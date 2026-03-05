Emberölés Újfehértón: volt neje otthonában rejtőzött el Zoltán, majd lecsapott

Emberölésről számolt be Újfehértóról a rendőrség. Mint írják, az exférj beosont a nő otthonába, ahol egy késsel előre felfegyverkezve, lesben várta, hogy volt felesége és annak új párja hazatérjenek március 4-én kora este. Amikor a pár gyanútlanul a házba lépett, a vérszomjas ex azonnal rájuk támadt. Megpróbáltak mindketten elmenekülni, a házból kijutottak, de a férfi lemaradt a nő mögött, és támadója még az udvarban utolérte.

Emberölés miatt rohantak a rendőrök Újfehértóra Fotó: unsplash

Emberölés Újfehértón: volt felesége új párjával végzett

A kezében tartott késsel áldozatát többször megszúrta és megvágta, míg végül hátba döfte. A férfi a helyszínen életét vesztette. Az újfehértói 50 éves T. Zoltán a bűncselekmény elkövetése után nem menekült, a helyszínen megvárta az intézkedő rendőröket.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói T. Zoltánt emberölés bűntett gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását

- írja a police.hu.