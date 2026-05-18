Rózsa betegség a levelek fekete foltosodása.

Fekete foltok a rózsa levelén? Pár nap alatt tönkremegy a növény, ha ezt nem veted be

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 13:25
Ha nem lépsz időben, a növényed könnyen elveszítheti a leveleit, és a nyári virágzás is elmaradhat. A fekete foltosodás ugyanis az egyik leggyakoribb és legalattomosabb rózsa betegség, amely gyorsan tönkreteheti a növényt. Mutatjuk, mit tehetsz azért, hogy megmentsd a kertek királynőjét!
A fekete levélfoltok a rózsa betegségek egyik leggyakrabban előforduló tünetei. A foltok gyorsan terjednek a növényeden, de a megfelelő lépésekkel kezelheted, sőt: akár meg is előzheted a kialakulásukat!

  • A fekete foltokat a rózsa levelén egy gombás fertőzés okozza.
  • A betegség nedves környezetben terjed.
  • A fertőzött levelek idővel elsárgulnak és lehullanak.
  • Megfelelő gondozással kezelhető és megelőzhető a betegség.

Az egyik leggyakoribb rózsa betegség: miért fekete foltos a rózsa levele?

A rózsa betegségét a Diplocarpon rosae nevű gomba okozza. Először apró, sötét pöttyök jelennek meg a leveleken, amelyek később összefolynak, és nagyobb foltokká alakulnak.

A fertőzött levelek fokozatosan sárgulni kezdenek, majd lehullanak. A gombásodás jelentősen gyengíti a rózsát, mivel a lombvesztés miatt kevesebb energiát tud termelni.

A gomba kifejezetten kedveli a nedves környezetet. Hosszabb esőzés, párás levegő vagy a leveleken fennmaradó víz mind kedvez neki.

A spórák a lehullott leveleken és a fertőzött hajtásokon áttelelnek, majd tavasszal újra aktiválódnak. Ezért gyakori, hogy ugyanaz a rózsatő minden évben újra megbetegszik.

Hogyan lehet megelőzni a rózsa foltosodását?

A megelőzés a megfelelő környezet kialakításával lehetséges.

A rózsa ültetése

A rózsa napfényigényes növény, ezért olyan helyre kell ültetni, ahol a reggeli napsütés gyorsan felszárítja a levelekről a nedvességet.

Illetve nem szabad sűrűn ültetni sem, mivel a rossz légmozgás elősegíti a gombás betegségek terjedését.

A rózsa metszése

Ezenkívül, a rózsa metszése is fontos szerepet játszik a megelőzésben. A sűrű hajtások ritkítása javítja a levegő áramlását, így a levelek gyorsabban száradnak.

A rózsa öntözése

A rózsát nem ajánlott felülről locsolni. Érdemes mindig a tövét öntözni, valamint kerülni kell, hogy a levelek tartósan vizesek maradjanak.

A reggeli öntözés a legideálisabb, mert napközben a növény gyorsabban megszárad.

Hogyan kezeld, ha a rózsa levelén fekete foltok jelentek meg?

A fertőzött leveleket minél hamarabb el kell távolítani. De nemcsak a növényről, hanem a földről is. Ezeket ne is komposztáld, mert a gombaspórák ott is életben maradhatnak.

A metszőollót minden használat után fertőtleníteni kell, különben a gomba tovább fertőzhet más hajtásokat is.
Bors-tipp: egy vastagabb mulcsréteggel a rózsa töve körül megakadályozhatod, hogy esőzéskor a talajról visszafröccsenjenek a spórák a levelekre.

A rózsa permetezése

Ha a fertőzés már nagy területen jelen van, elkerülhetetlen a permetezés. Léteznek kifejezetten rózsákhoz ajánlott gombaölő szerek, de egyes házi permetekkel is lassítható a betegség terjedése.

A kezelést tavasszal érdemes elkezdeni, csapadékos időszakban. A permetezésnél nemcsak a levelek tetejére, hanem az alsó felületükre és a szárakra is juttatni kell a gombaölő szerből, hogy hatékony legyen.

