Tavaszi méregtelenítés: valódi segítség vagy marketingfogás?

Amint a téli szürkeség után az első napsugarak kicsalnak minket a szabadba, azonnal beindul a nagyüzemi kampánygépezet is az interneten a méregtelenítéssel kapcsolatban. Szinte nincs olyan hírfolyam, amelyen ne jönne szembe egy újabb „csodatea" vagy kapszula, amely azt ígéri: napok alatt megszabadít minden téli bűnünktől. Fontos azonban látni, hogy a megtisztulás nem egy gombnyomásra induló program, hanem a test folyamatos, természetes munkája, amelyhez legtöbbször elég a józan ész és az odafigyelés.
Az emberi szervezet öntisztítása egy megállás nélkül zajló, természetes biológiai folyamat, amely nem az évszakokhoz köthető. Nem egy kampányszerű eseményről van szó, hiszen a máj és a vese összehangolt, éjt nappallá tevő munkája felel azért, hogy a szervezet kiszűrje és eltávolítsa a szükségtelen anyagokat. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) sem véletlenül hangoztatja, hogy ha rendet akarsz tenni odabent, a rostban gazdag ételek fogyasztásával kell kezdened. Gondolj a zöldségekre és a teljes kiőrlésű élelmiszerekre úgy, mint egy belső „takarítóbrigádra”, amely szépen „kisöpri” a bélrendszeredet, és helyreteszi a bélflórádat. A koplalás helyett inkább keress egy olyan módszert, amelyet hosszú távon is bírsz, mert ez az egyetlen titka a valódi változásnak.
Ki ne örülne annak, ha egy-két hét alatt eltűnnének a téli lustálkodás nyomai? Erre a vágyra építenek a különböző reklámok is, amelyek gyakran gyors megoldásokat ígérnek. Mostanra a közösségi média lett ennek a folyamatnak a melegágya.
A betegek rendszeresen kérdeznek minket a vastagbél-, illetve egyéb szerveket méregtelenítő teákról, különösen akkor, ha azok éppen felkapottá válnak az olyan felületeken, mint például a TikTok
– mondta dr. Tauseef Ali, egy oklahomai kórház gasztroenterológiai központjának vezető főorvosa. A szakember tapasztalatai szerint az érdeklődés hullámokban tapasztalható, és szorosan követi az éppen aktuális online videótrendeket.
Ha a tavasz energiáját valóban az egészséged szolgálatába állítanád, felejtsd el a drága termékeket! Mutatjuk, mire figyelj:
Ne várj csodát a marketingtől: bízz a saját tested működésében és a természetes alapanyagok erejében!
