"Folyamat repkednek a rakéták" – Nem tudnak hazajönni! Terhes feleségével ragadt Dubajban a magyar milliomos vállalkozó

A hétvégén kirobbant az iráni háború, ami miatt több repteret is lezártak. A veszélyhelyzetben próbálnak a biztonságra törekedni, ezért sokan még mindig várnak arra, hogy mikor térhetnek haza. Halmi Bence tegnap a szállásról próbált repülőjegyhez jutni, de nem járt szerencsével. Az influenszer elmondása szerint rendkívüli mértékben megdrágultak a repjegyek, így óvatosan kezelik a helyzetet.

Halmi Bence a dubaji reptérről próbált minél előbb hazajutni, ám nem járt sikerrel (Fotó: Facebook)

Halmi Bence még nem szabadult a háború elől

Tegnap lett volna egy járat Budapestre, amit töröltek, ezért gyorsan gondoltuk, akkor elmegyünk Kairóba és onnan repülünk majd haza. Mit ad Isten, azt is törölték, így még mindig Dubajban vagyunk. A szállásunk ugyanaz, mint eddig, de sajnos saját zsebből fizetünk mindent

– árulta el az influenszer.

A hazajutás viszont egyre közelebb lehet, mivel Bence belsős információkkal is szolgált lapunknak. „Van egy ismerősöm, akit beküldtem az Emirates-hez Magyarországon és azt mondták, hogy rajta vagyunk egy listán, amelyiken minden kint ragadt magyar ember neve szerepel. Várunk a jelzésre és bízunk benne, hogy előbb sorra kerülünk, mivel párom várandós, így remélhetőleg előbbre kerülünk majd a listán” - mondta a Borsnak Halmi Bence.

Halmi Bence párja mellett próbálja uralni a rendkívül nehéz helyzetet (Fotó: YouTube)

Halmi Bence nem járt szerencsével

Természetesen vannak olyanok, akik hazajutnak, mivel indulnak járatok, csak csökkentett számban. Az állam információi szerint a szállást nem kellene fizetnünk, de a hotelben erről semmi információt nem mondanak. A repjegyeket is mi fizetjük és hát nem szeretnék 800 ezret elkölteni egy darab jegyre, mivel nagyjából jelenleg ennyibe kerül a hazajutás

– mesélte az influenszer.

Többen is arról számolnak be a közösségi oldalakon, hogy egyáltalán nem érezni a hangulaton, hogy rakéták szállnak el az emberek feje felett. „Ahhoz tudnám hasonlítani az itteni helyzetet, mint amikor kitört a Covid. Az elején mindenki pánikolt és nem tudta, hogy mi legyen, de idővel mindenki hozzászokott. A közhangulat azért feszült, mivel folyamat repkednek a rakéták és az utcán is kevesebben vannak, mint korábban” – számolt be lapunknak az ottani helyzetről Halmi Bence.