Kosárfonás Zanzibáron, amulettkészítés Nepálban: így lesz a vakációból önfejlesztés

Képzelj el egy hétvégi kerámia workshopot Esztergomban, ahonnan az elkészített szuveníreken kívül valami olyasmit is hazavihetsz, amit senki sem vehet el tőled. Hasonló lehet egy bortúra Tokaj-hegyalján, ahol a kóstolás mellett végigkövetheted a szőlő útját a betakarítástól a bor poharadba kerüléséig. Ez a skillcation lényege, hogy egy kiruccanás alkalmával nemcsak az utazás élményével, hanem valamilyen új tudással is gazdagodsz.
A skillcation egy mozaikszó, az angol skill (készség) és a vacation (vakáció/nyaralás) összeolvadása. Ez az utazási stílus abban különbözik a hagyományos, valamint a kifejezetten tanulási céllal szervezett utazástól, hogy az élményszerzéssel egybekötött készségfejlesztést helyezi középpontba.
A trendet kutatási eredmények is megalapozzák. Egyes tudósok szerint az, aki utazás közben tanul, önfejlesztéssel foglalkozik, nemcsak több ismerettel tér haza, hanem másképp is kezd gondolkodni és cselekedni. Ehhez csak meg kell találni azt, ami igazán érdekli, azután szinte észrevétlenül változik meg az, ahogy a világra tekint.
Kreatív és kézműves területen rengeteg a lehetőség, például kerámia, festészet, üvegfúvás vagy famegmunkálás. Nyelvtanulás tekintetében a nyelvi immerzió (teljes elmerülés egy idegen nyelvi közegben – a szerk.) már egy hét után sokkal nagyobb tudást ad, mint több hónap applikációval folytatott nyelvtanulás. A gurmékat pedig egy helyi konyhakurzus nemcsak autentikus receptekkel gazdagítja, hanem egy új kultúra ismereteivel.
A magyarok egyre inkább a rövidebb, de intenzívebb élményeket keresik nemcsak külföldön, hanem belföldön is. Egy balatoni hétvége természetfotós workshoppal, vagy egy egri borkurzus városnézéssel párosítva már skillcationnek számít. Aki külföldre vágyik, annak tökéletes desztináció lehet Portugália, Olaszország és Spanyolország, ahol számos kézműves és gasztronómiai workshop várja a turistákat, míg Skandinávia természetjárás és fenntarthatóság témájában kínál kivételes programokat. A tudatos utazók az eldugottabb, autentikusabb helyszíneket keresik, hiszen a skillcation kisebb csoportokban, helyi mesterekkel működik igazán.
„Ez csak a gazdagoknak szól?” Nem. A belföldi lehetőségek egy részéhez elegendő egy hosszú hétvége és egy észszerű költségkeret. A luxus elvonulók csak a jéghegy csúcsát jelentik.
„Hogyan tudnék egyszerre pihenni és tanulni?” Könnyedén, ha jól tervezed meg. A skillcation nem azt jelenti, hogy reggeltől estig egy tanfolyamon ülsz. Elegendő napi néhány óra fókuszált figyelem, utána a nap többi részét szabadon a pihenésnek szentelheted.
„Csak fiataloknak való?” Nem. A tudatos, értékvezérelt utazás minden korosztályban népszerű. A személyes fejlődés iránti igénynek nincs korhatára.
A skillcation nem egy olyan utazási trend, amelyet majd felvált a következő. Az időnk véges, és egyre többen akarjuk úgy tölteni, hogy ne csupán emlékeink, hanem valódi fejlődésünk is legyen belőle. A vakáció mindig is arról szólt, hogy feltöltődjünk – az új kérdés csak az, hogy mivel?
