Kigyulladt épületek, halálba ugró emberek – A szeptember 11-i terrortámadás új szintre emelte a félelmet

Vannak olyan események, amelyek annyira beleégnek nemcsak a köztudatba, de az ember saját emlékeibe is, hogy minden pillanatára emlékezünk. Még ha az adott esemény évekkel, évtizedekkel korábban is volt. Pontosan ilyen a 24 évvel ezelőtt történt szeptember 11-i terrortámadás az Egyesült Államok ellen.

A szeptember 11-i terrortámadás során a két Boeing becsapósásának pillanatai - nem sokkal később a kétWTC- toronyház összedőlt, emberek százait temetve maga alá

Fotó: wikipedia

A szeptember 11-i terrortámadás emlékére

Minden pillanatára jól emlékszem. Arra is, hogy hol és mit csináltam akkor, amikor az első borzalmas hírek érkeztek a WTC ikertornyaiba becsapódó repülőgépekről. Éppen a Kossuth Lajos utca egyik kirakatát rendeztem, amikor a szomszédos pénzváltóban dolgozó fiú elképedve újságolta, hogy a New York-i épületekbe (legalábbis akkor még csak az elsőbe) becsapódott egy gép. Először azt gondoltam, nyilván csak valami kisrepülő lehetett, és véletlen balesetről van szó.

Eszembe sem jutott, hogy hatalmas Boeing utasszállítókról van szó, nem is egyről, ráadásul nem véletlen baleset, hanem szándékos terrortámadás történt, amely emberek ezreinek halálával a világtörténelem egyik legborzalmasabb tragédiájává válik.

Tűzoltó a WTC romjainál, miközben 10 további mentőegységet kér

Fotó: Preston Keres / wikipedia

9/11 – Egy nap, amely megváltoztatta a világot

24 év elteltével sem halványulnak az emlékek, ugyanolyan élesen látom magam előtt a Manhattan felett gomolygó port, a lángoló, majd összedőlő ikertornyokat, majd a földi poklot amely az ikonikus toronyházak helyén keletkezett. Az égbe nyúló, megégett romokat, a kétségbeesetten életek után, a végső kimerülésig kutató mentőosztagokat. Ez valóban maga volt a borzalom.

Mint utóbb kiderült, összesen négy gépet térítettek el, ebből kettő a WTC ikertornyokba csapódott, egy a Washington DC-ben található Pentagon épületének nyugati szárnyába, míg a negyedik repülőgép az utasok hősies ellenállásának köszönhetően – végcélját nem elérve – Pennsylvania egy szántóföldjén zuhant le. És a mérleg? Csaknem háromezer ember halt meg, tízezrek megsérültek és a világ alapvető biztonságérzete semmivé vált.

A Pentagonba becsapódott repülőgép tragédiája utáni mentési munkálatok

Fotó: TSGT Cedric H. Rudisill, USAF / wikipedia

Romok mindenütt

A szeptember 11-i terrortámadás pusztítása valóban borzalmas volt, a becsapódások környékén egész negyedek semmisültek meg. A tragédia helyszíne, a Ground Zero, ahogy később elnevezték, még hónapokon át lángolt és füstölt. Az ikertornyok, a Marriott Hotel és a 7-es számú torony teljesen eltűntek a föld színéről, a körülöttük álló valamennyi épület pedig súlyosan megsérült. A Pentagon elleni támadás ugyanakkor szimbolikus is volt: itt az amerikai hatalom szívét érte támadás.