját testsúly használatával – régóta a várható élettartam egyik legjobb előrejelzőjeként tartják számon.

Lasa asszony napi kétórás edzése pedig mindent aktivál, a nagy izomcsoportoktól a szív- és érrendszerig, a neuromotoros és a csontrendszerig, segítve a csontok egészségének javítását és az életkorral összefüggő sorvadás megelőzését.

A testmozgás a legjobb dolog, amit egy idős ember tehet az egészségéért. És ez a legjobb gyógyszer a hosszú életre.

– mondja.