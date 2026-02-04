Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Vészhelyzetet jelentett egy utasszállító repülőgép - rosszul lett az egyik pilóta

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 11:40
Egy utasszállító repülőgép váratlanul vészhelyzetet jelentett az Egyesült Királyság felett. A leszállást követően orvosi csapat érkezett az egyik pilótához.

Egy Jet2 járat kedden kénytelen volt vészhelyzetet jelenteni, miközben átrepült az Egyesült Királyság felett. A jelentések szerint a landolást követően orvosi csapat érkezett a repülőgép egyik pilótájához.

Rosszul lett a repülőgép egyik pilótája

Az LS980-as járat Lanzarote-ról Manchesterbe tartott kedden, amikor körülbelül 25 perccel a tervezett érkezése előtt egy Squawk 7700-as jelet adott le. A nemzetközi kód általános vészhelyzetet jelöl, és riasztja az összes közeli radarrendszert. Ebben az esetben a kód tájékoztatta a légiforgalmi irányítást , hogy az egyik pilóta hirtelen egészségügyi probléma miatt nem tudja folytatni a feladatát.

Az Airbus A321-es repülőgép elsőbbségi leszállásban részesült, és helyi idő szerint 20:14-kor biztonságosan leszállt a manchesteri repülőtéren. Ezután leparkolták, majd a pilótát állítólag orvosi szakemberek látták el. A légitársaság szóvivője szerint a leszállást követően miden utas a megszokott módon hagyhatta el a gép fedélzetét - írta az Express.

 

