A rendőrök is sokkot kaptak: vezetés közben borult az anyósülésre és aludt el az ittas sofőr Téten

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 12:05
A kocsi eközben nekiment mindennek, ami az útjába került. Az ittas sofőr ellen a történtek után büntetőeljárás indult.
Ittas állapotban ült volán mögé egy 53 éves férfi Téten, aki ezt követően a Győri úton haladt Citroen gyártmányú személygépkocsijával április 29-én, 19 óra 50 perc körül. Alkoholos állapota miatt viszont nem sokkal később elaludt, és a jobb első ülésre dőlt, így az autó irányítás nélkül gurult tovább.

Elaludt vezetés közben az ittas sofőr / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ittas sofőr okozott káoszt Téten

Az autó ezután az útról letérve egy jelzőtáblának, majd egy étterem pergolájának ütközött, amelyek kiszakadtak a helyükről. A jármű a baleseteket követően, továbbra is kormányzás hiányában folytatta útját, míg végül egy szabályosan várakozó személygépkocsinak ütközve állt meg.

A gépkocsi vezetőjével szemben a Győri Rendőrkapitányság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt büntetőeljárást indított - írja a Police.hu.

 

