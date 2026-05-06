Kizuhant egy férfi a repülőből

A manchesteri repülőtér egyik aszfaltozott állóhelyén szombat reggel, nem sokkal fél kilenc előtt súlyos baleset történt. Egy hatvanas éveiben járó mérnök, aki külsős alvállalkozóként dolgozott a Jet2 légitársaság egyik repülőgépén, váratlanul kizuhant az utastérből. Újabb félelmetes példa a reptéri balesetekre.
A tenerifei járat éppen az indulására várt, amikor a férfi a mélybe esett. A szemtanúk és a kiérkező mentőegységek szerint a szakembernek hatalmas szerencséje volt, hogy egyáltalán túlélte a becsapódást, mivel a zuhanás magassága meghaladta a tíz métert.
A helyszíni beszámolók szerint a tragédiát egy egyszerű, de végzetes félreértés okozhatta. A munkásnak azt mondták, hogy a beszállólépcső a gép jobb oldalán található, ő azonban – vélhetően egy pillanatnyi figyelemkihagyás miatt – a bal oldali ajtót nyitotta ki. Mivel a repülőgép mellett ott nem állt semmilyen emelvény vagy lépcső, a férfi a semmibe lépett. Megpróbált ugyan megkapaszkodni a nehéz ajtóban, de az erős szél és a szerkezet súlya végül lerántotta őt a mélybe.
A férfi arccal előre esett ki a gépből. Az ösztönei ugyan működtek, és megpróbálta a végtagjaival tompítani az ütést, de a nagyjából 11 méteres zuhanás így is brutális erejű volt. A becsapódás következtében mindkét lába és mindkét könyöke eltört, a válla kificamodott, és a szemüregei is súlyosan roncsolódtak.
A baleset helyszínére hat mentőautó érkezett, a sérültet pedig azonnal kórházba szállították. A légitársaság szóvivője megerősítette, hogy tudnak az esetről, és minden segítséget megadnak az érintetteknek. A manchesteri repülőtér és a Jet2 szakértői bevonásával átfogó vizsgálat indult, hogy kiderítsék, mulasztott-e valaki a biztonsági előírások betartásakor, vagy egyedi emberi tévedés áll a háttérben. A hatóságok a biztonsági kamerák felvételeit és a munkatársak beszámolóit is elemzik a balesettel kapcsolatban, hogy pontos képet kapjanak a történtekről.
