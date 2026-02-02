Íme a tökéletes utazás tudomány által is alátámasztott receptje

A brit EasyJet szakértői és Dr. Andy Cope wellness-szakértő a számok nyelvén is megpróbálták megfejteni a tökéletes nyaralás képletét. Szerintük az ideális pihenéshez naponta legalább 4,8 óra napsütésre, 6,1 óra alvásra és 2,2 óra fizikai aktivitásra van szükség. Emellett 2,9 órát érdemes kifejezetten a relaxálásnak szentelni, ami nem ugyanaz, mint az éjszakai alvás. A recepthez hozzátartozik a képernyőidő korlátozása is: legalább 3,9 órára ne vegyük a kezünkbe a digitális kütyüket, hogy csökkenjen a stressz.

A tökéletes nyaralás trükkje egyszerűbb, mint hinnéd.

Fotó: Shutterstock

Hogy néz ki a tökéletes nyaralás?

A szakértők tíz alaptevékenységet ajánlanak a tökéletes nyaraláshoz (cikkünkben még az ideális helyszíneket is megsúgjuk), amelyek valóban növelik az örömérzetet: strandolás, úszás a medencében, helyi látnivalók felfedezése, gasztronómiai kalandok, napozás, olvasás (ha utazni éppen nem tudsz, ezek a könyvek legalább virtuálisan elrepítenek a legszebb helyekre), napfelkeltében vagy naplementében való gyönyörködés, vásárlás a helyi boltokban, fotózás és kirándulás.

Dr. Cope szerint a legnagyobb öröm attól függ, kikkel töltjük a vakációt: a szakértő szerint a nyaralás idejének nagyjából 70%-át érdemes családdal vagy utazótársakkal tölteni, míg a maradék 30%-ot saját, személyes időre kell fordítani, hangsúlyozva, hogy a minőség fontosabb, mint a mennyiség.

Egy tökéletes nyaralás esetében csaknem 3 órát érdemes a relaxálásra is szánni. Ilyen környezetben nyilván nem esik nehezünkre, viszont életre szóló élmény lesz.

Fotó: OlhaTsiplyar / Shutterstock

A megfelelő folyadékbevitel sem elhanyagolható: napi 2 liter víz segít az agy optimális működésében és javítja a hangulatot. A szakember receptje egyszerű: 25°C körüli hőmérséklet, napsütés, enyhe szellő, kedves emberek, és semmiféle e-mail. A cél nem az, hogy a látnivalókat „kipipáljuk”, hanem hogy jelen legyünk, ellazuljunk, és kicsit közelebb kerüljünk önmagunkhoz.

A boldog nyaralás titka

Stuart Wright, az EasyJet Holidays ügyfélkapcsolati igazgatója szerint a boldog nyaralás titka az egyszerűség, az inspiráció és a kényelmes utazás. „Az a fontos, hogy új helyeket fedezzünk fel, minőségi időt töltsünk szeretteinkkel, és tényleg feltöltődjünk – így térünk vissza a mindennapokba valódi energiával.”