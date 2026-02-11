A légiutas-kísérő megsúgta a titkát: ezzel az egyszerű trükkel ellenőrizheted, van-e ágyi poloska a szobádban

Illatos szoba, frissen vetett ágy, tiszta, puha törölközők. Bármilyen szép szobát is kaptál, számolnod kell egy apró, láthatatlan és hívatlan vendéggel, aki nagyon szívesen hazautazna veled. A közhiedelemmel ellentétben az ágyi poloska nem csak az olcsóbb szállásokon és motelekben szállhatja meg a csomagjaidat és a ruháidat, hogy aztán egészen hazáig utazzon veled. Ugyanúgy szemben találhatod magad velük egy 5 csillagos hotelben vagy egy luxus apartmanban is. Mutatjuk, hogyan ellenőrizheted egyszerűen, hogy van-e poloskaveszély a szállásodon!

Innen tudhatod meg egyszerűen, van-e ágyi poloska a szállásodon!

Fotó: Mainely Photos / GettyImages

Az ágyi poloska bárhol felbukkanhat.

Egy egyszerű trükkel ellenőrizheted, biztonságos-e a szoba, amelyet kivettél.

Néhány óvintézkedéssel tovább csökkentheted a kockázatát annak, hogy hazavidd a kiirthatatlan rovart az otthonodba.

Honnan tudhatod, hogy ágyi poloska van a szálláson?

Az ágyi poloskák bármilyen szálláson, szobában és ágyban sátrat verhetnek. Főleg ott, ahol rendszeresen cserélődnek az utazó vendégek. Ráadásul nem egyszerű időben észrevenni őket: aprók, ügyesen rejtőzködnek és főleg éjszaka aktívak. Pillanatok alatt bekerülnek a bőröndödbe, a ruháid közé, onnan pedig első osztályon utaznak veled haza a hálószobádba.

Így ellenőrizd, van-e ágyi poloska a szobádban

Hannah, egy chicagói légiutas-kísérő egy videóban árulta el, mi az első dolga, amikor megérkezik a szállására.

Az ágyi poloskákat vonzza a kilélegzett szén-dioxid. Szóval felhúzom a szállodai vagy apartmanban található matrac sarkait, és közel hajolva veszek egy mély lélegzeteket

– magyarázza a légiutas-kísérő trükkjét az ágyi poloskák ellen.

Ha felhajtod a matrac sarkát, és néhány másodpercig közelről „rálehelsz” az ágyra, az ott rejtőző példányok zsizsegni kezdenek, majd hirtelen előbújnak. Ha bármi gyanúsat tapasztalsz, érdemes még alaposabban körülnézni a szobában!

Óvintézkedések ágyi poloska ellen

Nagyon fontos: a bőröndöt ne nyisd ki, amíg nem bizonyosodtál meg róla, hogy a szoba poloskamentes!

Érkezéskor nagyon sokan rögtön az ágyra vagy a szőnyegre teszik a csomagjaikat, de talán ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetnek, hiszen ha vannak ágyi poloskák a szobában, biztosan ezekben a szövetekben rejtőznek, és azonnal rátelepednek a bőröndre is.