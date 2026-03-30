Így gondozd a rózsát, hogy egész nyáron virágozzon

A rózsa minden kert ékessége, hiszen pompás virágaival gyönyörű látványt nyújt. Ám ahhoz, hogy egészségesen fejlődjön és gazdagon virágozzon, fontos a rózsa gondozása. A Fanny magazin összegyűjtötte, hogy mit kell tenned a bőséges virágzásért.
A tavaszi virágok, köztük a rózsák felélesztése tavasszal a kitakarással kezdődik, de ezzel várd meg, amikor a kemény fagyok elmúltak már, és a rügyek duzzadni kezdenek. Ez hazánkban általában március közepe vagy vége.
Amennyiben az időjárás már megengedi, bontsd ki a töveket a téli védelmet nyújtó földhalmok alól. Ezt érdemes borúsabb időben végezni, hogy a hirtelen jött erős napsütés ne égesse meg a fényhiánytól még érzékeny részeket a rózsa tövén.
Tisztítsd meg a bokrot az elhalt, barnára vagy feketére színeződött, fagykáros ágaktól. Vágd le a beteg vagy egymást keresztező, dörzsölő hajtásokat is, így a bokor belseje szellős marad, és több fényt kap.
A tavaszi metszés segít abban, hogy a növények több fényt és levegőt kapjanak. A rózsa metszése során fontos, hogy fajtától függően alakítsd ki a végleges formát. A teahibrideket érdemes erősebben, 3-5 egészséges rügyre visszavágni, míg a futórózsáknál inkább csak a hajtásvégeket igazítsd meg. Arra figyelj, hogy mindig egy kifelé néző rügy felett, ferdén vágd le, így az esővíz nem áll meg a felületen.
A metszés után óvatosan, a gyökerekre vigyázva lazítsd fel a talajt a tövek körül. Ezzel segítheted a föld szellőzését, a víz könnyebb áramlását. Ilyenkor távolítsd el az első tavaszi gyomokat is, melyek elszívnák a tápanyagot a fejlődésnek induló növénytől.
A bőséges virágzáshoz rengeteg energiára van szüksége. Juttass ki érett komposztot vagy speciális rózsatrágyát a tövek köré, és dolgozd be enyhén a talajba. Ez adja meg a kezdő löketet ahhoz, hogy erős hajtásokat és később sok virágot hozzon. Az üzletekben is beszerezhetsz különböző készítményeket, de ezeket akár természetes tápoldatokkal is kiválthatod.
Még rügypattanás előtt érdemes elvégezni a tavaszi lemosó permetezést: a rezes vagy kénes permetezés segít elpusztítani az áttelelő gombaspórákat és kártevőket, és megelőzheted a rózsa betegségeit, a lisztharmatot és a fekete foltosságot.
Ne felejtsd el a rózsa talajtakarását: teríts el a tövek körül 5-10 centiméter vastagon fakérget vagy szalmát. A mulcs segít megőrizni a talaj nedvességét, elnyomja a gyomokat, és kiegyenlíti a tavaszi hőmérséklet-ingadozásokat is. Emellett a kert sokkal rendezettebb, esztétikusabb látványt fog nyújtani.
Ilyenkor még ugyan nedves a föld, de a frissen metszett és trágyázott rózsák hálásak lesznek egy bőséges öntözésért, főleg, ha szárazabb a március. A víz segít, hogy a tápanyagok eljussanak a gyökerekhez, és beinduljon a nedvkeringés.
