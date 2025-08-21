Egy légiutas-kísérő elárulta a fedélzeti mosdóhasználat titkát

Repülés közben előbb-utóbb mindenki eljut odáig, hogy muszáj meglátogatnia a fedélzeti mosdót. De mikor van a legjobb pillanat, hogy ne kelljen hosszan várakozni a szűk folyosón, vagy kínosan fészkelődni a szomszéd mellett? Egy nemzetközi légitársaság légiutas-kísérője, Sarah B., valamint tapasztalt világutazók elárulták a bevált stratégiáikat a fedélzeti mosdóhasználat időzítésére.

Légiutas-kísérő elárulta, melyik a legideálisabb időpont a fedélzeti mosdóhasználatra

Fotó: Aureliy / Shutterstock

Két aranyidőpont a fedélzeti mosdóhasználathoz

A légiutas-kísérő szerint két időszakban érdemes célba venni a mosdót: közvetlenül az első étkezés utáni tálcaleszedés után, illetve a leszállási bejelentés előtt – de nem közvetlenül utána. „Amikor bemondjuk, hogy hamarosan leszállunk, mindenki egyszerre rohan a mosdóba. Ugyanez történik az étkezés után is – ráadásul ilyenkor a személyzet éppen a kocsikkal pakol, ami miatt nehéz közlekedni” – magyarázza.

A hosszú távú járatok második étkezése jellemzően 60–90 perccel a landolás előtt kezdődik. Ha ilyenkor várunk, nagy az esélye, hogy hosszú sorba kerülünk, vagy épp lekésünk a lehetőségről, mert a biztonsági öv jelzés már ég.

A „csendes időszak” a nyerő - A légiutas-kísérő szerint az első étkezés utáni takarítás ideális: ekkor a legtöbb utas már elmerül a filmjében, könyvében vagy épp elalszik. A kabin fényei gyakran lekapcsolva, a folyosók csendesek – ilyenkor nem kell könyökök és kézipoggyászok között manőverezni.

Az utazási tanácsadó tanácsai

Rani Cheema utazási tanácsadó szinte tudományos alapossággal tervezi a mosdólátogatásait. Még a felszállás előtt többször is elmegy, hogy a lehető legkésőbb kelljen sorba állnia a levegőben. „Nem iszom sok folyadékot a felszállás előtt, viszont a repülés közben igen. Így elkerülöm, hogy már a beszállás után rögtön a mosdóba kelljen mennem” – mondja.

Érdemes megfontolni a megfelelő időzítést, hogy elkerüljük a hosszan kígyózó sorokat.

Fotó: supakitswn / Shutterstock

Cheema egyik bevált trükkje, hogy akkor indul el, amikor a legtöbben alszanak. A másik, hogy nem a legszembeötlőbb, elöl lévő mosdót választja, hanem inkább a gép végében lévőt, ahová kevesebben zarándokolnak.

Higiénia és udvariasság

A tapasztalt utazó szerint, ha a mosdó állapota hagy kívánnivalót maga után, érdemes kedvesen szólni a személyzetnek – egy mosoly vagy apró figyelmesség mindig segít. Nem is csoda, hiszen egy repülőn átlagosan 60 utasra jut egy mosdó, így a forgalom hatalmas, a tisztaság megőrzése folyamatos kihívás.

Ha szeretnénk elkerülni a tolongást és a felesleges várakozást, a repülős mosdóhasználat aranyszabálya egyszerű: menjünk akkor, amikor mások nem. Ez legtöbbször az első étkezés utáni nyugalmi időszakra vagy az éjszakai alvásidőre esik – ilyenkor szinte zavartalanul intézhetjük a dolgunkat.

