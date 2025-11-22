Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Utazzunk végre kényelmesen – Ezzel a néhány egyszerű tippel a hosszú buszos utazás is felüdülés lesz

ünnepi időszak
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 16:15
utazáskarácsonyutazási tippek
Bár karácsonyig még pár hetet várnunk kell, a legszebb adventi vásárok Európa-szerte megnyitották kapuikat, ilyenkor több kedvezményes utazás is indul Bécsbe, Pozsonyba vagy Prágába. Ezekre a hosszú utazásokra nem árt magunkkal vinni néhány olyan eszközt,  ami kényelmessé teszi az utazást. Ezek a tippek buszos utazáshoz jól fognak jönni!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Egy hosszú buszos utazás remek lehetőség arra, hogy kicsit kiszakadjunk a mindennapokból, feltöltődjünk és még az ünnepek előtt felfedezzük a szomszédos városok legszebb és legnépszerűbb karácsonyi vásárait. Bécs, Prága,  Salzburg mind-mind kiváló választás egy egynapos kirándulásra, amihez sokan a buszos utakat választják, aminek megvan a maga romantikája, de sajnos a nagy kaland néha a kényelmetlenségekkel is jár. Érdekelnek a jó tanácsok hosszú buszos utazáshoz, hogy kellemesebb élmény legyen a buszon töltött idő is? 

A hosszú buszos utazásra induló fiatal pár
Egy buszos utazás során a kényelem a legfontosabb, ezért érdemes olvasni tippeket buszos utazáshoz!
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

Tippek buszos utazáshoz: így lesz a lehető legkényelmesebb

Szerencsére van néhány olyan egyszerű és praktikus trükk és praktikus kiegészítő, amivel igazán pihentető élménnyé varázsolhatjuk a hosszú, akár több órás buszos zötykölődést. Az adventi időszak tökéletes alkalom rá, hogy kipróbáljuk a Fanny magazin által összegyűjtött tippeket, hiszen sokan ilyenkor vágnak neki Európa legszebb ünnepi forgatagainak. Az alábbiakban megmutatjuk, miként érhetjük el, hogy az út végén is kipihenten szálljunk le a buszról, jöjjenek is a jó tanácsok hosszú buszos utazáshoz! Aki pedig mégsem szeretne messzire menni, azoknak a különleges budapesti karácsonyi vásárokat ajánljuk!

  • 1. Kerüljük el a feszülést

Hosszú utakon az ülve alvás kényszertartásba helyezi a fejet és a nyakat, így pedig folyamatosan feszülnek a nyaki ínszalagok és izmok; a párna megtámasztja a fejet, és segít megtartani a nyaki gerinc természetes görbületét.

  • 2. Melegen tart a hidegben

A buszokon általában megy a fűtés, de amikor a vásárból tartunk haza, és elbóbiskolunk, jól fog esni egy puha, meleg takaró. Mielőtt ugyanis álomba szenderednénk, lecsökken a testhőnk, és ha sikerül is elaludnunk, folyton felébrednénk takaró nélkül. Érdemes magunkkal vinni az útra egy kis helyen elférő utazóplédet vagy egy nagyobb sálat.

  • 3. Kizárhatjuk a fényeket

A hosszú úton a fények állandó váltakozása felébreszthet bennünket az álmunkból, és a szervezetünk nem tud ellazulni. Válasszunk puha, bőrbarát anyagból készült szemmaszkot.

  • 4. Csillapítják a zajokat

A füldugó nemcsak az otthoni alvásnál jön jól. A legolcsóbb megoldás a habszivacsból készült eldobható füldugó, ami magas zajcsökkentést biztosít, de kellemetlen nyomásérzetet okozhat, és ki is eshet. Utazáshoz hatékonyabbak a szilikon vagy termoplasztikus anyagú termékek, melyek oldalra fekve is kényelmesek. A beszédzajt ugyanakkor kevésbé szűrik, inkább a monoton alapzajt csillapítják.

  • 5. Rendezzük a holmikat

Az autós rendezőtáska a buszon is hatalmas segítség lehet, hogy ne kelljen egy hosszabb úton mindent az ölükben tartanunk. Ezek a sok zsebes, az előttünk lévő ülés támlájára akasztható táskák  helyet adnak az üdítőnek, a könyvnek, és akár a mobilunkat is beletehetjük.

Buszos utazásra csomagoló nő a bőrönddel
A megfelelőn megpakolt autós rendezőtáska egy hosszú buszos utazáson is igazi életmentő lehet
Fotó: Viktorya Telminova /  Shutterstock 
  • 6. Ne lógassuk a lábunkat

Bár a legtöbb buszon van lábtartó, ne bízzuk a véletlenre, és szerezzünk be egy felfújható lábtámaszt, ami elfér egy kisebb táskában is, és akár a szánkkal, akár pumpával pár perc alatt felfújhatjuk.

  • 7. Támasztja a derekat

A buszok ülései nem mindig tartják a derekunk természetes ívét, ez pedig hátfájáshoz vezethet. Aki derékfájós, érdemes valamit a dereka mögé tenni támasztéknak, például egy plusz pulcsit, vagy egy kisebb párnát.

  • 8. Vérkeringés javítására

Buszutakra vegyünk fel kompressziós zoknit, hiszen a mozgásszegény utazás növeli a trombózisveszély kockázatát, és az ödémára hajlamosok bokája is bedagadhat. Válasszunk enyhe/közepes kategóriájú zoknit az útra.

Ezeket vigyük magunkkal egy hosszú buszos utazásra!

Bár a buszokon vannak USB-töltőportok, ezek a modern eszközök energiaigényét nem elégítik ki, főleg, ha filmet nézünk, zenét hallgatunk útközben. Legyen nálunk inkább saját gyorstöltő, amit a busz 230V-os konnektorával tudunk használni, ha van ilyen, de a legbiztosabb, ha viszünk magunkkal egy nagy kapacitású powerbankot, ezek közül már a legolcsóbbak is átlagos két töltésnek megfelelő energiát tudnak tárolni.

  • 1. Készüljünk filmekkel
    A legtöbb nagy streaming szolgáltatónak van már offline elérési lehetősége a mobilappon, így tudunk filmet letölteni az útra akkor is, ha nem csatlakozunk az internetre. Amennyiben elő vagyunk fizetve a YouTube-ra, akkor kedvenc videóinkat, zenéinket is magunkkal tudjuk vinni a mobilunkon, tableten. Érdemes előre összegyűjteni, mit szeretnénk majd nézni utazás közben.
  • 2. Akasszuk fel az ülésre
    Pár ezer forintért lehet kapni olyan tablet- vagy mobiltartót, melyet az előttünk lévő ülés támlájára vagy tálcájára tudunk erősíteni, így úgy tudjuk nézni a filmeket, hogy nem kell a kezünkben tartani az eszközt, és lefelé nézni. Mindenképpen megbízható, erős eszközt válasszunk, ami nem esik le a rázkódástól; olvassuk el a termék értékeléseit, mielőtt megrendeljük.
  • 3. Ne zavarjunk másokat
    Akár zenét akarunk hallgatni, akár filmet nézni, vigyünk magunkkal fej- vagy fülhallgatót, és azzal használjuk a mobilt, tabletet, hogy a többi utas is nyugodtan élvezhesse az utazást. A legjobb, ha zajszűrős fülest viszünk magunkkal, így teljesen át tudjuk adni magunkat a filmélménynek. Utazáshoz érdemes olyan darabot választani, ami könnyen elfér a táskában: a fülhallgatónak jó, ha van egy biztonságos tartója, fejhallgatóból pedig lehet kapni összecsukható változatot is.
Buszos utazáson filmet néző fiatal nő
Ha a buszos utazás közben zenét hallgatunk, a hangerőt úgy állítsuk be, hogy ne zavarjunk vele másokat.
Fotó: Daisy Daisy /  Shutterstock 

Bors tipp buszos utazáshoz:
Olvasás közben is gyorsan repül az idő, de ha e-book olvasót viszünk magunkkal, vegyük figyelembe, hogy a buszon más beállítások lehetnek komfortosak, mint otthon. Vegyük alacsonyra a háttérvilágítást, így a többieket sem zavarjuk vele, és a szemünk sem fárad. Állítsunk be nagyobb betűméretet és szélesebb margókat, ez enyhíti a vibráció miatti vizuális zajt, és kevesebbet kell a tekintetnek vándorolnia a szavak között.

  • 4. Rejtvényfejtés a mobilon
    Ha interaktívan ütnénk el az időt a buszon, a mobiltelefonra rengeteg játékot letölthetünk, melyek offline is játszhatók. Választhatunk keresztrejtvényeket, sudokut vagy mahjong és kirakós játékokat, puzzle-öket is.

További hasznos tippek buszos utazáshoz a videóban:

