Vigyázat! Így vernek át a magyar eperrel!

Miért lehet veszélyes? Az utóbbi időben egyre több gyümölcs érkezik külföldről, például Észak-Afrikából, ezért előfordulhat, hogy a termesztés során olyan növényvédő szereket is használnak, amelyek az Unióban nem engedélyezettek. Jobb figyelni az eper esetén is!

A magyar eper áprilistól elérhető a piacon

Figyeljük az eper szezonját

A magyar szamóca legkorábban általában április végétől jelenik meg a piacon, ám ekkor még fűtött vagy fűtetlen fóliasátorból származik. Időjárástól függően május közepétől-végétől indul a szabadföldi szezonja, ami egészen június elejéig tart. Ha ennél korábban vagy később találkozunk hazai eperrel, akkor annak eredete már kérdéses lehet.

Gyanúsan olcsó ajánlat

A hazai szamóca ára jellemzően drágább az importénál, mivel itthon a termelési költségek is magasabbak, mint a kedvezőbb éghajlatú mediterrán országokban. A szezon elején akár 4000 Ft/kg körüli árral is találkozhatunk, ami június végére általában 2500 Ft/kg környékére mérséklődik. Ha ennél jóval olcsóbb „magyar” epret látunk, könnyen lehet, hogy valójában import áruval van dolgunk.

Alaposan vegyük szemügyre

Az import gyümölcs gyakran nagyobb, egyformább és látványosabb, mivel hosszabb szállításra nemesítik. A magyar szamóca ezzel szemben sokszor kisebb méretű, de természetesebb megjelenésű.

Foltok vannak a tetején

A magyar eper általában puhább és lédúsabb, míg az import gyakran keményebb. A csészelevelek is árulkodók: a friss, élénkzöld levelek inkább hazai eredetre utalnak. Az import epernél előfordulhat fehéres, kevésbé érett rész is.

Keressünk jelölést a címkén

Szuper- vagy hipermarketben kapható termékek csomagolásain érdemes alaposan megnézni a származási helyet. Ha tehetjük, válasszunk magyar vagy legalább EU-s eredetű terméket, így nagyobb eséllyel ellenőrzött forrásból származó gyümölcshöz jutunk.

Árulkodó dobozok a standoknál

A piacokon gyakran azzal trükköznek, hogy az olcsó import epret magyar feliratú ládákba átpakolva árulják. Érdemes körbenézni a stand körül, hiszen a tornyokban álló üres spanyol, görög vagy török rekeszek sokszor elárulják a valódi eredetet.