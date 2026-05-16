Ez az a szag, ami elárulja, hogy ágyi poloskák vannak egy hotelszobában

Az utazás során szívesen hazahozunk emléktárgyakat, hűtőmágneseket vagy szép fotókat. Van azonban valami, amit senki sem szeretne a bőröndjében tudni: az ágyi poloskát. Ezek a apró élősködők pillanatok alatt rémálommá változtathatják a vakációt, és ami még rosszabb, észrevétlenül beköltözhetnek az otthonunkba is. Azonban létezik egy jellegzetes árulkodó jel, amit sokan figyelmen kívül hagynak, pedig megmenthet minket a fertőzéstől. Tudd meg, mi az a szag, ami elárulja az ágyi poloska jelenlétét!
Az ágyi poloska kifejlett állapotában körülbelül 4-7 milliméter hosszú, alakja pedig leginkább egy almamaghoz hasonlítható. Színe a rozsdabarnától a sötétvörösig terjed – ez utóbbi állapotot akkor veszi fel, ha éppen jóllakott vérrel. Teste rendkívül lapos, ami lehetővé teszi, hogy napközben a legvékonyabb résekbe elrejtőzzön. Éjszaka aktív, napközben pedig a matracok varrásaiban, képkeretek mögött vagy a bútorok réseiben húzza meg magát, így sokszor csak akkor vesszük észre a jelenlétét, amikor már késő.
Bár az ágyi poloskák mesterei a rejtőzködésnek, egy dolog elárulhatja őket: a szaguk. A poloskák ugyanis egy speciális váladékot bocsátanak ki, amelynek édeskés illata van. Sokan hasonlítják ezt a szagot a következőkhöz:
Ez az illat általában csak akkor válik érezhetővé, ha a szoba már jelentősen fertőzött. Ha belépsz a szállodai szobába, és ilyen furcsa, édeskés szagot érzel, ez legyen az első figyelmeztető jel!
Ne hagyatkozz csak az orrodra! Íme a gyors poloska kutatás lépései:
Soha ne tedd a bőröndöt az ágyra vagy a padlószőnyegre érkezéskor! A legbiztonságosabb hely a csomagtartó állvány (lehetőleg fémlábú, mert azon nehezebben másznak fel) vagy – bármilyen furcsán hangzik – a fürdőkád, amíg át nem vizsgáltad a helyiséget.
Ha poloskát látsz, vagy érzed a jellegzetes édeskés szagot:
