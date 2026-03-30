Így gondozd a rózsát, hogy egész nyáron virágozzon

A rózsa minden kert ékessége, hiszen pompás virágaival gyönyörű látványt nyújt. Ám ahhoz, hogy egészségesen fejlődjön és gazdagon virágozzon, fontos a rózsa gondozása. A Fanny magazin összegyűjtötte, hogy mit kell tenned a bőséges virágzásért.

A rózsa gondozása során ne feledkezzünk meg a metszésről, amit a fagyok elmúltával kell elvégezni

Miután elmúltak a fagyok, metszd vissza a rózsákat, hogy fellélegezhessenek.

Lazítsd fel a talajt, távolítsd el a gyomokat, majd adj tápanyagot, hogy legyen erejük a későbbi virágzáshoz.

Permetezd, öntözd, és takard őket mulccsal az egészséges fejlődésért.

Rózsa gondozása tavasszal

Fontos a megfelelő időzítés

A tavaszi virágok, köztük a rózsák felélesztése tavasszal a kitakarással kezdődik, de ezzel várd meg, amikor a kemény fagyok elmúltak már, és a rügyek duzzadni kezdenek. Ez hazánkban általában március közepe vagy vége.

Óvatosan takard ki a töveket

Amennyiben az időjárás már megengedi, bontsd ki a töveket a téli védelmet nyújtó földhalmok alól. Ezt érdemes borúsabb időben végezni, hogy a hirtelen jött erős napsütés ne égesse meg a fényhiánytól még érzékeny részeket a rózsa tövén.

Legyen szellős

Tisztítsd meg a bokrot az elhalt, barnára vagy feketére színeződött, fagykáros ágaktól. Vágd le a beteg vagy egymást keresztező, dörzsölő hajtásokat is, így a bokor belseje szellős marad, és több fényt kap.

Rózsa metszése tavasszal

A tavaszi metszés segít abban, hogy a növények több fényt és levegőt kapjanak. A rózsa metszése során fontos, hogy fajtától függően alakítsd ki a végleges formát. A teahibrideket érdemes erősebben, 3-5 egészséges rügyre visszavágni, míg a futórózsáknál inkább csak a hajtásvégeket igazítsd meg. Arra figyelj, hogy mindig egy kifelé néző rügy felett, ferdén vágd le, így az esővíz nem áll meg a felületen.

Talajlazítás és gyommentesítés

A metszés után óvatosan, a gyökerekre vigyázva lazítsd fel a talajt a tövek körül. Ezzel segítheted a föld szellőzését, a víz könnyebb áramlását. Ilyenkor távolítsd el az első tavaszi gyomokat is, melyek elszívnák a tápanyagot a fejlődésnek induló növénytől.

Adj neki tápanyagot

A bőséges virágzáshoz rengeteg energiára van szüksége. Juttass ki érett komposztot vagy speciális rózsatrágyát a tövek köré, és dolgozd be enyhén a talajba. Ez adja meg a kezdő löketet ahhoz, hogy erős hajtásokat és később sok virágot hozzon. Az üzletekben is beszerezhetsz különböző készítményeket, de ezeket akár természetes tápoldatokkal is kiválthatod.