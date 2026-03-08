Elképesztő kulisszatitkokat árult el az utasszállító repülőgép pilótája

Bár a laikus szemlélő azt gondolhatná, hogy a repülőgépek pilótafülkéje saját, elszeparált mellékhelyiséggel rendelkezik, a valóság ennél jóval hétköznapibb: a közösségi médiában csak Captain Steeeve-ként ismert kapitány ehhez hasonló pilótatitkok példáival rántja le a leplet a mindennapi nehézségekről. Az American Airlines tapasztalt kapitánya ugyanis nemrégiben részletesen beszámolt arról, miként zajlik a személyzet fiziológiai szükségleteinek kielégítése a levegőben.

A repülőgép pilótája elárulja a biztonsági protokoll részleteit

A legfontosabb tény, hogy a személyzet ugyanazokat a mosdókat használja, mint az utasok, ám a kijutásuk és visszatérésük a fülkébe korántsem egyszerű feladat.

A 2001. szeptember 11-i események után az egész légi közlekedési iparág gyökeresen megváltoztatta a pilótafülke védelmére vonatkozó szabályokat. Ma már egyetlen ajtónyitás is komoly logisztikai művelet, amelyben a légiutaskísérők kulcsszerepet játszanak. Amikor a kapitánynak vagy az első tisztnek el kell hagynia a pilótafülkét, azt előre jelzik a kabinszemélyzetnek. Ekkor történik meg a mosdó „lefoglalása”: a légiutaskísérők manuálisan átváltják a kijelzőt, hogy biztosítsák a szabad utat és a privát szférát a pilóta számára, megelőzve, hogy bárki várakozzon a folyosón vagy a fülke közelében abban a rövid időablakban.

Szigorú időzítés a felhők felett

A pilóták nem csak úgy felpattannak a székükből, ha hívja őket a természet. A repülésnek vannak úgynevezett kritikus szakaszai, mint például a gurulás, a felszállás, az emelkedés első szakasza, vagy éppen a süllyedés és a landolás. Ezekben az idősávokban szigorúan tilos elhagyni a pilótafülkét. Ezért nagyjából 50-60 perccel a tervezett ereszkedés megkezdése előtt, körülbelül 300 tengeri mérföldre a célállomástól iktatják be a szünetet. Ez garantálja, hogy maradjon elég idejük a műszaki felkészülésre, az érkezési tájékoztatók megtartására és a süllyedés megtervezésére.