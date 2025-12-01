Közös felelősség, közös küzdelem – az AIDS elleni világnap figyelmeztet: sokan máig nem jutnak megfelelő ellátáshoz

Minden év december 1-jén, az AIDS elleni küzdelem világnapján a HIV-fertőzöttekre, az AIDS-cel élőkre és azokra emlékezünk, akik a betegség következtében életüket vesztették. Ezt a napot 1988-ban nyilvánították egészségügyi világnappá, hogy erősítsék az összefogást és felhívják a figyelmet a megelőzés, a kezelés, és a támogatás fontosságára. A HIV ma is globális népegészségügyi kihívás.

AIDS-világnap: a megelőzés és a tudatosság ma is életet ment / Fotó: 123RF

Ma is milliók élnek HIV-vel, de sokan még mindig nem jutnak megfelelő ellátáshoz.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) célja a kezeléshez való egyenlő hozzáférés biztosítása és a megbélyegzés csökkentése világszerte.

Magyarországon korszerű terápiákkal ma már teljes életet élhetnek a HIV-fertőzöttek.

Mi a HIV, és mi az AIDS?

A HIV-vírus az immunrendszer sejtjeit támadja meg, és kezelés nélkül hosszú évek alatt kialakul az AIDS, vagyis a szerzett immunhiányos állapot. Habár a betegség gyógyíthatatlan, a modern terápiák lehetővé teszik, hogy a HIV-vel élők teljes életet éljenek, ugyanis ha időben megkapják a szükséges gyógyszeres kezelést, esetükben nem alakul ki az AIDS. Szerencsére ma már sok AIDS-beteget is vissza tudnak hozni a gyógyszeres kezeléssel, amennyiben nem előrehaladott a páciens állapota, és a szervezete jól reagál a terápiára.

Mi a helyzet világszinten?

A WHO legutóbbi átfogó jelentése szerint 2021-ben 1,5 millió új HIV-fertőzést és mintegy 650 ezer, AIDS-betegség következtében bekövetkezett halálesetet regisztráltak. A Földön 38,4 millióan élnek HIV-fertőzéssel, kétharmaduk Afrikában. Habár egyre többen jutnak hozzá vírusellenes terápiához, a kezelés még mindig nem mindenki számára elérhető, a fertőzöttek negyede ellátatlan marad. Különösen aggasztó, hogy a gyerekek mindössze fele kapja meg a szükséges gyógyszeres támogatást, szemben a felnőttek 76 százalékával. A WHO, az UNAIDS és az UNICEF célja, hogy az évtized végére minden érintett gyerek részesüljön megfelelő ellátásban, és hogy 2030-ig kézzelfogható előrelépés történjen a HIV, a hepatitisz és más szexuális úton terjedő fertőzések visszaszorításában.