BékemenetLehallgatási botrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Emőke névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A hotelszoba takarítása nem mindig olyan tökéletes, ahogy elvárnánk.

Gusztustalan titkok a hotelszobában – Soha ne nyúlj a vízforralóhoz a szállodában, amíg ezt el nem olvasod

higiénia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 20:15
tisztasághotelszoba
A legtöbb utazó nagy elvárásokkal nyit be egy-egy szálláshelyre, ám a csillogó felületek mögött gyakran láthatatlan veszélyforrások lapulnak. A felhőtlen kikapcsolódás kulcsa a tudatosság, hiszen egy átlagos hotelszoba számos olyan tárgyat tartalmaz, amelyeket a takarító személyzet csak ritkán vagy egyáltalán nem fertőtlenít megfelelően.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A rutinos utazók tapasztalatai alapján a hotelszoba bizonyos részein léteznek olyan kritikus pontok, amelyeket érdemes fenntartásokkal kezelni. A szemmel látható rendezettség ugyanis nem feltétlenül jelent valódi sterilitást, így a tapasztalt vendég érkezéskor mindig alaposabban is szemügyre veszi a környezetét. Bizonyos berendezési tárgyak használata előtt célszerű megfontolni néhány egyszerű óvintézkedést a személyes higiénia megőrzése érdekében.

Hotelszoba ágyán fekvő fiatal szőke nő, kezében távkapcsolóval.
A hotelszoba egyik kritikus pontja higiéniai szempontból a televízió kapcsolója. 
Fotó: dotshock / Shutterstock
  • Kritikus pontok: a távirányító, a díszpárna és a vízforraló a legkevesebbet tisztított tárgyak közé tartoznak.
  • Személyes higiénia: a mezítlábas közlekedés helyett a zárt papucs, a poharaknál pedig a forró vizes öblítés javasolt.
  • Veszélyes szokások: a bőröndöt soha ne tegyük az ágyra a poloskák és az utcai szennyeződések miatt.

Rejtett baktériumforrások a hotelszoba falai között

Az első és legszembetűnőbb ilyen elem az ágyon elhelyezett díszpárna és a tetszetős ágytakaró. Míg az ágyneműhuzatot minden vendég után cserélik, ezeket a dekorációs kiegészítőket esetenként csak hónapokkal később mossák ki. Ha a díszpárnán nincs cipzár, az intő jel lehet arra, hogy a tisztítása nehézkes, így higiénikusabb megoldás, ha érkezéskor azonnal egy távolabbi sarokba helyezzük őket.

Hasonlóan problémás eszköz a televízió távirányítója. Ezt a tárgyat minden ott megszálló vendég megérinti, a felületén pedig megtelepednek a baktériumok, mivel a gyors szobatakarítás során ritkán jut idő a gombok alapos fertőtlenítésére. Megoldást jelenthet, ha az utazó fertőtlenítő kendővel törli át az eszközt használat előtt.

A konyhai felszerelések közül a vízforraló rejti a legnagyobb kockázatot. Bár a forró víz elméletileg fertőtlenít, a készülék belsejében olyan maradványok lehetnek, amelyekről nem is akarunk tudni. Internetes fórumok tanúsága szerint egyes vendégek fehérnemű mosására is használják a vízforralót, ezért az óvatosabb utazók inkább elkerülik a használatát.

Hotelszoba vízforralóval, teáskészlettel, poharakal.
Nem is sejted, hogy a hotelszobai vízforraló mennyire problémás eszköz a tisztaság szempontjából. 
Fotó: Nadir Keklik / Shutterstock

Padlózat és textíliák: a tisztaság látszata

A padlóburkolatok tisztítása, legyen szó szőnyegről vagy járólapról, bár rendszeres, ritkán terjed ki a mélyfertőtlenítésre minden egyes turnusváltásnál. A mezítlábas közlekedés helyett javasolt a szálloda által biztosított, zárt csomagolású papucs használata, vagy saját lábbeli viselése, elkerülve az idegen eredetű szennyeződésekkel való közvetlen érintkezést.

A fürdőszobai poharak esete is figyelmet érdemel. Ezeket gyakran nem ipari mosogatógépben, hanem a helyszínen, általános tisztítószerekkel öblítik el, ami vegyszermaradványokat hagyhat az üvegen. Használat előtt egy alapos, forró vizes öblítés mindenképpen javasolt. A textíliák terén a környezettudatosság is szerepet kap: otthon sem cserélünk naponta törölközőt, így a szállodában is érdemes csak akkor a földre dobni őket, ha valóban indokolt a mosás.

Különös figyelmet igényel a toalettpapír esztétikus, hajtogatott vége is. Bár a masni vagy a háromszög alakú hajtás a luxus érzetét kelti, ehhez a takarító személyzetnek puszta kézzel kell érintenie a papírt. Mivel a takarítás folyamata során nem minden esetben történik meg a köztes kézmosás, a legfelső, érintett réteget célszerű eltávolítani.

Végezetül a bőröndök elhelyezésekor is tartsuk be az alapszabályt: a táska, amely az utcai port és szennyeződéseket gyűjtötte össze, soha ne kerüljön a hotelszoba tiszta ágyára. Ez nemcsak higiéniai kérdés, hanem a nemkívánatos rovarok, például az ágyi poloskák behurcolása ellen is védelmet nyújt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu