Eleinte gyűlölték, ma mégis ikonikus épületként ismerjük - 137 éves az Eiffel-torony

Az 1889. évi világkiállításra készült épületet Gustave Eiffel tervezte meg Maurice Koechlin és Émile Nouguier segítségével, de a mérnökről kapta végül nevét. Eiffelnek köszönhetjük emellett a Szabadság-szobrot, a Nizzában található csillagvizsgálót, de még a budapesti Nyugati pályaudvart is. A tervezés és építés nagyon szűkös határidőt kapott, de Eiffel ezt megugrotta, és mindössze két év alatt elkészült Párizs leghíresebb látványossága. Érdekesség, hogy az Eiffel-torony építésének magyar vonatkozása is van: a második emeletig üzemelő lifteket a magyar származású Korda Dezső tervezte.

Az Eiffel-torony mindössze 26 hónap alatt épült fel / Fotó: AFP / AFP

Közel sem volt népszerű a fogadtatása az Eiffel-toronynak

Az Eiffel-torony célja volt bemutatni a kor építészetének technológiáit és sajátosságait. A beérkezett pályázatok alapján Eiffel nyerte el a címet, hogy megvalósíthatja terveit. Eleinte sokan ellenezték, nem tetszésüket fejezték ki a torony iránt, olyan beceneveken is ismert, mint „Csúfság” vagy „Öreg Hölgy”. Közel 140 éves történelme során többször is lebontás, illetve robbantás veszély fenyegette, a világháború során pedig a németek fegyvert is készíteni akartak belőle. 2007-ben pályázott is a világ hét új csodája közé, de végül nem került be. Ennek ellenére Párizs szimbóluma, és a város leglátogatottabb látványossága.

Nem csak a város, hanem maga a francia kultúra legjelentősebb épülete, csak az Eiffel-torony évente több millió turistát vonz. Amellett, hogy nagyszerű a kilátás a tetejéről, a gasztrokultúra kedvelőknek is kedvez. Az első két szinten éttermek találhatóak, amelyek egyedi gasztronómiai élmény mellett varázslatos panorámát is biztosítanak a látogatóknak. A turisták kedvelt attrakciója még az Eiffel-torony éjszakai csillogásban. Sötétedés után minden órában öt percig varázsolja el a látogatókat bámulatos fényjátékával.

A képre kattintva megnézheted az Eiffel-torony felépítésének folyamatát!