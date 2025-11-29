Ha ezeket a titkos kódokat hallod a repülőn, akkor nagy baj van.

Repülés közben a személyzet titkos kódokkal kommunikál egymással, hogy elkerüljék a pánikkeltést. Te észrevettél már valaha hasonlót? Miután elolvasod a cikket, biztosan hegyezni kezded majd a füled repülés közben, mert most eláruljuk, milyen kódok hallatán kezdhetsz aggódni!
Érthető, hogy a pánik és a hisztéria megelőzése érdekében a repülő személyzetének a rázós, necces helyzeteket diszkréten kell kezelnie. Mivel nincs lehetőségük félrevonulni, így sokszor titkos kódnyelven kommunikálnak egymással. Ha a személyzet jól végzi a dolgát, az utas ezekből többnyire semmit sem érzékel.
A légitársaságoknál rengeteg protokoll létezik, de a repülőn használt rejtett jelzések ennél lazább rendszer alapján működnek. A legtöbb kód légitársaságonként, de akár személyzetenként is eltérhet. Van azonban pár világszerte ismert kód, például a hírhedt 7500, ami gépeltérítés gyanúját jelzi. A lényeg mindig ugyanaz, úgy jelezni a problémát, hogy az utasok ne kezdjenek gyanakodni és kombinálni, vajon mi történhetett.
A legtöbb jelzés egyszerű, pár szó, egy mozdulat, és mi utasok észre sem vesszük, hogy közben akár egy mentőakció zajlik a háttérben, és ez így van jól, hiszen egy repülőgépen kitörő pánik nagyobb bajt okozhat, mint maga a probléma.
