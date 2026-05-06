Curtis: Vége lehetne már ennek a rémálomnak

Lassan a végéhez ér a magyar igazságszolgáltatás egyik legemlékezetesebb, egyben leghosszabbra nyúlt büntetőügye. Ezelőtt 25 évvel lett gyilkosság áldozata a válogatott labdarúgó, Katzenbach Imre, az ügyben pedig május 6-án hirdetnek másodfokú határozatot. A vádlottak padján ül majd a rapper, Curtis bátyja, Széki Lajos is: rá és társaira az elsőfokú bíróság korábban a legsúlyosabb büntetést, tényleges életfogytiglant szabott ki, a védelem szerint viszont az eljárás több sebből vérzik.

A Széki család érthető okokból feszülten várja, hogy vége legyen a Katzenbach-gyilkosság másodfokú eljárásának és végre kiderüljön, hogyan dönt a bíróság. A tét nem kicsi, hiszen Széki Lajosnak, Curtis bátyjának sorsa dől el. A család öt éve rémálomban él, bíznak abban, hogy kiderül, Lajos ártatlan az egykori focista meggyilkolásában.

Curtis a tárgyalás előtt a Borsnak elmondta, reméli, hogy igazságos döntés születik.

"Bízni mindig kell. Öt éve abban bízom, hogy végre felmentik a testvéremet a koholt vádak alól. Vége lehetne már ennek a rémálomnak" - mondta a rapper.

Széki Lajost dr. Zamecsnik Tamás védi. Az ismert sztárügyvéd korábban is jelezte, hogy az elsőfokú eljárás során olyan súlyos hibák történhettek, amelyek alapján a hatályon kívül helyezés lenne az egyetlen jogszerű döntés. A védelem szerint a kételynek a vádlott javára kellene szolgálnia, és bíznak abban, hogy a másodfokú bíróság helyreállítja az igazságszolgáltatásba vetett hitet.