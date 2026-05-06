Egy tál tökéletes rizs petrezselyemmel

Valamit mindig elrontasz? – Így lesz tökéletes a rizs

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 12:15
A legtöbb magyar családban alapköretnek számít a rizs, amelyet sokan sokféleképpen, és sokféle fogás részeként, illetve kísérőjeként tálalnak. Nem mindegy azonban, hogy készül ez a népszerű étel. Ezúttal a tökéletes rizs elkészítésének nyomába eredtünk.
László Juli
  • Nem csak abból áll a rizsfőzés, hogy feltesszük a gázra a lábast. 
  • Több lépés vezet el a tökéletes köret megalkotásához.
  • Más-más ételekhez illik a hosszú, a közepes és rövid szemű rizs.

A tökéletes rizs elkészítése nem nagy ördöngösség, viszont nem is magától értetődő, mint ahogyan sokan hiszik. Nem véletlenül küzdünk annyian az összetapadt szemekkel, a ragacsos, csomós állaggal vagy épp a túlságosan száraz végeredménnyel. A rizsfőzés ugyanis korántsem arról szól, hogy magára hagyjuk a tűzön a szemekkel teli edényt: a rizsfőzés valójában több apró, de annál fontosabb lépésből áll, amelyeket ha nem tartunk be vagy átugrunk, az a végeredmény rovására mehet.

Tökéletes rizsbe nyúló női kéz
A tökéletes rizs elkészítése a rizs kiválasztásánál kezdődik / Fotó: hunzra32

7 lépés a tökéletes rizs megfőzéséhez

Ha „pergős” rizst szeretnénk készíteni, azaz olyan köretet, amely nem tapad össze, hanem a szemek szépen és lazán elkülönülnek, ahhoz az kell, hogy a rizs-víz arány, az előzetes öblítés és a főzési folyamat is megfelelő legyen.

1. lépés: válasszunk jó minőségű, hosszú szemű fajtát.

2. lépés: alaposan mossuk át a rizst egy szűrő segítségével folyóvíz alatt. Addig szűrjük és mozgassuk, amíg már nem zavaros, hanem tiszta, keményítőmentes folyadék csurog le róla. Ha nem szeretnénk lemosni, kevés olajon meg is piríthatjuk a rizst, a zsiradék bevonja a szemeket.

3. lépés: használjunk lábast vagy olyan serpenyőt, amelyet le lehet fedni; ezekben jobban elterül a gabonaféle, a tető miatt pedig több gőz keletkezhet az edényben, ami elősegítheti a párolódást.

4. lépés: kétszeres mennyiségű vízzel célszerű főzni a rizst, de önthetünk hozzá alaplevet is. Forrásig fedő nélkül, majd azzal pároljuk.

Milyen ételekhez illik a hosszú szemű rizs?

A hosszú szemű, például a jázmin vagy basmati rizs tökéletes alap a magyar konyha közkedvelt egytálételéhez, a rizses húshoz, de zöldségekkel összesütve, pörkölt és csilis bab mellé, sült vagy párolt húsokhoz és ázsiai fogásokhoz is kiváló.

5. lépés: keverjük óvatosan a főzőedény tartalmát, ha ugyanis durvák vagyunk, megtörhetnek a szemek és kiszabadulhat belőlük a keményítő, amitől ragadós lesz a végeredmény.

6. lépés: kis lángon főzzük a köretet, és folyamatosan kóstolgassuk. Ha úgy érezzük, megfőtt, vegyük le a tűzről, távolítsuk el a fedőt, majd takarjuk le egy konyharuhával további 5-10 percre. Erre azért van szükség, mert a textil elnyeli a gőzt, a rizsszemek pedig szárazak maradnak.

7. lépés: végül villával keverjük át, és ellenőrizzük, hogy valóban peregnek-e a szemek.

A ragacsos rizsek világa

A közepesen hosszú, valamint rövid szemű rizs gyorsabban megpuhul, és kevesebb víz is elég hozzá, azonban ezek a rizsfélék kisebb-nagyobb mértékben összetapadnak, emiatt inkább illenek rizottóhoz, sushihoz és tejberizshez. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
