Gusztustalan titkok a hotelszobában – Soha ne nyúlj a vízforralóhoz a szállodában, amíg ezt el nem olvasod

A rutinos utazók tapasztalatai alapján a hotelszoba bizonyos részein léteznek olyan kritikus pontok, amelyeket érdemes fenntartásokkal kezelni. A szemmel látható rendezettség ugyanis nem feltétlenül jelent valódi sterilitást, így a tapasztalt vendég érkezéskor mindig alaposabban is szemügyre veszi a környezetét. Bizonyos berendezési tárgyak használata előtt célszerű megfontolni néhány egyszerű óvintézkedést a személyes higiénia megőrzése érdekében.
Az első és legszembetűnőbb ilyen elem az ágyon elhelyezett díszpárna és a tetszetős ágytakaró. Míg az ágyneműhuzatot minden vendég után cserélik, ezeket a dekorációs kiegészítőket esetenként csak hónapokkal később mossák ki. Ha a díszpárnán nincs cipzár, az intő jel lehet arra, hogy a tisztítása nehézkes, így higiénikusabb megoldás, ha érkezéskor azonnal egy távolabbi sarokba helyezzük őket.
Hasonlóan problémás eszköz a televízió távirányítója. Ezt a tárgyat minden ott megszálló vendég megérinti, a felületén pedig megtelepednek a baktériumok, mivel a gyors szobatakarítás során ritkán jut idő a gombok alapos fertőtlenítésére. Megoldást jelenthet, ha az utazó fertőtlenítő kendővel törli át az eszközt használat előtt.
A konyhai felszerelések közül a vízforraló rejti a legnagyobb kockázatot. Bár a forró víz elméletileg fertőtlenít, a készülék belsejében olyan maradványok lehetnek, amelyekről nem is akarunk tudni. Internetes fórumok tanúsága szerint egyes vendégek fehérnemű mosására is használják a vízforralót, ezért az óvatosabb utazók inkább elkerülik a használatát.
A padlóburkolatok tisztítása, legyen szó szőnyegről vagy járólapról, bár rendszeres, ritkán terjed ki a mélyfertőtlenítésre minden egyes turnusváltásnál. A mezítlábas közlekedés helyett javasolt a szálloda által biztosított, zárt csomagolású papucs használata, vagy saját lábbeli viselése, elkerülve az idegen eredetű szennyeződésekkel való közvetlen érintkezést.
A fürdőszobai poharak esete is figyelmet érdemel. Ezeket gyakran nem ipari mosogatógépben, hanem a helyszínen, általános tisztítószerekkel öblítik el, ami vegyszermaradványokat hagyhat az üvegen. Használat előtt egy alapos, forró vizes öblítés mindenképpen javasolt. A textíliák terén a környezettudatosság is szerepet kap: otthon sem cserélünk naponta törölközőt, így a szállodában is érdemes csak akkor a földre dobni őket, ha valóban indokolt a mosás.
Különös figyelmet igényel a toalettpapír esztétikus, hajtogatott vége is. Bár a masni vagy a háromszög alakú hajtás a luxus érzetét kelti, ehhez a takarító személyzetnek puszta kézzel kell érintenie a papírt. Mivel a takarítás folyamata során nem minden esetben történik meg a köztes kézmosás, a legfelső, érintett réteget célszerű eltávolítani.
Végezetül a bőröndök elhelyezésekor is tartsuk be az alapszabályt: a táska, amely az utcai port és szennyeződéseket gyűjtötte össze, soha ne kerüljön a hotelszoba tiszta ágyára. Ez nemcsak higiéniai kérdés, hanem a nemkívánatos rovarok, például az ágyi poloskák behurcolása ellen is védelmet nyújt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
