Repülés közben a személyzet titkos kódokkal kommunikál egymással, hogy elkerüljék a pánikkeltést. Te észrevettél már valaha hasonlót? Miután elolvasod a cikket, biztosan hegyezni kezded majd a füled repülés közben, mert most eláruljuk, milyen kódok hallatán kezdhetsz aggódni!

Ha ezeket a titkos kódokat hallod a repülőn, akkor nagy baj van.

A titkos kódok a pánik elkerülése érdekében szükségesek.

Így működnek a titkos kódok.

Titkos kódok listája.

Titkos kódok, amiket jobb, ha sosem hallasz a pilóta szájából

Miért szükségesek a tiktos kódok?

Érthető, hogy a pánik és a hisztéria megelőzése érdekében a repülő személyzetének a rázós, necces helyzeteket diszkréten kell kezelnie. Mivel nincs lehetőségük félrevonulni, így sokszor titkos kódnyelven kommunikálnak egymással. Ha a személyzet jól végzi a dolgát, az utas ezekből többnyire semmit sem érzékel.

Hogyan működnek a titkos kódok?

A légitársaságoknál rengeteg protokoll létezik, de a repülőn használt rejtett jelzések ennél lazább rendszer alapján működnek. A legtöbb kód légitársaságonként, de akár személyzetenként is eltérhet. Van azonban pár világszerte ismert kód, például a hírhedt 7500, ami gépeltérítés gyanúját jelzi. A lényeg mindig ugyanaz, úgy jelezni a problémát, hogy az utasok ne kezdjenek gyanakodni és kombinálni, vajon mi történhetett.

Mit jelentenek a titkos kódok?

Lássuk a baljóslatú titkos kódokat, amik hallatán kezdhetsz aggódni:

„Angel” vagy „Code 300” – ez azt jelzi, hogy egy utas életét vesztette a fedélzeten, gondoskodni kell a holttestről

vagy – ez azt jelzi, hogy egy utas életét vesztette a fedélzeten, gondoskodni kell a holttestről „Squawk 7500” – ez talán a legrémisztőbb, azt jelzi, hogy a repülőgépet eltérítették

– ez talán a legrémisztőbb, azt jelzi, hogy a repülőgépet eltérítették „Code Yellow” – orvosi probléma, ami ugyan nem életveszélyes, de gyors reakciót kíván a személyzettől

– orvosi probléma, ami ugyan nem életveszélyes, de gyors reakciót kíván a személyzettől „Mermaid” – gyanús, vagy problémás utast jelez

– gyanús, vagy problémás utast jelez „Pan-Pan” – olyan műszaki vagy egészségügyi helyzet, ami ugyan nem vészhelyzet, de azonnali figyelmet igényel

A legtöbb jelzés egyszerű, pár szó, egy mozdulat, és mi utasok észre sem vesszük, hogy közben akár egy mentőakció zajlik a háttérben, és ez így van jól, hiszen egy repülőgépen kitörő pánik nagyobb bajt okozhat, mint maga a probléma.