Luxus életérzés olcsón: ez lett az utazók új trendje

Van az a pillanat, amikor egy hosszú nap után lehuppansz a kanapéra, megnyitod az Instagramot, és már ömlenek is rád a tengerpartokon, rooftop bárokban, és más nyaralási helyszíneken készült fotók. Egy ideig csak nézegeted a képeket, aztán azt gondolod: „ki tudja ezt megfizetni?” Hidd el, a felvételek csalókák. Egy felejthetetlen utazás olcsón is lehetséges anélkül, hogy kényelmetlen kompromisszumokat kellene kötnöd. Ehhez elengedhetetlen egy másféle gondolkodásmód, amellyel egyre több nő teremti meg magának a luxus életérzést okosan, tudatosan.
Kezdetnek engedd el a régi beidegződéseket. Régebben spóroltál és sanyargattad magad, vagy költöttél és gondolkodás nélkül élvezted – ma viszont hódít a „splurge-and-save”, azaz a „költök is, meg nem is” taktikája. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem dobsz ki százezreket egy szállodai szobára, ahol valójában csak alszol, ellenben kifizeted a 30 eurót egy elegáns tetőteraszos bárban a lélegzetelállító kilátásért. A lényeg a tudatos döntéseken van, hogy a fényűző tárgyak helyett olyan pillanatokra költesz, amelyektől különlegesnek érezheted magad, legeyen az egy napágy kibérlése a naplementében, egy pohár prosecco egy panorámás bárban, vagy egy spontán hajókirándulás, amiről még sokáig beszélhetsz. Ezek azok az élmények, amelyekre megéri „költeni”, miközben máshol okosan visszafogod magad.
Hallottad már a quiet luxury kifejezést? Ez az a fajta „csendes luxus”, amely nem a hivalkodásról és a logókról szól, hanem a minőségről, az atmoszféráról és az apró részletekről. Nem kell a legdrágább divatmárkákba öltöznöd ahhoz, hogy egy elegáns butikhotel halljában kávézz, vagy egy stílusos teraszon üldögélj. A hangulatot nem az ár határozza meg, hanem az élmény.
A trükk sokszor az időzítésben rejlik: főszezonon kívül kell utazni. Szeptember végén vagy október elején a tengerpartokon még simán lecsúszik a délutáni Aperol Spritz a napon, a víz kellemes, a strandok szellősebbek, de az árak már jóval barátibbak. Ilyenkor kaphatsz meg olyan szobákat féláron, amelyekről nyáron csak álmodozni mertél. A quiet luxury így már nem valami távoli luxus, hanem egy tudatosan meghozott döntés.
Szantorini kétségtelenül gyönyörű, de lássuk be: a főszezonban néha olyan, mintha egy heringkonzervben próbálnál naplementét nézni, és még fizetsz is érte egy kisebb vagyont. Miért ne keresnél inkább „hasonmásokat”, ahol ugyanazt az életérzést kapod, csak kevesebb tömeg és alacsonyabb árak mellett?
Albánia riviérája például igen felkapott nyaralóhely az utóbbi időben, nem véletlenül. A víz kristálytiszta, a hegyek drámai hátteret kölcsönöznek a partnak, az éttermekben pedig nem a túlárazott turista-menü az alap. Az ilyen olcsó úti célok adják meg azt a szabadságot, hogy ne kelljen minden egyes eurót görcsösen számolgatnod vacsora közben.
A lényeg nem az, hogy mennyit költöttél, hanem az életérzés, amit hazaviszel. Ott állsz a parton, fújja a szél a hajad, a nap lassan lebukik a horizonton, és egy pillanatra elfelejted az összes otthoni gondod. Ehhez nem aranykártya kell, hanem tudatosság, jó időzítés és pár jól megválasztott döntés. Az utazás olcsón ma már nem lemondás, hanem stratégia.
