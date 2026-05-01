KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Fülöp, Jakab névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas pánik a repülőgépen: három próbálkozás kellett, mire landolni tudtak Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 18:20
Pánik, hányás, zokogás és órákig tartó sokk – erről számoltak be azok az utasok, akik április 30-án délután a Wizz Air Budapestre tartó járatán ültek.

Rémisztő perceket éltek át a Wizz Air WZZ83-as járatának utasai csütörtökön, április 30-án. A Marosvásárhelyről Budapestre érkező repülőnek eredetileg 15 óra 45 perckor kellett volna leszállnia a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ez azonban csak a harmadik próbálkozásra sikerült.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A fedélzeten ülők szerint a gép két alkalommal is már szinte a kifutópályát súrolta, amikor a pilóta hirtelen ismét felhúzta a repülőt és újabb körre indult a reptér felett.

A váratlan manőver miatt az utasok között pillanatok alatt elszabadult a pánik. Többen rosszul lettek, volt aki hányt, mások imádkoztak, sokan pedig attól rettegtek, hogy műszaki hiba történt. Sokan azt hitték, hogy a futómű romlott el, és azért nem tud a gép földet érni.

László, akinek marosvásárhelyi rokona a fedélzeten utazott, elmondta:

Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett míg lenyugodott

– mesélte.

Szerinte nemcsak maga a manőver volt rettenetes, hanem az is, hogy az utasok semmilyen tájékoztatást nem kaptak.

A félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki nem mondta meg nekik, mi történik, minden utas rettegett

– tette hozzá.

A Flightradar24 adatai szerint a járat valóban szokatlanul bonyolult megközelítést hajtott végre Budapest felett, kétszer is átstartolt, mielőtt végül sikeresen földet ért.

Gulyás Zoltán pilóta szerint a kapitány teljesen szabályos eljárást követett, és nagy valószínűséggel az úgynevezett szélnyírás miatt döntött az átstartolás mellett. Ez egy rendkívül veszélyes légköri jelenség, amikor a szél iránya és erőssége hirtelen megváltozik a kifutópálya közelében, ami komoly kockázatot jelenthet leszálláskor.

A szakértő szerint a harmadik próbálkozást már egy másik kifutópályán hajtotta végre a pilóta, ahol kisebb lehetett a veszélyes széláramlat, így végül sikerült biztonságosan letenni a gépet – írja a Blikk.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
