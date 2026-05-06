KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Frida, Ivett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eleinte gyűlölték, ma mégis ikonikus épületként ismerjük - 137 éves az Eiffel-torony

eiffel-torony
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 12:00
párizsi világkiállításPárizs látnivalói
Ha Párizsra gondolunk, mindenkinek először a kiemelkedő csúcsos Eiffel-torony jut eszébe. 1889-ben ezen a napon nyitották meg a nagyközönség előtt, azóta is a főváros jelképeként díszeleg. Galériánkban látható, hogyan épült meg a híres Eiffel-torony.

Az 1889. évi világkiállításra készült épületet Gustave Eiffel tervezte meg Maurice Koechlin és Émile Nouguier segítségével, de a mérnökről kapta végül nevét. Eiffelnek köszönhetjük emellett a Szabadság-szobrot, a Nizzában található csillagvizsgálót, de még a budapesti Nyugati pályaudvart is. A tervezés és építés nagyon szűkös határidőt kapott, de Eiffel ezt megugrotta, és mindössze két év alatt elkészült Párizs leghíresebb látványossága. Érdekesség, hogy az Eiffel-torony építésének magyar vonatkozása is van: a második emeletig üzemelő lifteket a magyar származású Korda Dezső tervezte.

Eiffel-torony építésének folyamata
Az Eiffel-torony mindössze 26 hónap alatt épült fel / Fotó: AFP / AFP

Közel sem volt népszerű a fogadtatása az Eiffel-toronynak

Az Eiffel-torony célja volt bemutatni a kor építészetének technológiáit és sajátosságait. A beérkezett pályázatok alapján Eiffel nyerte el a címet, hogy megvalósíthatja terveit. Eleinte sokan ellenezték, nem tetszésüket fejezték ki a torony iránt, olyan beceneveken is ismert, mint „Csúfság” vagy „Öreg Hölgy”. Közel 140 éves történelme során többször is lebontás, illetve robbantás veszély fenyegette, a világháború során pedig a németek fegyvert is készíteni akartak belőle. 2007-ben pályázott is a világ hét új csodája közé, de végül nem került be. Ennek ellenére Párizs szimbóluma, és a város leglátogatottabb látványossága.

Nem csak a város, hanem maga a francia kultúra legjelentősebb épülete, csak az Eiffel-torony évente több millió turistát vonz. Amellett, hogy nagyszerű a kilátás a tetejéről, a gasztrokultúra kedvelőknek is kedvez. Az első két szinten éttermek találhatóak, amelyek egyedi gasztronómiai élmény mellett varázslatos panorámát is biztosítanak a látogatóknak. A turisták kedvelt attrakciója még az Eiffel-torony éjszakai csillogásban. Sötétedés után minden órában öt percig varázsolja el a látogatókat bámulatos fényjátékával.

A képre kattintva megnézheted az Eiffel-torony felépítésének folyamatát!

Eiffel-torony évforduló
Eiffel-torony évforduló
Eiffel-torony évforduló
Eiffel-torony évforduló
Eiffel-torony évforduló
Párizsi panoráma, 1964: kilátás a Diadalív tetejéről az Eiffel-torony irányába.
Eiffel-torony évforduló
Párizs, 1930: kilátás az Eiffel-toronytól az 1878-as Világkiállításra épült Trocadero palota felé.
Eiffel-torony évforduló
Egy másik párizsi perspektíva: kilátás a Pont de Grenelle-ről a Szajnára, szemben a Pont Rouelle, mögötte pedig az Eiffel-torony 1914-ben.
Jól ismert párizsi panoráma 1912-ből.
Galéria: A 137 éves Eiffel-torony története képekben
1/12
Az épületről készült skicc.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu