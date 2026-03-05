Young G Béci kiakadt a folyamatosan emelkedő benzinárakon

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 14:22
Young G BéciBarátság kőolajvezeték
Ukrajna nemrég elzárta a Barátság kőolajvezetéket, ami Magyarországra juttatta az olcsó kőolajat. Young G Béci szerint, aki Ukrajnával összejátszik, az mind hazaáruló.
Bors
Az ukránok még mindig nem nyitották meg a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel pedig azt sikerült elérniük, hogy Magyarország kényszerből hozzányúljon a stratégia tartalékaihoz. Az sem rettentette el Ukrajnát, amikor Szijjártó Péter bejelentette, hogy országunk nem fog több dízel üzemanyagot küldeni nekik. A Barátság kőolajvezeték elzárása minden magyart érinteni fog, Young G Béci pont tankolás közben jött rá, hogy mennyire szörnyű a helyzetünk.

Young G Béci elmondása szerint az iráni háború is szerepet játszott az emelkedő benzinárakban
Young G Béci elmondása szerint az iráni háború is szerepet játszik az emelkedő benzinárakban (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci sokkot kapott az árakon

Csak a mai napon kilenc forinttal emelkedett a dízel ára és ez szerintem csak a kezdet. Ennyit az olcsó kőolajról. Itt van két vezetékünk, az egyik Horvátországból, a másik Ukrajnán keresztül jönne. Nyilván ez nem alanyi jogon jönne, mert fizetünk érte az oroszoknak. Mondhatjátok, hogy ezzel támogatjuk az ukránokkal való háborújukat, mind azzal a 0,02%-al, amit fizetünk nekik. Ilyenkor milyen jól jönne, ha nem kellene kilenc forinttal többet fizetni és a gázról ne is beszéljünk

– mondta közösségi oldalán a rapper.

Young G Béci úgy tudja, hogy 50%-al emelkedett a gáz ára a jelenlegi háborús helyzet miatt, ami elmondása szerint egy embernek köszönhető. „Itt van a mi kis humoristánk, Zelenszkij, akire ha ránézek is hányingerem lesz. Az, hogy a Tisza még támogatja is... Nem az, aki rájuk szavaz, mert lehet, hogy ő nincs is ezzel tisztában, de Magyar Péter biztos, hogy összejátszik vele. Ilyenkor neki kellene kiállnia és azt mondani, hogy ebből elég volt, kiállok a magyarokért és ellenzem, hogy ne jöjjön kőolaj az országba” - jegyezte meg a rapper.

20220530 RÁCZ BÉLA _ VV BÉCI _ YOUNG G 4O9A9566 KUNOS
Young G Béci hazaárulónak nevezte a botrányhős politikust (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci szerint védeni kellene a magyar embereket

Bármilyen olyan alternatíva, ami elősegíti, hogy ne emelkedjenek az egekbe az energiaárak, hogy a magyar emberek ne fizessenek többet ezért, én úgy gondolom, hogy meg kéne lépni. Az, hogy Magyar Péter megint össze-vissza hazudozik, egyszer azt mondja, hogy az oroszokról le kell válnunk, aztán ezt letagadja, minden fent van az interneten. Akivel összejátszik Zelenszkij, annak szólnia kellene, hogy ebből elég

– állította a rapper.

Béci nemcsak Magyar Péternek üzent, mivel nem ő az egyetlen, aki jóban van az ukrán elnökkel. „Ez több sebből is vérzik, mert Ursula von der Leyennek is kellene szólnia, mivel ő is jó spanja. Aki most azt mondja, hogy ezek nagyon jó dolgok, meg aki inkább fizetne ezer forint benzint, csak váltsák le a kormányt, az konkrétan hazaáruló. Jelenleg Magyar Péter egy hazaáruló. Azért ez nem normális. Ma még csak kilenc, de két hét múlva már lehet, hogy 159 forinttal lesz drágább a gázolaj is és a benzin is” - emelte ki Young G Béci.

@younggbeci

9 forinttal drágább lett a gázolaj. ⛽ Csatornák záródnak, tankerhajók állnak, a világ több pontján háborúk zajlanak… és még mindig vannak, akik csodálkoznak, hogy emelkednek az árak. Néha elég csak körbenézni a világban. 🌍

♬ eredeti hang - Young G Béci 26

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
