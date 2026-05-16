„Sokkot kaptam, amikor megláttam, kit hozott magával a legjobb barátom az esküvőmre: végül rendőrt hívtam a helyszínre”

A férfi azt hitte, élete legboldogabb napja lesz. Amíg meg nem érkezett a legjobb barátja – egy nővel az oldalán. Az exbarátnője őrült tervet eszelt ki ellene.

„Tudtam, hogy lőttek a nagy napnak" – Exbarátnőjére kellett rendőrt hívnia saját esküvőjén

Amikor megláttam, földbe gyökerezett a lábam: megjelent az exbarátnőm

A férfi szerint az esküvő mindaddig tökéletesen alakult. A ceremónia már lezajlott, a vendégek ünnepeltek, minden pontosan úgy történt, ahogyan azt korábban megálmodták. Aztán megérkezett a legjobb barátja, Krisz.

„Mosolyogva jött köszönteni a plusz egy főjével… aztán megláttam, ki áll mellette” – a férfi azt mondja, abban a pillanatban lepergett előtte az élete.

Az exbarátnőm volt

A vendégek, rokonok, sőt a felesége sem értett semmit a helyzetből. Krisz vidáman beszélgetett. A nő úgy viselkedett, mintha teljesen természetes lenne, hogy jelen van az eseményen.

Csakhogy a férfi szerint ez a nő évekkel korábban pokollá tette az életét.

„A szakítás után teljesen elborult az agya. Megszállottá vált” – a vőlegény elmondása szerint az exével mindössze pár hétig jártak, de amikor szakított vele, a nő képtelen volt elfogadni a döntését: „Először csak folyamatosan üzeneteket küldözgetett. Aztán könyörgött, sírt, dühöngött” – később a helyzet sokkal súlyosabb lett.

„Megjelent a házam előtt, a munkahelyemen, olyan helyeken, ahová rendszeresen jártam. Kifigyelte a hétköznapi szokásaimat” – a férfi bevallotta, hogy egy gyenge pillanatában még egyszer lefeküdt az exével, amit a nő teljesen félreértett.

„Onnantól megállíthatatlanná vált. Azt hitte, újra együtt leszünk” – állítása szerint az exbarátnője agresszívvá vált, fenyegetőzött. A férfi a rögeszméjévé vált.

„Akkor döntöttem úgy, hogy rendőrségi ügy lesz belőle” – végül távoltartási végzést kapott a nő ellen, ami megtette a hatását: évekig nem is hallott felőle.

Egészen az esküvő napjáig.

Az őrült exbarátnő mindenkit átvert

A férfi azonnal félrevonta barátját, hogy számonkérje, de ő teljesen összezavarodott.