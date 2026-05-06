Exatlon: Lencse Laci a sírástól percekig nem tudott megszólalni

A kétszeres magyar bajnok labdarúgó édesapaként vágott bele a dominikai kalandba, tudva, hogy a műsor forgatása miatt akár hónapokig nem láthatja családját. Az Exatlon Bajnoka, Lencse Laci már egy ideje küzd a honvággyal, a szerettei hiányával, így szívét-lelkét beletette a futamokba, amikor kiderült, családi videóhívást nyerhetnek. Magabiztos győzelmet arattak, Palik László szerint a focistát a műsorban még senki nem látta így küzdeni. Lencse annyira örült is, amikor meglátta szeretteit, hogy a boldogságtól percekig nem tudott megszólalni.

Lencse Lacit, az Exatlon első focista versenyzőjét megviseli szerettei hiánya (Fotó: TV2)

Exatlon: Lencse Laci a boldogságtól zokogott

Hosszú hetek óta küzdenek a Bajnokok a Kihívókkal a dominikai kőkemény akadálypályákon a világtól, szeretteiktől elzárva. Az Exatlon Hungary versenyzőire szigorú szabályok vonatkoznak, többek közt elveszik tőlük mobiljukat, így nemcsak távol vannak szeretteiktől, de még telefonon sem tudnak velük beszélni. Az elmúlt hetekben több versenyző is kijelentette, hogy honvággyal küzd, vagy teljesen elfáradt. Ezért mindennél fontosabbak számukra, amikor mondjuk videóüzenetet, vagy videóhívást nyerhetnek. Jól lehetett látni, amikor két hete az Exatlon Bajnokok elbukták a családjuktól kapott videóüzeneteket, többen össze is omlottak. Bacskai Balázst konkrétan annyira összetörte ez a trauma, hogy ki is esett a versenyből, de így legalább meglephette feleségét.

A másik családapa, Lencse Laci is nagyon hiányolja már gyerekeit, így amikor hétfőn videóhívásért küzdöttek, körme szakadtáig harcolt a piroscsapat többi tagjával együtt. A tét annyira felspannolta a pirosakat, hogy magabiztos győzelmet arattak. A focista nagyon izgult a hívás előtt, nem akarta elhinni, hogy újra láthatja feleségét, imádott gyerekeit, percekig zokogott, amikor meglátta őket a képernyőn.

„Most már jól vagyok, de volt két hét, amikor úgy éreztem, nem tudom végig csinálni. Annyit láttok, hogy futunk a pályán, de ez nagyon nehéz lelkileg. Minden este úgy alszom el, hogy rátok gondolok, nagyon szeretlek benneteket!”

– válaszolta az Exatlon 2026 versenyzője, Lencse, aki a múltkor annyira ki is borult, hogy dühöngött a pályán.