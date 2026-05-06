A rendőrök is sokkot kaptak: vezetés közben borult az anyósülésre és aludt el az ittas sofőr Téten

Ittas állapotban ült volán mögé egy 53 éves férfi Téten, aki ezt követően a Győri úton haladt Citroen gyártmányú személygépkocsijával április 29-én, 19 óra 50 perc körül. Alkoholos állapota miatt viszont nem sokkal később elaludt, és a jobb első ülésre dőlt, így az autó irányítás nélkül gurult tovább.
Az autó ezután az útról letérve egy jelzőtáblának, majd egy étterem pergolájának ütközött, amelyek kiszakadtak a helyükről. A jármű a baleseteket követően, továbbra is kormányzás hiányában folytatta útját, míg végül egy szabályosan várakozó személygépkocsinak ütközve állt meg.
A gépkocsi vezetőjével szemben a Győri Rendőrkapitányság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt büntetőeljárást indított - írja a Police.hu.
