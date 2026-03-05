Kosárfonás Zanzibáron, amulettkészítés Nepálban: így lesz a vakációból önfejlesztés

A skillcation szakít a kimerítő nyaralásokkal, és a pihenést tudatos készségfejlesztéssel ötvözi.

A helyi kézművességtől a nyelvtanulásig számtalan élmény alapú fejlődési lehetőséget kínál.

Ezt az új szemléletet mindenki a magáévá teheti, hogy az emlékek mellé maradandó tudást is kapjon.

Képzelj el egy hétvégi kerámia workshopot Esztergomban, ahonnan az elkészített szuveníreken kívül valami olyasmit is hazavihetsz, amit senki sem vehet el tőled. Hasonló lehet egy bortúra Tokaj-hegyalján, ahol a kóstolás mellett végigkövetheted a szőlő útját a betakarítástól a bor poharadba kerüléséig. Ez a skillcation lényege, hogy egy kiruccanás alkalmával nemcsak az utazás élményével, hanem valamilyen új tudással is gazdagodsz.

A skillcation lényege, hogy nyaralás közben tanuljunk valami újat.

Fotó: 123RF

Mi az a skillcation, és mitől több, mint egy átlagos nyaralás?

A skillcation egy mozaikszó, az angol skill (készség) és a vacation (vakáció/nyaralás) összeolvadása. Ez az utazási stílus abban különbözik a hagyományos, valamint a kifejezetten tanulási céllal szervezett utazástól, hogy az élményszerzéssel egybekötött készségfejlesztést helyezi középpontba.

A trendet kutatási eredmények is megalapozzák. Egyes tudósok szerint az, aki utazás közben tanul, önfejlesztéssel foglalkozik, nemcsak több ismerettel tér haza, hanem másképp is kezd gondolkodni és cselekedni. Ehhez csak meg kell találni azt, ami igazán érdekli, azután szinte észrevétlenül változik meg az, ahogy a világra tekint.

Kreatív és kézműves területen rengeteg a lehetőség, például kerámia, festészet, üvegfúvás vagy famegmunkálás. Nyelvtanulás tekintetében a nyelvi immerzió (teljes elmerülés egy idegen nyelvi közegben – a szerk.) már egy hét után sokkal nagyobb tudást ad, mint több hónap applikációval folytatott nyelvtanulás. A gurmékat pedig egy helyi konyhakurzus nemcsak autentikus receptekkel gazdagítja, hanem egy új kultúra ismereteivel.

Skillcation során akár új gasztronómiai ismereteket is szerezhetünk.

Fotó: 123RF

Iránytű a fejlődéshez: hazai vidékek vagy európai műhelyek?

A magyarok egyre inkább a rövidebb, de intenzívebb élményeket keresik nemcsak külföldön, hanem belföldön is. Egy balatoni hétvége természetfotós workshoppal, vagy egy egri borkurzus városnézéssel párosítva már skillcationnek számít. Aki külföldre vágyik, annak tökéletes desztináció lehet Portugália, Olaszország és Spanyolország, ahol számos kézműves és gasztronómiai workshop várja a turistákat, míg Skandinávia természetjárás és fenntarthatóság témájában kínál kivételes programokat. A tudatos utazók az eldugottabb, autentikusabb helyszíneket keresik, hiszen a skillcation kisebb csoportokban, helyi mesterekkel működik igazán.