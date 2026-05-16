Vigyázat! Így vernek át a magyar eperrel!

Miért lehet veszélyes? Az utóbbi időben egyre több gyümölcs érkezik külföldről, például Észak-Afrikából, ezért előfordulhat, hogy a termesztés során olyan növényvédő szereket is használnak, amelyek az Unióban nem engedélyezettek. Jobb figyelni az eper esetén is!
A magyar szamóca legkorábban általában április végétől jelenik meg a piacon, ám ekkor még fűtött vagy fűtetlen fóliasátorból származik. Időjárástól függően május közepétől-végétől indul a szabadföldi szezonja, ami egészen június elejéig tart. Ha ennél korábban vagy később találkozunk hazai eperrel, akkor annak eredete már kérdéses lehet.
A hazai szamóca ára jellemzően drágább az importénál, mivel itthon a termelési költségek is magasabbak, mint a kedvezőbb éghajlatú mediterrán országokban. A szezon elején akár 4000 Ft/kg körüli árral is találkozhatunk, ami június végére általában 2500 Ft/kg környékére mérséklődik. Ha ennél jóval olcsóbb „magyar” epret látunk, könnyen lehet, hogy valójában import áruval van dolgunk.
Az import gyümölcs gyakran nagyobb, egyformább és látványosabb, mivel hosszabb szállításra nemesítik. A magyar szamóca ezzel szemben sokszor kisebb méretű, de természetesebb megjelenésű.
A magyar eper általában puhább és lédúsabb, míg az import gyakran keményebb. A csészelevelek is árulkodók: a friss, élénkzöld levelek inkább hazai eredetre utalnak. Az import epernél előfordulhat fehéres, kevésbé érett rész is.
Szuper- vagy hipermarketben kapható termékek csomagolásain érdemes alaposan megnézni a származási helyet. Ha tehetjük, válasszunk magyar vagy legalább EU-s eredetű terméket, így nagyobb eséllyel ellenőrzött forrásból származó gyümölcshöz jutunk.
A piacokon gyakran azzal trükköznek, hogy az olcsó import epret magyar feliratú ládákba átpakolva árulják. Érdemes körbenézni a stand körül, hiszen a tornyokban álló üres spanyol, görög vagy török rekeszek sokszor elárulják a valódi eredetet.
Ha lehet, vásároljunk közvetlenül a termelőtől, akár piacon, akár közösségi csatornákon keresztül szerezzük be a gyümölcsöt. Kérdezzünk rá a fajtára és a termőhelyre, és bátran kérjük el az őstermelői igazolványt is, ami segít igazolni a származást.
Az import árut sokszor éretlenül szedik le, hogy kibírja a hosszú szállítást, ezért íze savanykásabb, állaga pedig kevésbé zamatos. A magyar szamócát ezzel szemben érettebben szüretelik, így édesebb, aromásabb és sötétebb piros színű - írja a Fanny magazin.
