Ez az a szag, ami elárulja, hogy ágyi poloskák vannak egy hotelszobában

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 14:45
Édeskés illat fogad a szállodában? Lehet, hogy nem a takarítószer, hanem egy seregnyi vérszívó üdvözöl. Az ágyi poloska a legtisztább szobában is megbújhat, de az orrod megmenthet a rémálomtól. Tudd meg, hogyan árulja el őket a szaguk!
Szabó Szilvi
  • Az ágyi poloskák jelenlétét egy jellegzetes, édeskés  szag árulhatja el.
  • Érkezéskor soha ne az ágyra vagy a szőnyegre, hanem a fürdőkádba vagy fém állványra helyezd a bőröndöd.
  • A matrac varrásait és a fejtámla réseit mindig ellenőrizd zseblámpával az első kipakolás előtt.

Az utazás során szívesen hazahozunk emléktárgyakat, hűtőmágneseket vagy szép fotókat. Van azonban valami, amit senki sem szeretne a bőröndjében tudni: az ágyi poloskát. Ezek a apró élősködők pillanatok alatt rémálommá változtathatják a vakációt, és ami még rosszabb, észrevétlenül beköltözhetnek az otthonunkba is. Azonban létezik egy jellegzetes árulkodó jel, amit sokan figyelmen kívül hagynak, pedig megmenthet minket a fertőzéstől. Tudd meg, mi az a szag, ami elárulja az ágyi poloska jelenlétét! 

Ágyi poloska a matrac varrásában – a zseblámpás ellenőrzés életmentő lehet
Hogy néz ki az ágyi poloska?

Az ágyi poloska kifejlett állapotában körülbelül 4-7 milliméter hosszú, alakja pedig leginkább egy almamaghoz hasonlítható. Színe a rozsdabarnától a sötétvörösig terjed – ez utóbbi állapotot akkor veszi fel, ha éppen jóllakott vérrel. Teste rendkívül lapos, ami lehetővé teszi, hogy napközben a legvékonyabb résekbe elrejtőzzön. Éjszaka aktív, napközben pedig a matracok varrásaiban, képkeretek mögött vagy a bútorok réseiben húzza meg magát, így sokszor csak akkor vesszük észre a jelenlétét, amikor már késő. 

Milyen szaga van az ágyi poloskának?

Bár az ágyi poloskák mesterei a rejtőzködésnek, egy dolog elárulhatja őket: a szaguk. A poloskák ugyanis egy speciális váladékot bocsátanak ki, amelynek édeskés illata van. Sokan hasonlítják ezt a szagot a következőkhöz:

  • konyak
  • túlérett málna
  • koriander 

Ez az illat általában csak akkor válik érezhetővé, ha a szoba már jelentősen fertőzött. Ha belépsz a szállodai szobába, és ilyen furcsa, édeskés szagot érzel, ez legyen az első figyelmeztető jel! 

Hogyan ellenőrizd a szállodai szobát, mielőtt kipakolnál?

Ne hagyatkozz csak az orrodra! Íme a gyors poloska kutatás lépései:

  1. Zseblámpás vizsgálat. Használd a telefonod fényét. Sötétítsd el a szobát, és nézz be a matrac varrásai mögé, a fejtámla réseibe és az éjjeliszekrények mögé.
  2. Árulkodó foltok. Keresd a matracokon vagy a lepedőn a gombostűfejnyi fekete pontokat (ezek az ürüléknyomok) vagy apró vérfoltokat.

Soha ne tedd a bőröndöt az ágyra vagy a padlószőnyegre érkezéskor! A legbiztonságosabb hely a csomagtartó állvány (lehetőleg fémlábú, mert azon nehezebben másznak fel) vagy – bármilyen furcsán hangzik – a fürdőkád, amíg át nem vizsgáltad a helyiséget.

Mi a teendő, ha gyanús jeleket találsz?

Ha poloskát látsz, vagy érzed a jellegzetes édeskés szagot:

  • azonnal szólj a recepciónak, kérj másik szobát, de figyelj, hogy az ne a szomszédos legyen (a poloskák a falakon keresztül is vándorolnak)
  • fotózd le a nyomokat vagy az esetleges csípéseket
  • ha felmerül a gyanú, hazaérve mindent moss ki legalább 60 fokon

Nézd meg videón az ágyi poloska jeleit:

@kartevoknelkul.hu Milyen jeleket keressünk az ágyon? #ágyipoloska #ágyipoloskairtás #bedbugs #rovarirtás #kártevőirtás #fertőtlenítés #rovarirtó #méreg #pestcontrol #gázmester ♬ Ágyi poloska fertőzöttség jelei - kartevoknelkul.hu

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
