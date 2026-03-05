Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
"Mi van, beverjek egyet?!" Érik az újabb kizárás a Séfek Séfében?

séfek séfe
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 14:05
Mi folyik itt? Nem lennénk meglepődve, ha újabb kizárással folytatódna a Séfek Séfe versenye.

Úgy tűnik, a Séfek Séfe versenyzői nem tanulnak Princess Szabina és Orosz Mirella balhéjából.

Lukasz és Norbi majdnem összeverekedett a Séfek Séfe legutóbbi adásában
Lukasz és Norbi majdnem összeverekedett a Séfek Séfe legutóbbi adásában  Fotó: TV2

Mint arról korábban beszámoltunk, a fekete és a zöld csapat játékosa közt igen komoly feszültség alakult ki, ami végül tettlegességig fajult. Emiatt végül A Nagy Ő-ben megismert Princess Szabinát ki kellett zárni a versenyből. Azt hihetnénk, egy ilyen eset után inkább igyekeznek nyugodtabb körülmények közt rendezni a nézeteltéréseket a játékosok, de nem így van. Olyannyira, hogy Radics Attila, alias Lukasz majdnem a saját csapattársával verekedett össze. Marczinek Norbert azzal vádolta meg, hogy az egyéni főzés során akadályozta a tálalását, míg Lukasz szerint Norbi nem is igazi szakács, és valójában semmit sem tud. 

Szóváltásuk azt követően mérgesedett el igazán, hogy már mindketten visszatérhettek a séfek elől, tudva: nem az ő ételük lett a legrosszabb. Tegyük hozzá: a legjobb sem...

"Mi van, Norbi, ki vagy idegileg? Mi van? Gyere, azt kint megbokszollak. Kint találkozunk! Meg foglak itt várni!" - mászott Lukasz a csapattársa arcába, aki hasonlóan kész volt az ökölcsatára:

"Imádkozom, hogy itt várjál!"

Lukasz csak nem hagyta annyiban:

Ne csináld, mert neked megyek, Norbi! Komolyan mondom! Beverjek egyet?

 

Végül szerencsére se Lukasz, se Norbi nem váltotta valóra a fenyegetését - eddig. De ki tudja, később mi lesz...

Egymásnak estek a Séfek Séfe versenyzői: nem volt messze a verekedés sem

