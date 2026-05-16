A galagonya különleges erejét te is hasznosíthatod: ezért kapcsolták a szerelemhez és a túlvilághoz

De vajon miért tartották ennyire különlegesnek ezt a tüskés, piros bogyókat termő növényt? Miért hitték úgy sok kultúrában, hogy a galagonya képes kapcsolatot teremteni a földi világ és más dimenziósíkok között? Nemcsak a természet újjászületésének szimbóluma volt, hanem a szerelem, az intuíció és a spirituális megnyílás jelképe is.

A galagonya a túlvilági erők szimbóluma.

Képes távol tartani a negatív energiákat és harmonikusabbá tenni az otthon légkörét.

A szerelem és a termékenység jelképe.

A kereszténységhez is kapcsolódik Jézus töviskoronája által.

A galagonya egészségügyi hatásai.

Így végezd el az ősi galagonya riutuálét.

A galagonya erős spirituális energiákkal bír

A galagonya, népies nevén „tüskés alma” tavasszal finom fehér vagy halvány rózsaszínes virágokba borul, nyár végére és őszre azonban apró, élénkpiros bogyók jelennek meg rajta. Ösvények mentén, erdőszéleken és kertekben is gyakran feltűnik, és évszázadok óta különös misztikum lengi körül. A vörösen ragyogó termések miatt válik igazán érthetővé Weöres Sándor híres sora is: „Nyári éjjel izzik a galagonya ruhája.”

A kelta fahoroszkóp szerint a galagonya időszaka május 13. és június 9. közé esik. Ez a periódus a tavasz és a nyár közötti átmenetet jelképezi, amikor a természet energiái a legerősebben pulzálnak. A hagyomány szerint ilyenkor az emberek intuitívabbá válhatnak, és nyitottabbak az érzelmekre és a sorsszerű találkozásokra.

A tüskés almát nemcsak a kelta hitvilágban tartották különleges növénynek. Az ír, skót és más európai néphagyományokban is erős spirituális jelentőséget tulajdonítottak neki. Sok helyen úgy hitték, hogy virágzása idején elvékonyodik a határ a látható és a láthatatlan világ között, ezért a növény a tündérekhez, a spirituális átjárókhoz és a másvilághoz is kapcsolódott, egyfajta „belépőként” szolgált. Egyes ír és skót hagyományok szerint a magányosan álló galagonyafák a tündérek fái voltak, ezért balszerencsét hozhatott, ha valaki kivágta vagy megsértette őket.

Sok helyen úgy hitték, hogy képes távol tartani a negatív energiákat és harmonikusabbá tenni az otthon légkörét, ezért gyakran ültették a ház közelébe vagy a kerítés mellé. A sírok mellé ültetett galagonya a hiedelem szerint elválasztotta a holtak világát az élőktől, megakadályozva, hogy a szellemek visszatérjenek a földre.