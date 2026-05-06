Valamit mindig elrontasz? – Így lesz tökéletes a rizs

Nem csak abból áll a rizsfőzés, hogy feltesszük a gázra a lábast.

Több lépés vezet el a tökéletes köret megalkotásához.

Más-más ételekhez illik a hosszú, a közepes és rövid szemű rizs.

A tökéletes rizs elkészítése nem nagy ördöngösség, viszont nem is magától értetődő, mint ahogyan sokan hiszik. Nem véletlenül küzdünk annyian az összetapadt szemekkel, a ragacsos, csomós állaggal vagy épp a túlságosan száraz végeredménnyel. A rizsfőzés ugyanis korántsem arról szól, hogy magára hagyjuk a tűzön a szemekkel teli edényt: a rizsfőzés valójában több apró, de annál fontosabb lépésből áll, amelyeket ha nem tartunk be vagy átugrunk, az a végeredmény rovására mehet.

A tökéletes rizs elkészítése a rizs kiválasztásánál kezdődik / Fotó: hunzra32

7 lépés a tökéletes rizs megfőzéséhez

Ha „pergős” rizst szeretnénk készíteni, azaz olyan köretet, amely nem tapad össze, hanem a szemek szépen és lazán elkülönülnek, ahhoz az kell, hogy a rizs-víz arány, az előzetes öblítés és a főzési folyamat is megfelelő legyen.

1. lépés: válasszunk jó minőségű, hosszú szemű fajtát.

2. lépés: alaposan mossuk át a rizst egy szűrő segítségével folyóvíz alatt. Addig szűrjük és mozgassuk, amíg már nem zavaros, hanem tiszta, keményítőmentes folyadék csurog le róla. Ha nem szeretnénk lemosni, kevés olajon meg is piríthatjuk a rizst, a zsiradék bevonja a szemeket.

3. lépés: használjunk lábast vagy olyan serpenyőt, amelyet le lehet fedni; ezekben jobban elterül a gabonaféle, a tető miatt pedig több gőz keletkezhet az edényben, ami elősegítheti a párolódást.

4. lépés: kétszeres mennyiségű vízzel célszerű főzni a rizst, de önthetünk hozzá alaplevet is. Forrásig fedő nélkül, majd azzal pároljuk.

Milyen ételekhez illik a hosszú szemű rizs? A hosszú szemű, például a jázmin vagy basmati rizs tökéletes alap a magyar konyha közkedvelt egytálételéhez, a rizses húshoz, de zöldségekkel összesütve, pörkölt és csilis bab mellé, sült vagy párolt húsokhoz és ázsiai fogásokhoz is kiváló.

5. lépés: keverjük óvatosan a főzőedény tartalmát, ha ugyanis durvák vagyunk, megtörhetnek a szemek és kiszabadulhat belőlük a keményítő, amitől ragadós lesz a végeredmény.