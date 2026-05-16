KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Mózes, Botond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szőke exbarátnő bilincsben.

„Sokkot kaptam, amikor megláttam, kit hozott magával a legjobb barátom az esküvőmre: végül rendőrt hívtam a helyszínre”

esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 15:00
exbarátnődráma
„Abban a pillanatban, hogy megláttam őt az ajtóban, tudtam, hogy ezzel lőttek a tökéletes esküvőnek” – emlékezett vissza a vőlegény, aki teljesen elsápadt, amikor megérkezett a legjobb barátja a nagy napra a plusz egy fővel. A férfi őrült exbarátnője ugyanis váratlanul megjelent a lagzin, és pillanatok alatt óriási botrányt robbantott ki. A dolgok végül annyira elfajultak, hogy a rendőröknek is közbe kellett lépniük.
Boncza Léda
A szerző cikkei

A férfi azt hitte, élete legboldogabb napja lesz. Amíg meg nem érkezett a legjobb barátja – egy nővel az oldalán. Az exbarátnője őrült tervet eszelt ki ellene.

Exbarátnőt bilincsben viszik el.
„Tudtam, hogy lőttek a nagy napnak" – Exbarátnőjére kellett rendőrt hívnia saját esküvőjén
Fotó: New Africa
  • Az esküvő tökéletesen indult.
  • A legjobb barát egy ismeretlen nővel érkezett.
  • A vőlegény azonnal felismerte az exbarátnőjét.
  • Végül rendőrök vitték el a helyszínről.

Amikor megláttam, földbe gyökerezett a lábam: megjelent az exbarátnőm

A férfi szerint az esküvő mindaddig tökéletesen alakult. A ceremónia már lezajlott, a vendégek ünnepeltek, minden pontosan úgy történt, ahogyan azt korábban megálmodták. Aztán megérkezett a legjobb barátja, Krisz.

„Mosolyogva jött köszönteni a plusz egy főjével… aztán megláttam, ki áll mellette” – a férfi azt mondja, abban a pillanatban lepergett előtte az élete.

Az exbarátnőm volt

A vendégek, rokonok, sőt a felesége sem értett semmit a helyzetből. Krisz vidáman beszélgetett. A nő úgy viselkedett, mintha teljesen természetes lenne, hogy jelen van az eseményen.

Csakhogy a férfi szerint ez a nő évekkel korábban pokollá tette az életét.

„A szakítás után teljesen elborult az agya. Megszállottá vált” – a vőlegény elmondása szerint az exével mindössze pár hétig jártak, de amikor szakított vele, a nő képtelen volt elfogadni a döntését: „Először csak folyamatosan üzeneteket küldözgetett. Aztán könyörgött, sírt, dühöngött” – később a helyzet sokkal súlyosabb lett.

„Megjelent a házam előtt, a munkahelyemen, olyan helyeken, ahová rendszeresen jártam. Kifigyelte a hétköznapi szokásaimat” – a férfi bevallotta, hogy egy gyenge pillanatában még egyszer lefeküdt az exével, amit a nő teljesen félreértett.

„Onnantól megállíthatatlanná vált. Azt hitte, újra együtt leszünk” – állítása szerint az exbarátnője agresszívvá vált, fenyegetőzött. A férfi a rögeszméjévé vált.

„Akkor döntöttem úgy, hogy rendőrségi ügy lesz belőle” – végül távoltartási végzést kapott a nő ellen, ami megtette a hatását: évekig nem is hallott felőle.

Egészen az esküvő napjáig.

Az őrült exbarátnő mindenkit átvert

A férfi azonnal félrevonta barátját, hogy számonkérje, de ő teljesen összezavarodott.

„Láttam rajta, hogy fogalma sincs, miről beszélek, vagy arról, mi történik” – kiderült, hogy a nő nem mondta el neki, ki ő valójában. Állítólag egy teljesen más történetet adott elő magáról.

„Nem tudta, hogy távoltartási végzés van ellene. Nem tudta, hogy zaklatott. Fogalma sem volt arról, hogy valaha közöm volt ehhez a nőhöz” – ekkor már egyértelmű volt a vőlegény számára, hogy a nő szándékosan használta fel a barátját arra, hogy bejusson az esküvőre.

Amikor ezt összeraktam fejben, hogy mi történik, tudtam, hogy azonnal cselekednem kell.

A vőlegény először próbálta csendben, szolidan kezelni a helyzetet, és megkérte a nőt, hogy távozzon. A válasz csak egy őrült mosoly volt.

„Azt mondta, beszélnünk kell. Győzködni kezdett. Arról beszélt, hogy hibát követek el a nősüléssel. Tudtam, hogy itt észérvekkel nem jutok dűlőre, és cselekednem kell, mielőtt eszkalálódik a helyzet” – a férfi telefont ragadott, és rendőrt hívott.

Amikor a két rendőr megjelent a lagzin, a vendégek döbbenten figyelték a jelenetet. A nő teljesen kiborult.

Őrült exbarátnő széttép egy képet egy szerelmes párról.
„Ordítani kezdett, sértegette a feleségemet, és azt kiabálta, hogy nekünk kellene együtt lennünk.”
Fotó: Prostock-studio

A zene leállt, mindenki őket nézte, a menyasszony összezavarodottan zokogásba kezdett.

„Még most sem hiszem el. Soha nem gondoltam volna, hogy a saját esküvőmön fog újra felbukkanni.”

Végül a rendőrök vezették ki a volt barátnőt az esküvőről a távoltartási végzés megszegése miatt, és bár a jelenet sokkolta a vendégeket, a balhé után lassan sikerült megnyugodniuk. A rendőrök távozása után a násznép mindent megtett, hogy helyreállítsa a felhőtlen hangulatot, és végül folytatódott az ünneplés.

Nem hagytuk, hogy teljesen tönkretegye a napunkat

 – az újdonsült pár végül együtt maradt, az esküvőt pedig – minden dráma ellenére – életük legemlékezetesebb napjaként emlegetik.

Az alábbi videóra kattintva megtudhatod, miért olyan nehéz elszakadni az exünktől:

Ezeket a történeteket is olvasd el:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu