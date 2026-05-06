Riasztó jóslatot fogalmazott meg David Attenborough: közel állunk egy újabb tömeges kihaláshoz

David Attenborough ezen a héten ünnepli a 100. születésnapját. Az ismert természetfilmes egész eddigi életében arra hívta fel a figyelmet, csak ez az egy bolygónk van, amit épp úgy, épp annyira kellene védenünk , mint a saját életünket. Ha most nem változtatunk, olyan természeti katasztrófák sorát indíthatjuk el, amely egy újabb tömeges kihaláshoz vezethet.

David Attenborough nemsokára 100 éves lesz, és még mindig nem győzi hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a Földünk védelme / Fotó: Lev Radin / Shutterstock.com

David Attenborough szerint hatalmas veszélyben vagyunk

David Attenborough, a legendás természetfilmes ezen a héten tölti be a 100. életévét. Egyfajta tisztelgésként május 8-án gálaestet tartanak a londoni Royal Albert Hallban, ahol sztárok és zenészek is felidézik a természettudós műsorainak hangulatát.

Attenborough korábban már nem egyszer figyelmeztette az emberiséget a bolygónk jövőjével kapcsolatban. Még 2020-ban jelent meg a tudós Egy élet a bolygónkon című dokumentumfilmje, amelyben részletesen bemutatta, hogy milyen következményekkel járhat, ha nem változtatunk a természethez való hozzáállásunkon.

A természettudós szerint az Amazonas esőerdőinek pusztítása súlyos következményeket vonhat maga után; ha ilyen ütemben folytatódik a fakitermelés, a dús növényzetű terület helyén szavanna alakulhat ki, mivel nem lesz képes elegendő nedvességet kitermelni. Mindez az élővilág pusztulása mellett a globális vízkörforgást is felborítaná.

Emellett felgyorsulhat a felmelegedés is: egyre gyakoribbá válhatnak az Északi-sarkvidéken a jégmentes nyarak, a jégtakaró hiánya miatt pedig kevesebb napenergia vetődik vissza az űrbe, ami további melegedést idézhet elő. 2040-re az olvadó örökfagy nagy mennyiségű metánt bocsájthat a légkörbe, amely tovább súlyosbíthatja a helyzetet.

Megindulhat az újabb tömeges kihalás

2050-re az óceánok állapota is jelentős mértékben romolhat: az óceánok vize felmelegedne és egyre inkább savasodni kezdene, emiatt a korallzátonyok tömeges pusztulásnak indulnának, ami a halállományok egészét tüntetheti el, amely veszélyeztetné az élelmiszerellátást.

A század második felére a katasztrófák folytatódni fognak: a túlhasznált talaj, a beporzó rovarok eltűnése miatt a mezőgazdaság jelentősen csökkenne. Szélsőséges időjárás alakulna ki, a globális hőmérséklet pedig 4 Celsius-fokkal is megemelkedhet. 2100-ra megkezdődne a hatodik tömeges kihalás folyamata, visszafordíthatatlan következményeket vonva maga után.