Ha ezeket a titkos kódokat hallod a repülőn, akkor nagy baj van

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 14:30
repülésvészhelyzet
Az egyik leggyakoribb – és legfélelmetesebb – rémálom, a repülőszerencsétlenség. Őszintén kívánjuk, hogy ezeket a cikkben felsorolt titkos kódokat sose halld repülés közben a pilótától.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Repülés közben a személyzet titkos kódokkal kommunikál egymással, hogy elkerüljék a pánikkeltést. Te észrevettél már valaha hasonlót? Miután elolvasod a cikket, biztosan hegyezni kezded majd a füled repülés közben, mert most eláruljuk, milyen kódok hallatán kezdhetsz aggódni!

Egy repülőgép tele utasokkal és egy légiutas kísérő épp ételt oszt, ő pontosan ismeri a titkos kódokat amik a pánik elkerülésére szolgálnak.
Fotó: ShowRecMedia
  • A titkos kódok a pánik elkerülése érdekében szükségesek.
  • Így működnek a titkos kódok.
  • Titkos kódok listája.

Titkos kódok, amiket jobb, ha sosem hallasz a pilóta szájából

Miért szükségesek a tiktos kódok?

Érthető, hogy a pánik és a hisztéria megelőzése érdekében a repülő személyzetének a rázós, necces helyzeteket diszkréten kell kezelnie. Mivel nincs lehetőségük félrevonulni, így sokszor titkos kódnyelven kommunikálnak egymással. Ha a személyzet jól végzi a dolgát, az utas ezekből többnyire semmit sem érzékel.

Hogyan működnek a titkos kódok?

A légitársaságoknál rengeteg protokoll létezik, de a repülőn használt rejtett jelzések ennél lazább rendszer alapján működnek. A legtöbb kód légitársaságonként, de akár személyzetenként is eltérhet. Van azonban pár világszerte ismert kód, például a hírhedt 7500, ami gépeltérítés gyanúját jelzi. A lényeg mindig ugyanaz, úgy jelezni a problémát, hogy az utasok ne kezdjenek gyanakodni és kombinálni, vajon mi történhetett.

Mit jelentenek a titkos kódok?

Lássuk a baljóslatú titkos kódokat, amik hallatán kezdhetsz aggódni:

  • „Angel” vagy „Code 300” – ez azt jelzi, hogy egy utas életét vesztette a fedélzeten, gondoskodni kell a holttestről
  • „Squawk 7500” – ez talán a legrémisztőbb, azt jelzi, hogy a repülőgépet eltérítették
  • „Code Yellow” – orvosi probléma, ami ugyan nem életveszélyes, de gyors reakciót kíván a személyzettől
  • „Mermaid” – gyanús, vagy problémás utast jelez
  • „Pan-Pan” – olyan műszaki vagy egészségügyi helyzet, ami ugyan nem vészhelyzet, de azonnali figyelmet igényel

A legtöbb jelzés egyszerű, pár szó, egy mozdulat, és mi utasok észre sem vesszük, hogy közben akár egy mentőakció zajlik a háttérben, és ez így van jól, hiszen egy repülőgépen kitörő pánik nagyobb bajt okozhat, mint maga a probléma. 

Nézd meg az alábbi videót arról, hogy képzik ki a légiutas kísérőket:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

