Íme a tökéletes utazás tudomány által is alátámasztott receptje

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 12:15
A nyaralás öröme nemcsak a helyszínen múlik: a tudósok szerint létezik ideális egyensúly az aktív és pihenő percek között a valóban regeneráló kikapcsolódáshoz. A tökéletes nyaralás titka nem csupán a napsütésben és a tengerparton rejlik, hanem abban is, hogy mikor mozdulunk ki, és mikor engedjük el teljesen a mindennapi rohanást.
Oroszi Rita
A brit EasyJet szakértői és Dr. Andy Cope wellness-szakértő a számok nyelvén is megpróbálták megfejteni a tökéletes nyaralás képletét. Szerintük az ideális pihenéshez naponta legalább 4,8 óra napsütésre, 6,1 óra alvásra és 2,2 óra fizikai aktivitásra van szükség. Emellett 2,9 órát érdemes kifejezetten a relaxálásnak szentelni, ami nem ugyanaz, mint az éjszakai alvás. A recepthez hozzátartozik a képernyőidő korlátozása is: legalább 3,9 órára ne vegyük a kezünkbe a digitális kütyüket, hogy csökkenjen a stressz.

A tökéletes nyaralás: egy nő gyöyörködik a tengerparti tájban.
A tökéletes nyaralás trükkje egyszerűbb, mint hinnéd. 
Hogy néz ki a tökéletes nyaralás?

A szakértők tíz alaptevékenységet ajánlanak a tökéletes nyaraláshoz (cikkünkben még az ideális helyszíneket is megsúgjuk), amelyek valóban növelik az örömérzetet: strandolás, úszás a medencében, helyi látnivalók felfedezése, gasztronómiai kalandok, napozás, olvasás (ha utazni éppen nem tudsz, ezek a könyvek legalább virtuálisan elrepítenek a legszebb helyekre), napfelkeltében vagy naplementében való gyönyörködés, vásárlás a helyi boltokban, fotózás és kirándulás.

Dr. Cope szerint a legnagyobb öröm attól függ, kikkel töltjük a vakációt: a szakértő szerint a nyaralás idejének nagyjából 70%-át érdemes családdal vagy utazótársakkal tölteni, míg a maradék 30%-ot saját, személyes időre kell fordítani, hangsúlyozva, hogy a minőség fontosabb, mint a mennyiség.

a tökéletes nyaralás rész a relaxálás is, ahogy egy fiatal nő jógázik egy hegyi réten.
Egy tökéletes nyaralás esetében csaknem 3 órát érdemes a relaxálásra is szánni. Ilyen környezetben nyilván nem esik nehezünkre, viszont életre szóló élmény lesz. 
A megfelelő folyadékbevitel sem elhanyagolható: napi 2 liter víz segít az agy optimális működésében és javítja a hangulatot. A szakember receptje egyszerű: 25°C körüli hőmérséklet, napsütés, enyhe szellő, kedves emberek, és semmiféle e-mail. A cél nem az, hogy a látnivalókat „kipipáljuk”, hanem hogy jelen legyünk, ellazuljunk, és kicsit közelebb kerüljünk önmagunkhoz.

A boldog nyaralás titka

Stuart Wright, az EasyJet Holidays ügyfélkapcsolati igazgatója szerint a boldog nyaralás titka az egyszerűség, az inspiráció és a kényelmes utazás. „Az a fontos, hogy új helyeket fedezzünk fel, minőségi időt töltsünk szeretteinkkel, és tényleg feltöltődjünk – így térünk vissza a mindennapokba valódi energiával.”

Naplementét csodáló nő, kezében egy pohár vízzel.
Csak élvezzük a pillanatot: naplemente, friss levegő és egy pohár víz társaságában.
A tudomány tehát nem hagy kétséget: a tökéletes nyaralás receptje létezik. És bár a számok kicsit komolynak tűnhetnek, a valódi titok mégis abban rejlik, hogy élvezzük a pillanatot – naplementével (amely még személyiségünkről is árulkodhat), friss levegővel, és egy pohár vízzel a kezünkben.

