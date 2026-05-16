„Sokkot kaptam, amikor megláttam, kit hozott magával a legjobb barátom az esküvőmre: végül rendőrt hívtam a helyszínre”

A férfi azt hitte, élete legboldogabb napja lesz. Amíg meg nem érkezett a legjobb barátja – egy nővel az oldalán. Az exbarátnője őrült tervet eszelt ki ellene.
A férfi szerint az esküvő mindaddig tökéletesen alakult. A ceremónia már lezajlott, a vendégek ünnepeltek, minden pontosan úgy történt, ahogyan azt korábban megálmodták. Aztán megérkezett a legjobb barátja, Krisz.
„Mosolyogva jött köszönteni a plusz egy főjével… aztán megláttam, ki áll mellette” – a férfi azt mondja, abban a pillanatban lepergett előtte az élete.
Az exbarátnőm volt
A vendégek, rokonok, sőt a felesége sem értett semmit a helyzetből. Krisz vidáman beszélgetett. A nő úgy viselkedett, mintha teljesen természetes lenne, hogy jelen van az eseményen.
Csakhogy a férfi szerint ez a nő évekkel korábban pokollá tette az életét.
„A szakítás után teljesen elborult az agya. Megszállottá vált” – a vőlegény elmondása szerint az exével mindössze pár hétig jártak, de amikor szakított vele, a nő képtelen volt elfogadni a döntését: „Először csak folyamatosan üzeneteket küldözgetett. Aztán könyörgött, sírt, dühöngött” – később a helyzet sokkal súlyosabb lett.
„Megjelent a házam előtt, a munkahelyemen, olyan helyeken, ahová rendszeresen jártam. Kifigyelte a hétköznapi szokásaimat” – a férfi bevallotta, hogy egy gyenge pillanatában még egyszer lefeküdt az exével, amit a nő teljesen félreértett.
„Onnantól megállíthatatlanná vált. Azt hitte, újra együtt leszünk” – állítása szerint az exbarátnője agresszívvá vált, fenyegetőzött. A férfi a rögeszméjévé vált.
„Akkor döntöttem úgy, hogy rendőrségi ügy lesz belőle” – végül távoltartási végzést kapott a nő ellen, ami megtette a hatását: évekig nem is hallott felőle.
Egészen az esküvő napjáig.
A férfi azonnal félrevonta barátját, hogy számonkérje, de ő teljesen összezavarodott.
„Láttam rajta, hogy fogalma sincs, miről beszélek, vagy arról, mi történik” – kiderült, hogy a nő nem mondta el neki, ki ő valójában. Állítólag egy teljesen más történetet adott elő magáról.
„Nem tudta, hogy távoltartási végzés van ellene. Nem tudta, hogy zaklatott. Fogalma sem volt arról, hogy valaha közöm volt ehhez a nőhöz” – ekkor már egyértelmű volt a vőlegény számára, hogy a nő szándékosan használta fel a barátját arra, hogy bejusson az esküvőre.
Amikor ezt összeraktam fejben, hogy mi történik, tudtam, hogy azonnal cselekednem kell.
A vőlegény először próbálta csendben, szolidan kezelni a helyzetet, és megkérte a nőt, hogy távozzon. A válasz csak egy őrült mosoly volt.
„Azt mondta, beszélnünk kell. Győzködni kezdett. Arról beszélt, hogy hibát követek el a nősüléssel. Tudtam, hogy itt észérvekkel nem jutok dűlőre, és cselekednem kell, mielőtt eszkalálódik a helyzet” – a férfi telefont ragadott, és rendőrt hívott.
Amikor a két rendőr megjelent a lagzin, a vendégek döbbenten figyelték a jelenetet. A nő teljesen kiborult.
A zene leállt, mindenki őket nézte, a menyasszony összezavarodottan zokogásba kezdett.
„Még most sem hiszem el. Soha nem gondoltam volna, hogy a saját esküvőmön fog újra felbukkanni.”
Végül a rendőrök vezették ki a volt barátnőt az esküvőről a távoltartási végzés megszegése miatt, és bár a jelenet sokkolta a vendégeket, a balhé után lassan sikerült megnyugodniuk. A rendőrök távozása után a násznép mindent megtett, hogy helyreállítsa a felhőtlen hangulatot, és végül folytatódott az ünneplés.
Nem hagytuk, hogy teljesen tönkretegye a napunkat
– az újdonsült pár végül együtt maradt, az esküvőt pedig – minden dráma ellenére – életük legemlékezetesebb napjaként emlegetik.
