A Thames Valley Police közlése szerint a Királyi Lovas Tüzérség egyik katonája meghalt, miután leesett a lováról a pénteki Royal Windsor Horse Show rendezvényen. Károly király is érintett a tragédiában.

Tragédia a lovasbemutatón: leesett a lováról és meghalt egy katona Károly király jelenlétében – megszólalt a Buckingham-palota

A hatóság most információkat gyűjt az általuk „megmagyarázhatatlan, de nem gyanús halálesetként” jellemzett eset kapcsán. III. Károly király pénteken is jelen volt az eseményen, és ma ismét részt vesz rajta.

A rendőrség szerint a katona este 7 óra körül esett le a lováról, miután a bemutatójuk után elhagyta az arénát. A helyszínen azonnal ellátták, azonban sajnálatos módon még a helyszínen életét vesztette.

A Royal Windsor Horse Show a tervek szerint folytatódik, azonban a Királyi Lovas Tüzérség bemutatóját nem tartják meg. Az esemény összesen öt napig tart. Michael Loebenberg főfelügyelő így nyilatkozott a balesetről:

Arra kérünk mindenkit, aki bármilyen információval vagy felvétellel rendelkezik a Royal Windsor Horse Show-n tegnap történt tragikus katonai lovasbalesettel kapcsolatban, hogy jelentkezzen nálunk. Gondolataink a katona családjával, valamint a katonai közösség és a Royal Windsor Horse Show minden érintettjével vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban. Jelenlegi információink alapján nem merült fel gyanús körülmény.

A tragédiával kapcsolatban a Buckingham-palota szóvivője közölte, hogy a királyt „mélyen megrázta és elszomorította”, amikor értesült a rendezvényen történt halálesetről, hozzátéve, hogy Károly király „felveszi a kapcsolatot a családdal, hogy személyesen fejezze ki részvétét” – írja a Mirror.