Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Különös titkot árult el a repülőgép pilótája

Elképesztő kulisszatitkokat árult el az utasszállító repülőgép pilótája

pilóta
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 16:15
repülőgépmosdó
Te is tapasztaltál pár furcsaságot repülés közben, amikre nem találtál logikus magyarázatot? Ez nem véletlen, ugyanis a repülőgépen jó pár olyan dolog történik, amiket kizárólag a bennfentesek tudnak. Ezért a személyzet egy tagja most felfed néhány izgalmas részletet a pilótatitkok közül.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Bár a laikus szemlélő azt gondolhatná, hogy a repülőgépek pilótafülkéje saját, elszeparált mellékhelyiséggel rendelkezik, a valóság ennél jóval hétköznapibb: a közösségi médiában csak Captain Steeeve-ként ismert kapitány ehhez hasonló pilótatitkok példáival rántja le a leplet a mindennapi nehézségekről. Az American Airlines tapasztalt kapitánya ugyanis nemrégiben részletesen beszámolt arról, miként zajlik a személyzet fiziológiai szükségleteinek kielégítése a levegőben.

Egy repülőgép pilótája a pilótafülkében mosolyog.
Egy pilóta most felfedte a repülőgép biztonsági protokollját (a kép csak illusztráció).
Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV /   shutterstock
  • A pilóták ugyanazt a mosdót használják, mint az utasok, de a fülke elhagyása szigorú biztonsági protokoll szerint zajlik.
  • A légiutaskísérők manuálisan zárják le a vécét, hogy a pilóta biztonságosan és várakozás nélkül végezhesse el a dolgát.
  • A szüneteket precízen időzítik, általában egy órával a leszállás előtt, elkerülve a kritikus repülési szakaszokat.

A repülőgép pilótája elárulja a biztonsági protokoll részleteit

A legfontosabb tény, hogy a személyzet ugyanazokat a mosdókat használja, mint az utasok, ám a kijutásuk és visszatérésük a fülkébe korántsem egyszerű feladat.

A 2001. szeptember 11-i események után az egész légi közlekedési iparág gyökeresen megváltoztatta a pilótafülke védelmére vonatkozó szabályokat. Ma már egyetlen ajtónyitás is komoly logisztikai művelet, amelyben a légiutaskísérők kulcsszerepet játszanak. Amikor a kapitánynak vagy az első tisztnek el kell hagynia a pilótafülkét, azt előre jelzik a kabinszemélyzetnek. Ekkor történik meg a mosdó „lefoglalása”: a légiutaskísérők manuálisan átváltják a kijelzőt, hogy biztosítsák a szabad utat és a privát szférát a pilóta számára, megelőzve, hogy bárki várakozzon a folyosón vagy a fülke közelében abban a rövid időablakban.

Szigorú időzítés a felhők felett

A pilóták nem csak úgy felpattannak a székükből, ha hívja őket a természet. A repülésnek vannak úgynevezett kritikus szakaszai, mint például a gurulás, a felszállás, az emelkedés első szakasza, vagy éppen a süllyedés és a landolás. Ezekben az idősávokban szigorúan tilos elhagyni a pilótafülkét. Ezért nagyjából 50-60 perccel a tervezett ereszkedés megkezdése előtt, körülbelül 300 tengeri mérföldre a célállomástól iktatják be a szünetet. Ez garantálja, hogy maradjon elég idejük a műszaki felkészülésre, az érkezési tájékoztatók megtartására és a süllyedés megtervezésére.

Pilóta headsettel a fején egy utasszállító repülőgépet vezet.
2001. szeptember 11-e óta a mosdóhasználat is egy minden részletében kidolgozott műveletsor a repülőgépeken.
Fotó: Svitlana Hulko /   shutterstock

Amennyiben váratlan rosszullét vagy sürgős eset fordulna elő, az légitársaságonként eltérő, de minden esetben kötött protokoll szerint zajlik. Ilyenkor „pilóta-alkalmatlanságról” beszélünk, ami azt jelenti, hogy a gépet gyakorlatilag egyetlen fő vezeti tovább. Ha a probléma súlyos, a megmaradt pilóta vészhelyzetet hirdet a rádión, hogy elsőbbséget élvezzen a leszállásnál, és a lehető leggyorsabban földet érjenek az orvosi segítség érdekében.

A kényelem és a biztonság egyensúlya

Bár Captain Steeeve bevallása szerint a pilóták is jobban örülnének egy saját, elkülönített mosdónak – főleg biztonsági okokból –, a repülőgépek korlátozott helykínálata ezt ritkán teszi lehetővé. A jelenlegi rendszer alapja tehát a bizalom és a kabinszemélyzettel való szoros együttműködés. A légiutaskísérők nem csupán ételt és italt szolgálnak fel, hanem „őrködnek” is, amikor kinyílik a pilótafülke ajtaja.

Ez a háttérben zajló, precízen megkomponált műveletsor biztosítja, hogy az utasok szinte semmit ne vegyenek észre a folyamatból, leszámítva azt a pár percet, amíg a vörös jelzés indokolatlanul világít a folyosó végén. A modern repülésben minden mozdulatnak célja van, és még egy olyan hétköznapi dolog is, mint egy mosdószünet, része annak az összetett gépezetnek, amely a biztonságos célba érést szolgálja.

Nézd meg az égető kérdést videón is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu