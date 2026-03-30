Így gondozd a rózsát, hogy egész nyáron virágozzon

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 11:30
Ahogy melegszik az idő, ideje felkészíteni ezt a gyönyörű virágot a szezonra. A rózsa gondozása különösen fontos tavasszal is, ezért összegyűjtöttük, mire van szüksége, hogy egész nyáron ontsa a virágokat.

A rózsa minden kert ékessége, hiszen pompás virágaival gyönyörű látványt nyújt. Ám ahhoz, hogy egészségesen fejlődjön és gazdagon virágozzon, fontos a rózsa gondozása. A Fanny magazin összegyűjtötte, hogy mit kell tenned a bőséges virágzásért.

A rózsa gondozása során fontos a megfelelő metszés.
A rózsa gondozása során ne feledkezzünk meg a metszésről, amit a fagyok elmúltával kell elvégezni
Fotó: Mariia Boiko /   shutterstock
  • Miután elmúltak a fagyok, metszd vissza a rózsákat, hogy fellélegezhessenek.
  • Lazítsd fel a talajt, távolítsd el a gyomokat, majd adj tápanyagot, hogy legyen erejük a későbbi virágzáshoz.
  • Permetezd, öntözd, és takard őket mulccsal az egészséges fejlődésért.

 

Rózsa gondozása tavasszal

 

Fontos a megfelelő időzítés

A tavaszi virágok, köztük a rózsák felélesztése tavasszal a kitakarással kezdődik, de ezzel várd meg, amikor a kemény fagyok elmúltak már, és a rügyek duzzadni kezdenek. Ez hazánkban általában március közepe vagy vége.

Óvatosan takard ki a töveket

Amennyiben az időjárás már megengedi, bontsd ki a töveket a téli védelmet nyújtó földhalmok alól. Ezt érdemes borúsabb időben végezni, hogy a hirtelen jött erős napsütés ne égesse meg a fényhiánytól még érzékeny részeket a rózsa tövén.

Legyen szellős

Tisztítsd meg a bokrot az elhalt, barnára vagy feketére színeződött, fagykáros ágaktól. Vágd le a beteg vagy egymást keresztező, dörzsölő hajtásokat is, így a bokor belseje szellős marad, és több fényt kap.

Rózsa metszése tavasszal

A tavaszi metszés segít abban, hogy a növények több fényt és levegőt kapjanak. A rózsa metszése során fontos, hogy fajtától függően alakítsd ki a végleges formát. A teahibrideket érdemes erősebben, 3-5 egészséges rügyre visszavágni, míg a futórózsáknál inkább csak a hajtásvégeket igazítsd meg. Arra figyelj, hogy mindig egy kifelé néző rügy felett, ferdén vágd le, így az esővíz nem áll meg a felületen.

Talajlazítás és gyommentesítés

A metszés után óvatosan, a gyökerekre vigyázva lazítsd fel a talajt a tövek körül. Ezzel segítheted a föld szellőzését, a víz könnyebb áramlását. Ilyenkor távolítsd el az első tavaszi gyomokat is, melyek elszívnák a tápanyagot a fejlődésnek induló növénytől.

Adj neki tápanyagot

A bőséges virágzáshoz rengeteg energiára van szüksége. Juttass ki érett komposztot vagy speciális rózsatrágyát a tövek köré, és dolgozd be enyhén a talajba. Ez adja meg a kezdő löketet ahhoz, hogy erős hajtásokat és később sok virágot hozzon. Az üzletekben is beszerezhetsz különböző készítményeket, de ezeket akár természetes tápoldatokkal is kiválthatod.

A rózsa lemosó permetezése

Még rügypattanás előtt érdemes elvégezni a tavaszi lemosó permetezést: a rezes vagy kénes permetezés segít elpusztítani az áttelelő gombaspórákat és kártevőket, és megelőzheted a rózsa betegségeit, a lisztharmatot és a fekete foltosságot.

Hálás lesz a mulcsért

Ne felejtsd el a rózsa talajtakarását: teríts el a tövek körül 5-10 centiméter vastagon fakérget vagy szalmát. A mulcs segít megőrizni a talaj nedvességét, elnyomja a gyomokat, és kiegyenlíti a tavaszi hőmérséklet-ingadozásokat is. Emellett a kert sokkal rendezettebb, esztétikusabb látványt fog nyújtani.

A rózsák köré mulcsot szórnak.
Érdemes a tövek köré mulcsot is teríteni, ezáltal megvédheted a növények gyökerét
Fotó: AndrWater /   shutterstock

A rózsa öntözése

Ilyenkor még ugyan nedves a föld, de a frissen metszett és trágyázott rózsák hálásak lesznek egy bőséges öntözésért, főleg, ha szárazabb a március. A víz segít, hogy a tápanyagok eljussanak a gyökerekhez, és beinduljon a nedvkeringés.

Ha kíváncsi vagy a tavaszi rózsametszés szabályaira, nézd meg az alábbi videót:

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu