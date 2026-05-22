Itt egy újabb nagy veszély az androidos mobilt használók körében

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 11:00
A legújabb trójaiak nem a titkosítást törik fel, hanem képernyőrögzítéssel olvassák le az üzeneteket a WhatsApp vagy Signal felületéről. Az Android felhasználók egy téves hozzáférési engedély megadásával már át is adták a csalóknak az érzékeny információkat.

A Sturnus néven ismert banki trójai program Android rendszerekbe próbálhat betörni. A WhatsApp, a Telegram és a Signal biztonságos üzenetküldő alkalmazások, ám ezek biztonsági rendszereit is megpróbálhatják kijátszani.

Android felhasználók, figyelem! / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Veszély leselkedik az Android felhasználókra

Szinte folyamatosan készenlétben kell lennünk, ha nem akarunk illetékteleneknek adatokat kiadni. Az Android felhasználók gyakran találkozhatnak olyan oldalakkal, e-mailekkel vagy bejelentkezési felületekkel, amelyek meggyőző arculattal elérik, hogy kattintsunk. Ezt teszi a Sturnus is.

A csalás lényege, hogy a felhasználókat ráveszik a hitelesítő adatok átadására. A billentyűleütés naplózásával távoli hozzáférést biztosítanak a csalóknak, ezzel a Sturnus rendszergazda szintű jogosultságokat szerez az Android készüléken, monitorozzák a felhasználók tevékenységét. Ezzel tudják követni, ha mondjuk megpróbálnánk eltávolítani a káros szoftvereket.

A ThreatFabric csalásfelderítő vállalat kutatói kiemelik, hogy a kártevő nyomon követi, mely alkalmazások vannak használatban, és a rosszindulatú funkciókat akkor aktiválja, amikor a felhasználó a Telegramot, a WhatsAppot vagy a Signalt indítja el.

Annak ellenére, hogy ezek az üzenetküldő platformok végpontok közötti titkosítást alkalmaznak, nem biztosítanak védelmet, ha az eszköz teljes mértékben kompromittálódott. 

A Sturnus nem hálózati forgalmat figyel, hanem az Android Accessibility Service szolgáltatásán keresztül monitorozza a felhasználói felületet, rögzíti a képernyőn megjelenő információkat. Ez magában foglalja a névjegyeket, a teljes beszélgetési előzményeket, valamint a bejövő és kimenő üzenetek tartalmát is, valós időben.

Ez a működés különösen kockázatossá teszi a kártevőt: gyakorlatilag kijátssza a végpontok közötti titkosítást azzal, hogy az üzenetekhez azok visszafejtése után fér hozzá, így a támadók számára közvetlen betekintést biztosít olyan kommunikációba is, amelyet a felhasználók biztonságosnak gondolnak.

Hogyan védekezhetünk? 

  • Ne engedjük, hogy ismeretlen forrásból származó APK fájlokat, vagyis a nem Google Play áruházból letöltött alkalmazásokat letöltse a telefon. 
  • Folyamatosan ellenőrizzük a hozzáférési engedélyeket. Ha egy alkalmazás minden ok nélkül hozzáférést kér, ne adjuk meg az engedélyt és töröljük az alkalmazást
  • Hagyjuk bekapcsolva a Google Play Rptect bővítést; ez ellenőrzi az alkalmazásokat és megállapítja, ha valami gyanús
  • Ne kattintsunk rá gyanús, tisztázatlan eredetű linkekre 
  • Frissítsük a szoftverünket. Ezzel elkerülhető, hogy a trójai programok hozzáférést kapjanak és kihasználják a rendszerünk hiányait

 

 

