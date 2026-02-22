HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mosolygó szőke stewardess egy utasokkal teli repülőgépen

7 titok, amit a stewardessek sosem fednek fel a fedélzeten

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 17:15
repüléslégiutas-kísérőutazási tippekstewardesstitkok
Hajlamosak vagyunk repülőre szállva azt gondolni, hogy minden gördülékenyen működik: mosolyog a személyzet, rendezettek a sorok, nyugodt a hangulat. A valóság azonban összetettebb: a stewardessek titkai között akad néhány olyan részlet, amelyről az utasok ritkán hallanak, pedig egy hosszabb út során kifejezetten hasznos lehet tudni azokról.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • Vannak titkok, amelyeket csak a légiutas-kísérők tudnak, és a fedélzeten nem is osztják meg azokat az utasokkal.
  • Akad néhány ex-stewardess, akik egy-egy videóban rendszeresen felfednek néhány érdekességet, megosztva több hasznos tippet.
  • Néhány kulisszatitokról utasként is érdemes lehet tudni, ha teljesen biztonságban akarjuk érezni magunkat repülés közben.

A repülőgépek fedélzetén a profizmus miatt tűnik minden egyszerűnek. A stewardessek munkája jóval több, mint egy ételes és italos kocsi tologatása: folyamatos figyelemre, gyors helyzetfelismerésre és diszkrét problémakezelésre van szükség a részükről. Az általuk őrzött titkok valójában apró részletek, amelyek betekintést adnak abba, hogy mi zajlik a kedves mosoly mögött.

Mosolygó stewardess egy repülőgép fedélzetén
A stewardessek féltve őrzött titkai betekintést nyújtanak abba, mi történik valójában a repülőgépen egy utazás során
Fotó: 123rf.com

Mi a stewardessek 7 legféltettebb titka?

1. Nem minden ital egyforma választás

Sokan automatikusan kávét vagy teát kérnek, főleg hosszabb járatokon. A rutinos utazók már tudják, hogy inkább palackozott vizet válasszanak. Ennek fő oka, hogy a meleg italok a repülő vízkészletéből készülnek, míg a palackos italok zárt forrásból érkeznek. 

2. A takarítás gyors tempóban történik

A repülőgépeket két járat között rövid idő alatt takarítják ki, ezért nem minden felület lesz teljesen steril. A lehajtható tálcákhoz és az ülészsebekhez sok utas hozzányúl, ezért nem véletlen, hogy a gyakori utazók és a személyzet is sokszor fertőtlenítő kendővel a zsebében kezdi meg az utat.

3. Turbulenciánál nincs vita

Amikor a személyzet félbeszakítja a kiszolgálást és helyet foglal, annak oka van. A turbulencia a légiutas-kísérő munkája során kiemelt helyzet, még akkor is, ha az utasok csak enyhe rázkódást éreznek. Gyakran előre kapnak jelzést a pilótafülkéből, így időben biztosítják a fedélzetet.

4. Már beszálláskor figyelnek

Az egyik kevésbé ismert repülős érdekességek közé tartozik, hogy a személyzet tagjai már az első percekben felmérik az utasokat. Figyelik, ha valaki ideges, rosszul érzi magát, vagy több figyelmet igényelhet. Ez nem kíváncsiság, hanem biztonsági rutin.

5. Mit nem mondanak el a légiutas-kísérők?

A fedélzeten szinte minden előfordul: viták, rosszullétek, váratlan helyzetek. A személyzet azonban diszkréten kezeli ezeket. Sok minden történik, amiről az utasok nem is tudnak, ez is része annak, amit nem mondanak el a légiutas-kísérők.

Étkezőkocsit toló stewardess egy repülőúton
A légiutas-kísérők számos kihívással és különleges helyzettel találkoznak nap mint nap
Fotó: 123rf.com

6. A mosoly mögött hosszú műszakok fáradtsága rejtőzik

Egy stewardess munkája komoly fizikai és mentális terheléssel jár. Különböző időzónák okozta jetlag és alváshiány terheli a szervezetüket, mégis folyamatosan udvariasnak kell lenniük. Nem véletlen, hogy sokan az egyik legmegterhelőbb szakmának tartják.

7. A kedvesség számít

A legnagyobb titok, hogy türelmesnek és udvariasnak kell lenni, ami inkább alapvető intelligencia, mintsem megfejthetetlen talány. Egy őszinte köszönöm sokat jelent egy hosszú nap végén. A személyzet emlékszik azokra, akik tisztelettel viselkednek, még ha erről nem is beszélnek.

A repülés avatatlan szemeknek rutinszerűnek tűnhet, de a háttérben mindennek jelentősége van. A stewardessek titkai valójában nem hétpecsétes misztériumok, hanem egy kívülálló számára kevésbé ismert munkafolyamat részletei, amelyeknek köszönhetően biztonságban és kényelemben utazhatunk. Ezek a folyamatok főként csendben, a háttérben zajlanak, de épp ezektől működik olyan gördülékenyen minden. Ha tehát legközelebb felszállsz egy járatra, talán más szemmel nézel majd a fedélzeten dolgozókra.

Még több hasznos praktikát szeretnél megtudni a repüléshez? Akkor az alábbi videó érdekes lehet számodra:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu