Elképesztő kulisszatitkokat árult el az utasszállító repülőgép pilótája

Bár a laikus szemlélő azt gondolhatná, hogy a repülőgépek pilótafülkéje saját, elszeparált mellékhelyiséggel rendelkezik, a valóság ennél jóval hétköznapibb: a közösségi médiában csak Captain Steeeve-ként ismert kapitány ehhez hasonló pilótatitkok példáival rántja le a leplet a mindennapi nehézségekről. Az American Airlines tapasztalt kapitánya ugyanis nemrégiben részletesen beszámolt arról, miként zajlik a személyzet fiziológiai szükségleteinek kielégítése a levegőben.
A legfontosabb tény, hogy a személyzet ugyanazokat a mosdókat használja, mint az utasok, ám a kijutásuk és visszatérésük a fülkébe korántsem egyszerű feladat.
A 2001. szeptember 11-i események után az egész légi közlekedési iparág gyökeresen megváltoztatta a pilótafülke védelmére vonatkozó szabályokat. Ma már egyetlen ajtónyitás is komoly logisztikai művelet, amelyben a légiutaskísérők kulcsszerepet játszanak. Amikor a kapitánynak vagy az első tisztnek el kell hagynia a pilótafülkét, azt előre jelzik a kabinszemélyzetnek. Ekkor történik meg a mosdó „lefoglalása”: a légiutaskísérők manuálisan átváltják a kijelzőt, hogy biztosítsák a szabad utat és a privát szférát a pilóta számára, megelőzve, hogy bárki várakozzon a folyosón vagy a fülke közelében abban a rövid időablakban.
A pilóták nem csak úgy felpattannak a székükből, ha hívja őket a természet. A repülésnek vannak úgynevezett kritikus szakaszai, mint például a gurulás, a felszállás, az emelkedés első szakasza, vagy éppen a süllyedés és a landolás. Ezekben az idősávokban szigorúan tilos elhagyni a pilótafülkét. Ezért nagyjából 50-60 perccel a tervezett ereszkedés megkezdése előtt, körülbelül 300 tengeri mérföldre a célállomástól iktatják be a szünetet. Ez garantálja, hogy maradjon elég idejük a műszaki felkészülésre, az érkezési tájékoztatók megtartására és a süllyedés megtervezésére.
Amennyiben váratlan rosszullét vagy sürgős eset fordulna elő, az légitársaságonként eltérő, de minden esetben kötött protokoll szerint zajlik. Ilyenkor „pilóta-alkalmatlanságról” beszélünk, ami azt jelenti, hogy a gépet gyakorlatilag egyetlen fő vezeti tovább. Ha a probléma súlyos, a megmaradt pilóta vészhelyzetet hirdet a rádión, hogy elsőbbséget élvezzen a leszállásnál, és a lehető leggyorsabban földet érjenek az orvosi segítség érdekében.
Bár Captain Steeeve bevallása szerint a pilóták is jobban örülnének egy saját, elkülönített mosdónak – főleg biztonsági okokból –, a repülőgépek korlátozott helykínálata ezt ritkán teszi lehetővé. A jelenlegi rendszer alapja tehát a bizalom és a kabinszemélyzettel való szoros együttműködés. A légiutaskísérők nem csupán ételt és italt szolgálnak fel, hanem „őrködnek” is, amikor kinyílik a pilótafülke ajtaja.
Ez a háttérben zajló, precízen megkomponált műveletsor biztosítja, hogy az utasok szinte semmit ne vegyenek észre a folyamatból, leszámítva azt a pár percet, amíg a vörös jelzés indokolatlanul világít a folyosó végén. A modern repülésben minden mozdulatnak célja van, és még egy olyan hétköznapi dolog is, mint egy mosdószünet, része annak az összetett gépezetnek, amely a biztonságos célba érést szolgálja.
