Nyom nélkül tűnt el Tamás, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A szegedi rendőrök nagy erőkkel keresik a 48 éves L. Tamást, aki néhány nappal ezelőtt eltűnt szegedi tartózkodási helyéről, ismeretlen helyre távozott, és azóta semmilyen életjelet nem adott magáról.
A Szegedi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó férfi ügyében. A rendőrségre érkezett bejelentés szerint L. Tamás 2026. május 11-én, a kora délutáni órákban hagyta el szegedi otthonát, és a felkutatására tett eddigi intézkedések sajnos nem vezettek eredményre – derül ki a Police.hu közleményéből.
A hatóságok közzétették a férfi személyleírását is a gyorsabb azonosítás érdekében:
A Szegedi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél.
A névtelenség megőrzése mellett is tehető bejelentés a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
A Tamásról készült fotó ERRE A LINKRE KATTINTVA tekinthető meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.