Utazzunk végre kényelmesen – Ezzel a néhány egyszerű tippel a hosszú buszos utazás is felüdülés lesz

Egy hosszú buszos utazás remek lehetőség arra, hogy kicsit kiszakadjunk a mindennapokból, feltöltődjünk és még az ünnepek előtt felfedezzük a szomszédos városok legszebb és legnépszerűbb karácsonyi vásárait. Bécs, Prága, Salzburg mind-mind kiváló választás egy egynapos kirándulásra, amihez sokan a buszos utakat választják, aminek megvan a maga romantikája, de sajnos a nagy kaland néha a kényelmetlenségekkel is jár. Érdekelnek a jó tanácsok hosszú buszos utazáshoz, hogy kellemesebb élmény legyen a buszon töltött idő is?

Egy buszos utazás során a kényelem a legfontosabb, ezért érdemes olvasni tippeket buszos utazáshoz!

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Tippek buszos utazáshoz: így lesz a lehető legkényelmesebb

Szerencsére van néhány olyan egyszerű és praktikus trükk és praktikus kiegészítő, amivel igazán pihentető élménnyé varázsolhatjuk a hosszú, akár több órás buszos zötykölődést. Az adventi időszak tökéletes alkalom rá, hogy kipróbáljuk a Fanny magazin által összegyűjtött tippeket, hiszen sokan ilyenkor vágnak neki Európa legszebb ünnepi forgatagainak. Az alábbiakban megmutatjuk, miként érhetjük el, hogy az út végén is kipihenten szálljunk le a buszról, jöjjenek is a jó tanácsok hosszú buszos utazáshoz! Aki pedig mégsem szeretne messzire menni, azoknak a különleges budapesti karácsonyi vásárokat ajánljuk!

1. Kerüljük el a feszülést

Hosszú utakon az ülve alvás kényszertartásba helyezi a fejet és a nyakat, így pedig folyamatosan feszülnek a nyaki ínszalagok és izmok; a párna megtámasztja a fejet, és segít megtartani a nyaki gerinc természetes görbületét.

2. Melegen tart a hidegben

A buszokon általában megy a fűtés, de amikor a vásárból tartunk haza, és elbóbiskolunk, jól fog esni egy puha, meleg takaró. Mielőtt ugyanis álomba szenderednénk, lecsökken a testhőnk, és ha sikerül is elaludnunk, folyton felébrednénk takaró nélkül. Érdemes magunkkal vinni az útra egy kis helyen elférő utazóplédet vagy egy nagyobb sálat.

3. Kizárhatjuk a fényeket

A hosszú úton a fények állandó váltakozása felébreszthet bennünket az álmunkból, és a szervezetünk nem tud ellazulni. Válasszunk puha, bőrbarát anyagból készült szemmaszkot.

4. Csillapítják a zajokat

A füldugó nemcsak az otthoni alvásnál jön jól. A legolcsóbb megoldás a habszivacsból készült eldobható füldugó, ami magas zajcsökkentést biztosít, de kellemetlen nyomásérzetet okozhat, és ki is eshet. Utazáshoz hatékonyabbak a szilikon vagy termoplasztikus anyagú termékek, melyek oldalra fekve is kényelmesek. A beszédzajt ugyanakkor kevésbé szűrik, inkább a monoton alapzajt csillapítják.

5. Rendezzük a holmikat

Az autós rendezőtáska a buszon is hatalmas segítség lehet, hogy ne kelljen egy hosszabb úton mindent az ölükben tartanunk. Ezek a sok zsebes, az előttünk lévő ülés támlájára akasztható táskák helyet adnak az üdítőnek, a könyvnek, és akár a mobilunkat is beletehetjük.