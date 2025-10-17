Samsungos vagy? Ha a telefonod ezen a listán van, nem használhatod többet!

Épp a hét elején, egész pontosan október 14-én szűnt meg az egy évtizeddel ezelőtt bemutatott Windows 10 támogatása. Akik ilyen rendszert használnak (márpedig nem kevesen vannak, százmilliókról beszélünk), azoknak azonnal frissíteniük kell a számítógépüket a 11-es Windows-rendszerre, hogy továbbra is biztonságban legyenek. Igen ám, de mi van azokkal, akik ezt fizikailag nem tudják megtenni, mert egyszerűen nem alkalmas rá a gépük? Nos, azok kénytelenek új vasat venni. Nos, úgy tűnik, a Microsoft után a Samsung is hasonlóra készteti a felhasználóit: négy, egy időben kifejezetten népszerű mobiltelefon-modell támogatását szünteti meg, így aki ilyen kütyüvel rendelkezik, azok a jövőben még a legalapvetőbb biztonsági frissítéseket sem kapják meg, ezzel pedig hatalmas veszélynek teszik ki magukat.
A márkával behatóan foglalkozó Sammy Fans oldala számolt be róla: a Samsung négy modell teljes támogatását szünteti meg 2025 október végével. Ezek a következők: Galaxy A52s, Galaxy A03s, Galaxy M32 5G, and Galaxy F42 5G.
Mit jelent ez pontosan? Természetesen ezek a modellek továbbra is működőképesek maradnak, ugyanakkor sem Android-frissítés, sem biztonsági frissítés nem érkezik rájuk, még a legkritikusabbak sem – azaz ilyen értelemben a Samsung számára ezek a készülékek "megszűntek létezni". Ezek egyébként nem holmi "ősrégi" mobilok, amiket már senki sem használ, hanem alapvetően 2021-es, azaz négyéves modellek, így garantáltan rengeteg embernek lapul még ott ilyen a zsebében.
Miért baj, ha nem kapunk frissítéseket a telefonunkra? Nos, az Android-frissítések nélkül egy idő után az appok működése is akadályozott lehet, ugyanakkor kétségtelen, hogy mindkét frissítésforma hiányának legfőbb veszélye, hogy innentől nem leszünk biztonságban a hackerek támadásától. A szakértők úgy szoktak fogalmazni, hogy egy elavult rendszer, legyen az számítógép vagy mobiltelefon, olyan, mint egy nyitva hagyott ajtó a betörők számára. Onnantól pedig, hogy az emberek többsége már a pénzügyei többségét online intézi, vagy legalábbis sokszor neten vásárol, esetleg számlákat fizet be, érthető, hogy egy sebezhető telefonnal a bankszámlánkat, az összes pénzünket tesszük kockára.
