Itt van Sidi bejelentése: énekesnek áll Tankcsapda gitárosa! – Megvan az új zenekara

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 13:10
Sidlovics Gábor Sidi nagy bejelentést tett. A Tankcsapda egykori gitárosa új bandát alapított, amiben ő az énekes!
A szerző cikkei

Éppen egy évvel ezelőtt érkezett a sokkoló hír: feloszlik a Tankcsapda, legalábbis a hosszú évek óta fennálló formációban. Kiderült, Sidlovics Gábor Sidi kiválik a csapatból. A pontos miérteket azóta is homály fedi, és sokáig nem volt biztos, hogy ki veszi át a helyét a debreceni srácok mellett. Azóta erre a kérdésre választ kaptunk, most pedig Sidi is nagy bejelentést tett.

Sidlovics Gábor Sidi egy évvel a Tankcsapda után új zenekart alapított
Sidlovics Gábor Sidi egy éve vált ki a Tankcsapda csapatából, most új zenekart alapított, aminek ő az énekese! (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

A Tankcsapda gitárosa énekes lett

Sidlovics Gábor 13 évig zenélt a Tankcsapdában, előtte pedig a Mafia és Zanzibar zenekarokban gitározott. Tavalyi bejelentésében arról beszélt, hogy új területeken szeretné kipróbálni magát, és nincs kizárva, hogy a zenélést is folytatja. Mára ez utóbbi biztossá vált. A hétvégén ugyanis egy naplementés képpel tett bejelentést:

Az elmúlt hónapokban, ha itt ezeken a felületeken csendesebb is voltam, a háttérben komoly munka folyt. Holnap bejelentés!

– fogalmazott a fotónál, amin három férfi sziluettje látszik.

A rejtélyt nem sokkal később leleplezte, immár szemből pózolva két társával, akikkel megalapította új zenekarát!

Örömmel mutatom be nektek a Siddhi zenekart! A név nem a „Sidi” angolosított változata. Persze az áthallás nem véletlen – a Siddhi egy szanszkrit szó. Erről majd még mesélek később. Most viszont jöjjön a lényeg, a csapat– írta közösségi oldalán, leleplezve: ő lesz a banda énekese és gitárosa, mellette basszusgitáron Steklács Miklós „Mikszi bácsi”  játszik, a doboknál pedig Horváth Márk „Márk Úr” foglal majd helyet. A hétvégére pedig első dalukat is beharangozták!

Megvan, ki a Tankcsapda új gitárosa

A Tankcsapda gitáros-kérdése is megoldódott nemrég: Lukács Laci és a Kincsvadászokban is szereplő Fejes Tamás mellé Vörös Attila csatlakozott.

A múltam a Tankcsapdával nagyjából 25 évre nyúlik vissza, mivel édesapám gyártotta nekik a pólókat. Először a Petőfi Csarnokban találkoztam velük még tinédzserként. Nagyon szimpatikus, hogy egy 36 éves zenekar, ami belülről is egy jól strukturált gépezet, ad egy olyan biztonságérzetet, amire már nagyon régen vágyom” – fogalmazott a rocker a Tényeknek

@borsonline

