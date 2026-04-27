Kincsvadászatra indulsz lomtalanításkor? Így kerülheted el az élősködőket

A lomtalanítás Budapesten 2026 tavaszán is lázba hozza az embereket. Egy-egy megunt, kihajított antik fotelt sokan vintage kincsnek tekintenek, és rögtön haza is cipelik azt, ezzel azonban bogarak, élősködők hadát is magukra ereszthetik. Mutatjuk a világhírű extrém takarító, Fodor Barbara tippjeit, hogyan kerüld el a bogárinváziót.
Amikor megkezdődik a lomtalanítás, Budapesten mintha megállna az idő. A járdákat kiselejtezett matracok, szakadt kanapék és porosodó szekrénysor-hegyek lepik el. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a „lomis szubkultúra” és az alkalmi kincsvadászok is akcióba lendülnek, hiszen ami az egyiknek szemét, a másiknak kincs. Csakhogy az utcára hajított portékában számos veszély leselkedhet, hiszen csótányok, bolhák, poratkák, penészgomba, sőt poloskák is bujkálhatnak bennük.
Mindezek közül az ágyi poloska jelenti a legnagyobb kockázatot, hiszen a parányi kis vérszívó imádja a fák réseit, jól elvan a kárpitok varrásaiban, és a papír alapú tárgyakban. Az irtása olcsón szinte lehetetlen, mert igazi „túlélőművész”. Hónapokig elvan étlen-szomjan, ám ha bejut egy fűtött lakásba, ott szomjasan vérszívásba kezd. Mire feleszmélsz a bőrödön lévő csípések láttán, már késő: a lakásod az övék.
Ha elcsábulunk egy-egy retró bútordarab láttán, és nem tudjuk megállni, hogy hazavigyük azt, érdemes megfogadni egy profi tanácsait. Fodor Barbara évek óta küzd olyan emberekért, akik mély depresszióba estek és emiatt képtelenek rendben tartani az otthonukat. Az extrém takarító rendszeresen néz szembe szeméthegyekkel, csótányokkal, veszélyes pókokkal és más élősködőkkel. Ha valaki, ő a legprofibb abban, hogyan győzze le a különféle rovarokat.
– Egyáltalán nem tartom jó ötletnek, hogy valaki lomtalanítási cuccokat vigyen haza – szögezte le rögtön Barbara, kiemelve, hogy textilbútort semmi esetre se túrjunk ki a szemétből.
Ne vigyünk haza kanapét, szőnyeget, mert ha véletlenül van bennük csótány, akkor azt utána kiirtani nem lehet. Nagyon kockázatos! Ha mégis megtesszük, akkor is csak úgy, ha van udvarunk, ahova külön kirakjuk, távol a lakástól
– húzta alá, majd azzal folytatta, hogy ezeknek a bútordaraboknak, szőnyegeknek a tisztítását is az udvaron végezzük, de mosás után se vigyük be őket azonnal a lakásba.
– A kis élősködők nem biztos, hogy azonnal elpusztulnak, ezért szánjunk időt a megfelelő tisztításra. A bútorokat, szőnyegeket mosás után fertőtlenítsük is, majd egy tárolóba elkülönítve rakjuk el. Ha teljesen száraz, nézzük át minden zegzugát. Csakis ezután ajánlom, hogy a tárgyakat bevigyük – hangsúlyozta Fodor Barbara.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
