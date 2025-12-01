Közös felelősség, közös küzdelem – az AIDS elleni világnap figyelmeztet: sokan máig nem jutnak megfelelő ellátáshoz

Minden év december 1-jén, az AIDS elleni küzdelem világnapján a HIV-fertőzöttekre, az AIDS-cel élőkre és azokra emlékezünk, akik a betegség következtében életüket vesztették. Ezt a napot 1988-ban nyilvánították egészségügyi világnappá, hogy erősítsék az összefogást és felhívják a figyelmet a megelőzés, a kezelés, és a támogatás fontosságára. A HIV ma is globális népegészségügyi kihívás.
A HIV-vírus az immunrendszer sejtjeit támadja meg, és kezelés nélkül hosszú évek alatt kialakul az AIDS, vagyis a szerzett immunhiányos állapot. Habár a betegség gyógyíthatatlan, a modern terápiák lehetővé teszik, hogy a HIV-vel élők teljes életet éljenek, ugyanis ha időben megkapják a szükséges gyógyszeres kezelést, esetükben nem alakul ki az AIDS. Szerencsére ma már sok AIDS-beteget is vissza tudnak hozni a gyógyszeres kezeléssel, amennyiben nem előrehaladott a páciens állapota, és a szervezete jól reagál a terápiára.
A WHO legutóbbi átfogó jelentése szerint 2021-ben 1,5 millió új HIV-fertőzést és mintegy 650 ezer, AIDS-betegség következtében bekövetkezett halálesetet regisztráltak. A Földön 38,4 millióan élnek HIV-fertőzéssel, kétharmaduk Afrikában. Habár egyre többen jutnak hozzá vírusellenes terápiához, a kezelés még mindig nem mindenki számára elérhető, a fertőzöttek negyede ellátatlan marad. Különösen aggasztó, hogy a gyerekek mindössze fele kapja meg a szükséges gyógyszeres támogatást, szemben a felnőttek 76 százalékával. A WHO, az UNAIDS és az UNICEF célja, hogy az évtized végére minden érintett gyerek részesüljön megfelelő ellátásban, és hogy 2030-ig kézzelfogható előrelépés történjen a HIV, a hepatitisz és más szexuális úton terjedő fertőzések visszaszorításában.
Az UNAIDS az egyenlőtlenségek felszámolását jelölte ki fő üzenetének. Több afrikai országban a fiatal nők kiemelten veszélyeztetettek, mégis kevés program érhető el számukra. A megbélyegzés, a kriminalizáció és a társadalmi kirekesztés pedig világszerte megnehezíti, hogy a leginkább érintettek, például a homoszexuálisok, transzneműek, droghasználók, szexmunkások és börtönben élők valódi segítséghez jussanak. Ahogy Winnie Byanyima, az UNAIDS vezetője fogalmazott: az AIDS felszámolásához először az esélyegyenlőtlenséget kell megszüntetni.
Hazánkban a HIV-fertőzés kezelhető, és a korszerű antiretrovirális terápiáknak köszönhetően jelentősen csökkentek az AIDS-es megbetegedések és az azokhoz köthető halálozások. A magyar ellátórendszer központja a Dél-pesti Centrumkórház, de Debrecenben, Pécsett és Miskolcon is jogosultak a szakorvosok HIV-gyógyszerek felírására. A diagnosztizált betegek gondozása országos hálózatban zajlik.
A NEAK adatai szerint 2019-ben 2129 HIV-vel élő személyt láttak el Magyarországon; többségük 30 és 49 év közötti férfi volt.
A HIV-fertőzés sokáig tünetmentes lehet, ezért a korai felismerés a legfontosabb. A szűrés az egyetlen módja annak, hogy időben kiderüljön a fertőzés és megkezdődhessen a kezelés, valamint hogy elkerülhető legyen a vírus továbbadása. Évente legalább egyszer minden szexuálisan aktív ember számára ajánlott a vizsgálat, amely Magyarországon térítésmentesen elérhető a bőr- és nemibeteg-gondozókban, valamint több kormányhivatali és országos tanácsadó ponton.
A legjobb védekezés a legtöbb nemi betegség ellen a gumióvszer használata, a HIV-vírussal való megfertőződés azonban elkerülhető úgynevezett PrEP-készítményekkel is. Ezek a gyógyszerek hasonlóak a HIV-fertőzöttek kezeléséhez alkalmazottakkal. A tablettákban lévő hatóanyagok megakadályozzák, hogy a vírus beépüljön a szervezet sejtjeibe, napi szedés esetén több mint 99 százalékos hatékonysággal. Ehhez a készítményhez a legtöbb uniós országban térítésmentesen hozzájuthatnak azok, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve, Magyarországon ugyanakkor kizárólag a Belvárosi Orvosi Centrumban, magánrendelés útján igényelhető a gyógyszer, amelynek a piaci árát kell megfizetnie a pácienseknek. A gyógyszer használata rendszeres orvosi kontrollvizsgálatokhoz kötött.
Fontos megjegyezni, hogy bár a PrEP valóban véd a HIV-vírus ellen, más nemi betegségekkel szemben nem hatékony, így a gumióvszer használata PrEP szedése mellett is javasolt.
