KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Mózes, Botond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nyom nélkül tűnt el Tamás, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

eltűnt személy
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 15:20
körözésrendőrség
Eltűnt egy 48 éves férfi Szegeden: a rendőrség a lakosság segítségét kéri L. Tamás megtalálásához.
Bors
A szerző cikkei

A szegedi rendőrök nagy erőkkel keresik a 48 éves L. Tamást, aki néhány nappal ezelőtt eltűnt szegedi tartózkodási helyéről, ismeretlen helyre távozott, és azóta semmilyen életjelet nem adott magáról.

Eltűnt L. Tamás, nagy erőkkel keresi a rendőrség
Eltűnt L. Tamás, nagy erőkkel keresi a rendőrség Fotó: Gé / MW

Eltűntként keresi a rendőrség

A Szegedi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó férfi ügyében. A rendőrségre érkezett bejelentés szerint L. Tamás 2026. május 11-én, a kora délutáni órákban hagyta el szegedi otthonát, és a felkutatására tett eddigi intézkedések sajnos nem vezettek eredményre – derül ki a Police.hu közleményéből.

A hatóságok közzétették a férfi személyleírását is a gyorsabb azonosítás érdekében:

  • Magasság: kb. 175 cm
  • Testalkat: testes
  • Ismertetőjegyek: kopasz, barna szemű, és a karján egy tetoválás látható.

A Szegedi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél.

A névtelenség megőrzése mellett is tehető bejelentés a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

A Tamásról készült fotó ERRE A LINKRE KATTINTVA tekinthető meg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu