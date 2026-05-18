Fekete foltok a rózsa levelén? Pár nap alatt tönkremegy a növény, ha ezt nem veted be

A fekete levélfoltok a rózsa betegségek egyik leggyakrabban előforduló tünetei. A foltok gyorsan terjednek a növényeden, de a megfelelő lépésekkel kezelheted, sőt: akár meg is előzheted a kialakulásukat!
A rózsa betegségét a Diplocarpon rosae nevű gomba okozza. Először apró, sötét pöttyök jelennek meg a leveleken, amelyek később összefolynak, és nagyobb foltokká alakulnak.
A fertőzött levelek fokozatosan sárgulni kezdenek, majd lehullanak. A gombásodás jelentősen gyengíti a rózsát, mivel a lombvesztés miatt kevesebb energiát tud termelni.
A gomba kifejezetten kedveli a nedves környezetet. Hosszabb esőzés, párás levegő vagy a leveleken fennmaradó víz mind kedvez neki.
A spórák a lehullott leveleken és a fertőzött hajtásokon áttelelnek, majd tavasszal újra aktiválódnak. Ezért gyakori, hogy ugyanaz a rózsatő minden évben újra megbetegszik.
A megelőzés a megfelelő környezet kialakításával lehetséges.
A rózsa napfényigényes növény, ezért olyan helyre kell ültetni, ahol a reggeli napsütés gyorsan felszárítja a levelekről a nedvességet.
Illetve nem szabad sűrűn ültetni sem, mivel a rossz légmozgás elősegíti a gombás betegségek terjedését.
Ezenkívül, a rózsa metszése is fontos szerepet játszik a megelőzésben. A sűrű hajtások ritkítása javítja a levegő áramlását, így a levelek gyorsabban száradnak.
A rózsát nem ajánlott felülről locsolni. Érdemes mindig a tövét öntözni, valamint kerülni kell, hogy a levelek tartósan vizesek maradjanak.
A reggeli öntözés a legideálisabb, mert napközben a növény gyorsabban megszárad.
A fertőzött leveleket minél hamarabb el kell távolítani. De nemcsak a növényről, hanem a földről is. Ezeket ne is komposztáld, mert a gombaspórák ott is életben maradhatnak.
Bors-tipp: egy vastagabb mulcsréteggel a rózsa töve körül megakadályozhatod, hogy esőzéskor a talajról visszafröccsenjenek a spórák a levelekre.
Ha a fertőzés már nagy területen jelen van, elkerülhetetlen a permetezés. Léteznek kifejezetten rózsákhoz ajánlott gombaölő szerek, de egyes házi permetekkel is lassítható a betegség terjedése.
A kezelést tavasszal érdemes elkezdeni, csapadékos időszakban. A permetezésnél nemcsak a levelek tetejére, hanem az alsó felületükre és a szárakra is juttatni kell a gombaölő szerből, hogy hatékony legyen.
Kattints a videóra, és nézd meg a rózsametszés 7 legfontosabb szabályát:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.