Valamit mindig elrontasz? – Így lesz tökéletes a rizs

A tökéletes rizs elkészítése nem nagy ördöngösség, viszont nem is magától értetődő, mint ahogyan sokan hiszik. Nem véletlenül küzdünk annyian az összetapadt szemekkel, a ragacsos, csomós állaggal vagy épp a túlságosan száraz végeredménnyel. A rizsfőzés ugyanis korántsem arról szól, hogy magára hagyjuk a tűzön a szemekkel teli edényt: a rizsfőzés valójában több apró, de annál fontosabb lépésből áll, amelyeket ha nem tartunk be vagy átugrunk, az a végeredmény rovására mehet.
Ha „pergős” rizst szeretnénk készíteni, azaz olyan köretet, amely nem tapad össze, hanem a szemek szépen és lazán elkülönülnek, ahhoz az kell, hogy a rizs-víz arány, az előzetes öblítés és a főzési folyamat is megfelelő legyen.
1. lépés: válasszunk jó minőségű, hosszú szemű fajtát.
2. lépés: alaposan mossuk át a rizst egy szűrő segítségével folyóvíz alatt. Addig szűrjük és mozgassuk, amíg már nem zavaros, hanem tiszta, keményítőmentes folyadék csurog le róla. Ha nem szeretnénk lemosni, kevés olajon meg is piríthatjuk a rizst, a zsiradék bevonja a szemeket.
3. lépés: használjunk lábast vagy olyan serpenyőt, amelyet le lehet fedni; ezekben jobban elterül a gabonaféle, a tető miatt pedig több gőz keletkezhet az edényben, ami elősegítheti a párolódást.
4. lépés: kétszeres mennyiségű vízzel célszerű főzni a rizst, de önthetünk hozzá alaplevet is. Forrásig fedő nélkül, majd azzal pároljuk.
Milyen ételekhez illik a hosszú szemű rizs?
A hosszú szemű, például a jázmin vagy basmati rizs tökéletes alap a magyar konyha közkedvelt egytálételéhez, a rizses húshoz, de zöldségekkel összesütve, pörkölt és csilis bab mellé, sült vagy párolt húsokhoz és ázsiai fogásokhoz is kiváló.
5. lépés: keverjük óvatosan a főzőedény tartalmát, ha ugyanis durvák vagyunk, megtörhetnek a szemek és kiszabadulhat belőlük a keményítő, amitől ragadós lesz a végeredmény.
6. lépés: kis lángon főzzük a köretet, és folyamatosan kóstolgassuk. Ha úgy érezzük, megfőtt, vegyük le a tűzről, távolítsuk el a fedőt, majd takarjuk le egy konyharuhával további 5-10 percre. Erre azért van szükség, mert a textil elnyeli a gőzt, a rizsszemek pedig szárazak maradnak.
7. lépés: végül villával keverjük át, és ellenőrizzük, hogy valóban peregnek-e a szemek.
A ragacsos rizsek világa
A közepesen hosszú, valamint rövid szemű rizs gyorsabban megpuhul, és kevesebb víz is elég hozzá, azonban ezek a rizsfélék kisebb-nagyobb mértékben összetapadnak, emiatt inkább illenek rizottóhoz, sushihoz és tejberizshez.
