40 éves a Top Gun

1. A film alkotói azt akarták, hogy minden valósághű legyen, ezért a film elkészítéséhez az amerikai haditengerészet komoly segítséget adott: repülőgép-hordozókat és vadászgépeket biztosítottak a forgatáshoz. Minden egyes felszállás, manőver és jelenet mögött tényleges katonai háttér állt. Csakhogy ennek ára volt: a haditengerészet percenként több ezer dollárt számlázott a produkciónak.

2. Sok szereplő valóban felszállt a vadászgépekkel, hogy hiteles reakciókat tudjanak mutatni a vásznon. A legtöbben azonban rosszul lettek a repülések során, ezért a felvételek jelentős részét nem lehetett használni. Volt, aki percek alatt kidőlt, és újra kellett forgatni mindent. Tom Cruise azonban, szinte egyedüliként bírta a kiképzést és a repülést és ez is hozzájárult ahhoz, hogy ennyire hiteles lett Maverick karaktere.

Tom Cruise a Top Gunban / Fotó: KPA/Northfoto

3. Ma már elképzelhetetlen, de a főszerepet eredetileg nem Tom Cruise-nak szánták.

Több színésznek is felajánlották, de azok sorra visszautasították – volt, aki a katonai háttér miatt, mások egyszerűen nem látták benne a siker lehetőségét. Csak ezek után került képbe Cruise és ezzel gyakorlatilag megszületett a karrierjének egyik legmeghatározóbb szerepe.

4. Ha a Top Gunra gondolunk, a gyönyörű narancssárgába hajló naplementés jelenetek is minden bizonnyal eszünkbe jutnak. Ez már csak azért is érdekes, mert egyáltalán nem voltak betervezve. A stáb sokszor órákig várt a megfelelő fényekre, és amikor a nap pont jól állt, azonnal elkezdtek forgatni – akkor is, ha ez felborította a menetrendet vagy növelte a költségeket.

5. Hihetetlen, hogy a film ikonikus zenéi, a „Danger Zone” (Kenny Loggins) és a „Take My Breath Away” (Berlin) csak a gyártás legvégén kerültek be a filmbe. Eredetileg más zenei irányban gondolkodtak, de végül ezek a számok olyan jól működtek a jelenetekkel, hogy teljesen átformálták a film hangulatát. Végeredményben pedig olyan soundtrack született, ami nemcsak kiegészítette a filmet, hanem legendává vált és a mai napig összeforr a Top Gun-élménnyel.

Forrás: Fanny magazin