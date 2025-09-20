Ez a rossz szokás csak tovább ront a helyzeteden – A hoteltrükk, amit minden utazónak tudnia kell

Amikor végre megérkezünk a nyaralás helyszínére, a legtöbben azonnal a hotelszoba kényelmét szeretnénk élvezni: ledobni a bőröndöt, kinyitni az ablakot, és felkapcsolni a villanyt. Egy szállodai dolgozó azonban arra a hoteltrükkre figyelmeztet, hogy az utolsó lépést, a villanykapcsolást jobb kihagyni – legalábbis néhány percig. A sötét ugyanis meglepően hatékony módszer lehet arra, hogy elkerüljük a nem kívánt szobatársakat: az apró, ám annál kellemetlenebb ágyi poloskákat.

Az ágyi poloskák egy-egy utazás legrettegettebb kellemetlen meglepetései. De ezzel a hoteltrükkel elkerülhetők!

Fotó: TinoFotografie / Shutterstock

Láthatatlan utazótárs, az ágyi poloska - ezzel a hoteltrükkel kerülheted el!

Senki sem szeret a nyaralás alatt bogarak miatt aggódni, de a valóság az, hogy az ágyi poloskák bárhol felbukkanhatnak – legyen az ötcsillagos luxusszálloda vagy olcsó panzió. Ezek a parányi élősködők könnyedén utaznak velünk: bőröndben, hátizsákban, ruhák szövetében, sőt, akár a takarítókocsikon is. Egyetlen példány is elég lehet ahhoz, hogy gyorsan elszaporodjanak, és komoly kellemetlenséget okozzanak.

Egy szállodai alkalmazott, Halee – aki a közösségi médiában osztja meg tippjeit – egy egyszerű, de hatékony módszert javasol a megelőzésre. Amikor belépünk a szobába, ne kapcsoljunk villanyt, hanem sötétítsük el az ablakokat, és a telefonunk zseblámpájával kezdjük el átvizsgálni a szobát.

Az ágyi poloskák a rejtett zugokban szeretek legjobban megbújni.

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Hogyan vizsgáljuk át a szobát?

Halee szerint a legfontosabb első lépés, hogy még a kipakolás előtt ellenőrizzük az ágyat. A sötétben könnyebben észrevehetők a mozgó bogarak vagy a nyomaik, például apró vérfoltok a matracon és az ágynemű sarkaiban. A poloskák előszeretettel bújnak meg a varrások mentén, a matrac szegélyében vagy a fejtámla repedéseiben.

De nem csak az ágyat érdemes vizsgálni: a függönyök, a kárpitozott bútorok és a szőnyegek is rejthetnek hívatlan vendégeket. Ha bármilyen gyanús jelet találunk, a legjobb, ha azonnal dokumentáljuk: készítsünk fotókat, jegyezzük fel a szoba számát és a bejelentkezés idejét, majd forduljunk a recepcióhoz.

Mit tegyünk, ha poloskára bukkantunk?

A legtöbb hotel ilyenkor új szobát ajánl fel, sokszor vissza is téríti a szoba árát. Ha már csípések is jelentkeznek, Halee azt tanácsolja, hogy a bőröndünket és a ruháinkat azonnal zárjuk műanyag zsákba, és kérjük meg a szállodát, hogy mossák ki őket forró vízben, legalább harminc perces programmal. Ha a hotel nem kínál automatikusan kompenzációt, érdemes magunknak kérni a visszatérítést vagy a szobacserét.