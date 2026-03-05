Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Szécsi Debóra bombaformában: apró bikiniben szexizett a sztármami

szécsi debóra
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 14:20
szexifotó
A sztáranyuka vadító fotóval lepte meg rajongóit.
B. V.
Szécsi Debóra elképesztő bombaformában van. A kétgyermekes édesanya egy bikinis fotóval bizonyította: meg sem látszik rajta két kisfia születése. A sztáranyuka így tehát magabiztosan pihenhetett üdülése során a medencénél, miközben kockahasat, tónusos testet villantott 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében.

Szécsi Debóra bombaformában.
Szécsi Debóra bombaformában van Fotó: Mediaworks Archív

Szécsi Debóra bombaformában

Nem ez az első alkalom, hogy pokolian dögös fotóval jelentkezik be a sztármami, amelyet látva követői csak annyit tudnak mondani: gyönyörű. Ez pedig nem másnak köszönhető, mint tudatos életmódváltásának és profi táncos múltjának, ami miatt egy évad erejéig a Dancing with the Starsban is szerepelt párja, Cooky oldalán, aki nemrég elárulta: tudja, egyszer majd el kell engedniük Debórával közös gyermekeik kezét:

Ez az élet rendje, ezt el kell fogadni. Mi már most készülünk rá, hogy egyszer eljön a nap, amikor saját otthonba költöznek. Emiatt nem aggódunk, nagyon jó testvérek, segítik és szeretik egymást, de az biztos, hogy ez a páromnak nehezebb lesz, mint nekem

 - nyilatkozta a Borsnak.

Apró binikiben szexizett Cooky kedvese 
Fotó: Instagram/Szécsi Debóra

 

 

