Riasztó jóslatot fogalmazott meg David Attenborough: közel állunk egy újabb tömeges kihaláshoz

David Attenborough ezen a héten ünnepli a 100. születésnapját. Az ismert természetfilmes egész eddigi életében arra hívta fel a figyelmet, csak ez az egy bolygónk van, amit épp úgy, épp annyira kellene védenünk , mint a saját életünket. Ha most nem változtatunk, olyan természeti katasztrófák sorát indíthatjuk el, amely egy újabb tömeges kihaláshoz vezethet.
David Attenborough, a legendás természetfilmes ezen a héten tölti be a 100. életévét. Egyfajta tisztelgésként május 8-án gálaestet tartanak a londoni Royal Albert Hallban, ahol sztárok és zenészek is felidézik a természettudós műsorainak hangulatát.
Attenborough korábban már nem egyszer figyelmeztette az emberiséget a bolygónk jövőjével kapcsolatban. Még 2020-ban jelent meg a tudós Egy élet a bolygónkon című dokumentumfilmje, amelyben részletesen bemutatta, hogy milyen következményekkel járhat, ha nem változtatunk a természethez való hozzáállásunkon.
A természettudós szerint az Amazonas esőerdőinek pusztítása súlyos következményeket vonhat maga után; ha ilyen ütemben folytatódik a fakitermelés, a dús növényzetű terület helyén szavanna alakulhat ki, mivel nem lesz képes elegendő nedvességet kitermelni. Mindez az élővilág pusztulása mellett a globális vízkörforgást is felborítaná.
Emellett felgyorsulhat a felmelegedés is: egyre gyakoribbá válhatnak az Északi-sarkvidéken a jégmentes nyarak, a jégtakaró hiánya miatt pedig kevesebb napenergia vetődik vissza az űrbe, ami további melegedést idézhet elő. 2040-re az olvadó örökfagy nagy mennyiségű metánt bocsájthat a légkörbe, amely tovább súlyosbíthatja a helyzetet.
2050-re az óceánok állapota is jelentős mértékben romolhat: az óceánok vize felmelegedne és egyre inkább savasodni kezdene, emiatt a korallzátonyok tömeges pusztulásnak indulnának, ami a halállományok egészét tüntetheti el, amely veszélyeztetné az élelmiszerellátást.
A század második felére a katasztrófák folytatódni fognak: a túlhasznált talaj, a beporzó rovarok eltűnése miatt a mezőgazdaság jelentősen csökkenne. Szélsőséges időjárás alakulna ki, a globális hőmérséklet pedig 4 Celsius-fokkal is megemelkedhet. 2100-ra megkezdődne a hatodik tömeges kihalás folyamata, visszafordíthatatlan következményeket vonva maga után.
Attenborough ugyanakkor hangsúlyozta, még van lehetőség a változtatásra. Kulcsfontosságúnak tartja, hogy lelassítsák a népességnövekedést, amit a jobb egészségügyi ellátással és oktatással lehet elérni. Elengedhetetlen a megújuló energiaforrásokra való átállás, vissza kell szorítani a fosszilis energiahordozókat, és helyre kell állítani a természetes élőhelyeket.
Kiemelte, hogy a növényalapú étrend elterjedése csökkenhetné a földhasználat, miközben visszaszorulna a vegyszerek és műtrágyák használata, és az erdőírtás megállítása szintén alapvető lépés a Föld jövőjének érdekében - írta a LADbible.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.