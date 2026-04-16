Pánik a fedélzeten: kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 18:40
Elárasztotta a füst a fedélzetet. Kényszerleszállást kellett végrehajtani az eset miatt.

Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Jet2 egyik járatának miután füst terjengett a repülőgép fedélzetén. A repülőgép utasai megijedtek, és a kényszerleszállás miatt a földi mentőegységeket is riasztani kellett.

Kényszerleszállást hajtott végre a Jet2 egyik repülőgépe a fedélzeten terjengő füst miatt Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Füst terjengett az egyik Jet2 repülőgépjáraton, ami miatt a pilótáknak kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk. A repülőgép Gran Canaria szigetére tartott, amikor meg kellett szakítani a repülést a terjengő füst miatt.  

Az eset súlyossága miatt „vörös riasztást” rendelt el a portugál Faro Airport repülőtér, ahol a mentőegységeket is mozgósították. A repülőgép Bournemouth-ból szállt fel helyi idő szerint 9 óra 55 perckor, és a tervek szerint három és fél óra alatt kellett volna elérnie az úti céljáig. A fedélzeten terjengő füst miatt azonban az LS3643-as járatnak megkellett szakítania a repülést, és helyi idő szerint 12:55-kor kényszerleszállást hajtottak végre a portugál Faro Airport repülőterén.  

Tavaly decemberben több repülőgép kényszerült kényszerleszállásra

Tavaly decemberben is történt már egy hasonló eset, akkor is egy Jet2 járaton, amely szintén Portugáliában szállt le átirányítás miatt. A decemberi járat a Kanári-szigetekre tartott, amikor szintén a Faro Airport repülőtéren szakította meg az útját. A kényszerleszállás miatt akkor is mentőegységeket kellett riasztani a Boeing 737-es típusú repülőgéphez. Összesen 80 szakembert és 35 járművet kellett mozgósítani. 

Az akkori vészhelyzetről a Squawk Alert így számolt be: „A Londonból Fuerteventurára tartó Jet2 járat személyzete vészhelyzetet jelentett, és Faróba irányítják át a gépet.” Információk szerint hajtóműprobléma miatt kellett kényszerleszállást végrehajtani. 

Szintén 2025 decemberében egy Ryanair járatnak is módosítania kellett az útvonalát, meghibásodott fedélzeti mosdók miatt. A járat Lanzarote szigetén szakította meg az útját. Karácsony másnapján egészségügyi vészhelyzet miatt kellett elsőbbséget biztosítani egy járatnak, amely Tenerife South repülőterén szállt le. Egy utas miatt kellett megszakítani a repülést. A repülő leszállását követően az orvosi csapat azonnal ellátta az érintett utast, akinek állapotáról később nem közöltek további részleteket - áll a The Sun cikkében

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
