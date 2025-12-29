Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító, evakuálni kellett az utasokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 13:50
Még időben sikerült földet érni.
Bors
Rendkívüli esemény történt hétfő reggel a manchesteri repülőtéren: egy Barbadosról érkező Aer Lingus-járat kényszerleszállást hajtott végre, miután technikai problémát észleltek a repülőgépen. Az utasokat a leszállást követően a kifutópályán szállították le a gépről.

Szerencsésen földet ér a repülőgép/ Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Nem volt más választás, kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép

A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint a Bridgetownból Manchesterbe tartó EUK930-as járat nem tervezett módon szakította meg útját. A Flightradar24 adatai alapján a repülőgép a leszállást követően a manchesteri repülőtér déli kifutópályáján állt meg.

A Mirror információi szerint a döntés hátterében a repülőgép hidraulikai rendszerét érintő műszaki probléma állt. A leszállást követően elővigyázatosságból mentő- és tűzoltóegységek vették körül a repülőgépet, miközben az utasokat buszokkal szállították vissza a terminálépületbe. 

A helyszínen készült felvételeken a repülőgép a kifutópályán áll, körülötte több vészhelyzeti járművel. A képeken az is kivehető volt, hogy a futómű ajtajai nyitva álltak, ami összefüggésben lehetett a jelentett hidraulikai hibával. 

A manchesteri repülőtér szóvivője megerősítette, hogy a járatnál „a hidraulikai rendszert érintő technikai problémát” észleltek, ugyanakkor hangsúlyozta: az utasok biztonsága egyetlen pillanatig sem volt veszélyben. A gép biztonságosan földet ért, az utasok pedig a kifutópályán hagyták el a repülőgépet. 

Az Aer Lingus közleményben megerősítette az esetet. A légitársaság szóvivője elmondta, hogy az EI030-as járat rendben leszállt Manchesterben, a műszaki hiba miatt azonban elővigyázatosságból a repülőtéri vészhelyzeti szolgálatok is kivonultak. Az utasok sértetlenül hagyták el a fedélzetet.

 

