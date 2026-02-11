A légiutas-kísérő megsúgta a titkát: ezzel az egyszerű trükkel ellenőrizheted, van-e ágyi poloska a szobádban

Illatos szoba, frissen vetett ágy, tiszta, puha törölközők. Bármilyen szép szobát is kaptál, számolnod kell egy apró, láthatatlan és hívatlan vendéggel, aki nagyon szívesen hazautazna veled. A közhiedelemmel ellentétben az ágyi poloska nem csak az olcsóbb szállásokon és motelekben szállhatja meg a csomagjaidat és a ruháidat, hogy aztán egészen hazáig utazzon veled. Ugyanúgy szemben találhatod magad velük egy 5 csillagos hotelben vagy egy luxus apartmanban is. Mutatjuk, hogyan ellenőrizheted egyszerűen, hogy van-e poloskaveszély a szállásodon!
Az ágyi poloskák bármilyen szálláson, szobában és ágyban sátrat verhetnek. Főleg ott, ahol rendszeresen cserélődnek az utazó vendégek. Ráadásul nem egyszerű időben észrevenni őket: aprók, ügyesen rejtőzködnek és főleg éjszaka aktívak. Pillanatok alatt bekerülnek a bőröndödbe, a ruháid közé, onnan pedig első osztályon utaznak veled haza a hálószobádba.
Hannah, egy chicagói légiutas-kísérő egy videóban árulta el, mi az első dolga, amikor megérkezik a szállására.
Az ágyi poloskákat vonzza a kilélegzett szén-dioxid. Szóval felhúzom a szállodai vagy apartmanban található matrac sarkait, és közel hajolva veszek egy mély lélegzeteket
– magyarázza a légiutas-kísérő trükkjét az ágyi poloskák ellen.
Ha felhajtod a matrac sarkát, és néhány másodpercig közelről „rálehelsz” az ágyra, az ott rejtőző példányok zsizsegni kezdenek, majd hirtelen előbújnak. Ha bármi gyanúsat tapasztalsz, érdemes még alaposabban körülnézni a szobában!
Nagyon fontos: a bőröndöt ne nyisd ki, amíg nem bizonyosodtál meg róla, hogy a szoba poloskamentes!
Érkezéskor nagyon sokan rögtön az ágyra vagy a szőnyegre teszik a csomagjaikat, de talán ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetnek, hiszen ha vannak ágyi poloskák a szobában, biztosan ezekben a szövetekben rejtőznek, és azonnal rátelepednek a bőröndre is.
Amíg nem ellenőrizted, hogy vannak-e rovarok a szobában, addig a legbiztonságosabb, ha az előszobába, fürdőszobába vagy bármilyen más kemény felületre helyezed a csomagjaid, amely távol van minden kárpitozott bútortól és textil anyagtól.
Ha hazaérkezés után is aggódsz, hogy összeszedtél pár ágyi poloskát az utazásod alatt, minden ruhádat mosd ki forró vízben és szárítsd meg jó alaposan. Ne kímélő programot használj, mert az sokszor nem elég ahhoz, hogy elpusztítsd a betolakodókat!
Az alábbi videóban láthatod, milyen árulkodó jelei vannak még annak, ha ágyi poloska van egy szobában:
