KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Mózes, Botond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédia a lovasbemutatón: leesett a lováról és meghalt egy katona Károly király jelenlétében – megszólalt a Buckingham-palota

Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 15:43
lovasbemutatókatonaBuckingham-palotatragédia
A rendőrség felhívást tett közzé, miután a Királyi Lovas Tüzérség egyik katonája életét vesztette, amikor leesett a lováról a pénteki Royal Windsor Horse Show-n. Károly király felveszi a kapcsolatot a családdal.
N.T.
A szerző cikkei

A Thames Valley Police közlése szerint a Királyi Lovas Tüzérség egyik katonája meghalt, miután leesett a lováról a pénteki Royal Windsor Horse Show rendezvényen. Károly király is érintett a tragédiában. 

Tragédia Károly király előtt: meghalt egy katona a Royal Windsor Horse Show-n
Tragédia Károly király előtt: meghalt egy katona a Royal Windsor Horse Show-n  Fotó: Ilusztráció - ANP via AFP

Tragédia a lovasbemutatón: leesett a lováról és meghalt egy katona Károly király jelenlétében – megszólalt a Buckingham-palota 

A hatóság most információkat gyűjt az általuk „megmagyarázhatatlan, de nem gyanús halálesetként” jellemzett eset kapcsán. III. Károly király pénteken is jelen volt az eseményen, és ma ismét részt vesz rajta.

A rendőrség szerint a katona este 7 óra körül esett le a lováról, miután a bemutatójuk után elhagyta az arénát. A helyszínen azonnal ellátták, azonban sajnálatos módon még a helyszínen életét vesztette.

A Royal Windsor Horse Show a tervek szerint folytatódik, azonban a Királyi Lovas Tüzérség bemutatóját nem tartják meg. Az esemény összesen öt napig tart. Michael Loebenberg főfelügyelő így nyilatkozott a balesetről:

Arra kérünk mindenkit, aki bármilyen információval vagy felvétellel rendelkezik a Royal Windsor Horse Show-n tegnap történt tragikus katonai lovasbalesettel kapcsolatban, hogy jelentkezzen nálunk. Gondolataink a katona családjával, valamint a katonai közösség és a Royal Windsor Horse Show minden érintettjével vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban. Jelenlegi információink alapján nem merült fel gyanús körülmény.

A tragédiával kapcsolatban a Buckingham-palota szóvivője közölte, hogy a királyt „mélyen megrázta és elszomorította”, amikor értesült a rendezvényen történt halálesetről, hozzátéve, hogy Károly király „felveszi a kapcsolatot a családdal, hogy személyesen fejezze ki részvétét – írja a Mirror

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu