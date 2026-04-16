Időben reagált a pilóta: centiken múlott a repülőgép-baleset

Repülőgép-baleset is lehetett volna abból az incidensből, amelyet csak a pilóta lélekjelenléte mentett meg. A gyors reakciójú pilóta a fékre taposva állította meg a légi járművet mielőtt az egy földi kiszolgáló járműnek ütközhetett volna.

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Gurulás közben kellett hirtelen fékeznie az American Airlines egyik pilótájának, hogy elkerülje az egyik kiszolgáló járművel való ütközést. Az eset április 15-én történt az észak-karolinai Charlotte Douglas International Airport területén.

Az ABC News és a WSOC-TV által megszerzett, a pilótafülkéből származó hangfelvételén hallható, ahogy a pilóta arról számol be, hogy a kiszolgáló jármű a repülőgép előtt haladt el.

Az a fekete-fehér teherautó egyszerűen áthajtott előttünk, és majdnem eltaláltuk. Azonnal satuféket kellett nyomnom. A gurulófényünk be volt kapcsolva, már mozgásban voltunk. Erről azonnal értesíteni kell valakit

- hangzott el a feketedoboz felvételén. A pilóta később nagyon súlyos esetként említette az incidenst.

Az American Airlines közleményében kiemelte, hogy büszkék a személyzet professzionális és gyors reakciójára. A repülőgép üzemeltetője megerősítette, hogy tudnak a repülőgép és a földi kiszolgáló jármű esetéről, kiemelték, hogy ütközésre nem került sor. Hozzátették, hogy az előírásoknak megfelelően vizsgálják az ügyet. Az Federal Aviation Administration szintén vizsgálatot indított az ügyben.

Egy korábbi eset nem volt szerencsés kimenetelű

Nem sokkal a mostani eset előtt egy hasonló baleset miatt két pilóta vesztette az életét, és több mint 40 embert kellett kórházba szállítani, miután az Air Canada légitársaság egyik repülőgépe összeütközött egy tűzoltó autóval a New York-i LaGuardia Airport repülőtéren. A repülőgép Montrealból érkezett fedélzetén 72 utassal és négyfős legénységével. A repülőgép feketedobozának felvételei alapján kiderült, hogy a járművet közvetlenül az ütközés előtt két alkalommal is felszólították a megállásra, ennek ellenére a repülőgép elé hajtott - írja a PEOPLE magazin.