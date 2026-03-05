Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Lakatos Laci amnéziás lett A Nagy Duett legutóbbi adása után?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 13:40
A humorista nem bírta a veszélyzónával járó stresszt.
B. V.
A Nagy Duett harmadik élső showja semmiképp nem úgy alakult Lakatos Laci és Tolvai Reni számára, ahogy azt a kettősük várta volna. A duettpartnerek az Irigy Hónaljmirigy Numerakirály című slágerével léptek ugyanis a zsűri elé, ami azonban nem aratott sikert. Mi több, Kasza Tibi közölte a humoristával: ha a jövőben nem tud ellazulni a színpadon, akkor a sok felkészülésnek nem lesz értelme egyszerűen. Ez a kritika pedig a pontokban is látszott, ami hozzájárult ahhoz is, hogy a kettős veszélyzónába kerüljön.

Nem arattak sikert A Nagy Duett harmadik adásában
Nem arattak sikert A Nagy Duett harmadik adásában Laciék Fotó: MATE KRISZTIAN

A műsorból végül Gallusz Niki és Gajdos Tamás párosa távozott, így Tolvai Reniék fellélegezhettek. Az "élmény" azonban így is borzasztó volt számukra.

A Nagy Duett: Lakatos Laci amnéziás lett a veszélyzónában állva

Azt mondtuk a Lacival, hogy innen már csak felfele, és egyre jobbak leszünk. Sosem lehet megszokni ezt a "halálzónát", veszélyzónát. Én 15 éve dolgozom és szerepelek a tv-ben, és tényleg, soha nem lehet megszokni. Mindig annyira rosszul esik az embernek 

- közölte az énekesnő, akivel Lakatos Laci is egyetértett:

Nekem ez akkora stressz volt, hogy szinte amnéziás lettem. Semmire nem emlékszem 

- vallotta be a humorista, akinek ismét fel kell kötnie a gatyáját, ugyanis a negyedik adásban operát fognak énekelni, a Figarót. 

 

