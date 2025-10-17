Samsungos vagy? Ha a telefonod ezen a listán van, nem használhatod többet!

Épp a hét elején, egész pontosan október 14-én szűnt meg az egy évtizeddel ezelőtt bemutatott Windows 10 támogatása. Akik ilyen rendszert használnak (márpedig nem kevesen vannak, százmilliókról beszélünk), azoknak azonnal frissíteniük kell a számítógépüket a 11-es Windows-rendszerre, hogy továbbra is biztonságban legyenek. Igen ám, de mi van azokkal, akik ezt fizikailag nem tudják megtenni, mert egyszerűen nem alkalmas rá a gépük? Nos, azok kénytelenek új vasat venni. Nos, úgy tűnik, a Microsoft után a Samsung is hasonlóra készteti a felhasználóit: négy, egy időben kifejezetten népszerű mobiltelefon-modell támogatását szünteti meg, így aki ilyen kütyüvel rendelkezik, azok a jövőben még a legalapvetőbb biztonsági frissítéseket sem kapják meg, ezzel pedig hatalmas veszélynek teszik ki magukat.

Több okostelefon, köztük a Samsung Galaxy F42 sem kap több frissítést Fotó: YouTube

Vehetünk új okostelefont? Ezeket a modelleket kukázza a Samsung

A márkával behatóan foglalkozó Sammy Fans oldala számolt be róla: a Samsung négy modell teljes támogatását szünteti meg 2025 október végével. Ezek a következők: Galaxy A52s, Galaxy A03s, Galaxy M32 5G, and Galaxy F42 5G.