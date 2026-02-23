Luxus életérzés olcsón: ez lett az utazók új trendje

Az utazás olcsón, lemondások nélkül is lehetséges, csak okos döntések sorozata szükséges hozzá. Ha mindent jól csinálunk, a luxus életérzés kevesebb pénzből is megtapasztalható.

Az úgynevezett „quiet luxury” (csendes luxus) lényege a jó időzítés, a tudatos költés és az élményekre fókuszáló szemlélet, nem a csillogó árak.

Számos úti célra utazhatunk stílusosan, mégis pénztárcabarát módon, ha ismerjük az ehhez szükséges trükköket.

Van az a pillanat, amikor egy hosszú nap után lehuppansz a kanapéra, megnyitod az Instagramot, és már ömlenek is rád a tengerpartokon, rooftop bárokban, és más nyaralási helyszíneken készült fotók. Egy ideig csak nézegeted a képeket, aztán azt gondolod: „ki tudja ezt megfizetni?” Hidd el, a felvételek csalókák. Egy felejthetetlen utazás olcsón is lehetséges anélkül, hogy kényelmetlen kompromisszumokat kellene kötnöd. Ehhez elengedhetetlen egy másféle gondolkodásmód, amellyel egyre több nő teremti meg magának a luxus életérzést okosan, tudatosan.

Az utazás olcsón is lehetséges, ami egyáltalán nem zárja ki a különleges pillanatokat és a luxus életérzést.

Fotó: Shutterstock

Hogyan legyen az utazás olcsón is felejthetetlen élmény?

Kezdetnek engedd el a régi beidegződéseket. Régebben spóroltál és sanyargattad magad, vagy költöttél és gondolkodás nélkül élvezted – ma viszont hódít a „splurge-and-save”, azaz a „költök is, meg nem is” taktikája. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem dobsz ki százezreket egy szállodai szobára, ahol valójában csak alszol, ellenben kifizeted a 30 eurót egy elegáns tetőteraszos bárban a lélegzetelállító kilátásért. A lényeg a tudatos döntéseken van, hogy a fényűző tárgyak helyett olyan pillanatokra költesz, amelyektől különlegesnek érezheted magad, legeyen az egy napágy kibérlése a naplementében, egy pohár prosecco egy panorámás bárban, vagy egy spontán hajókirándulás, amiről még sokáig beszélhetsz. Ezek azok az élmények, amelyekre megéri „költeni”, miközben máshol okosan visszafogod magad.

A quiet luxury, amit te is megengedhetsz magadnak

Hallottad már a quiet luxury kifejezést? Ez az a fajta „csendes luxus”, amely nem a hivalkodásról és a logókról szól, hanem a minőségről, az atmoszféráról és az apró részletekről. Nem kell a legdrágább divatmárkákba öltöznöd ahhoz, hogy egy elegáns butikhotel halljában kávézz, vagy egy stílusos teraszon üldögélj. A hangulatot nem az ár határozza meg, hanem az élmény.