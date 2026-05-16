Nyom nélkül tűnt el Tamás, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A szegedi rendőrök nagy erőkkel keresik a 48 éves L. Tamást, aki néhány nappal ezelőtt eltűnt szegedi tartózkodási helyéről, ismeretlen helyre távozott, és azóta semmilyen életjelet nem adott magáról.

Eltűntként keresi a rendőrség

A Szegedi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó férfi ügyében. A rendőrségre érkezett bejelentés szerint L. Tamás 2026. május 11-én, a kora délutáni órákban hagyta el szegedi otthonát, és a felkutatására tett eddigi intézkedések sajnos nem vezettek eredményre – derül ki a Police.hu közleményéből.

A hatóságok közzétették a férfi személyleírását is a gyorsabb azonosítás érdekében:

Magasság: kb. 175 cm

Testalkat: testes

Ismertetőjegyek: kopasz, barna szemű, és a karján egy tetoválás látható.

A Szegedi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél.

A névtelenség megőrzése mellett is tehető bejelentés a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

A Tamásról készült fotó ERRE A LINKRE KATTINTVA tekinthető meg.