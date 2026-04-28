Sárgulni fog az irigységtől a szomszéd: eláruljuk a trükköt, amitől nálad lesznek a legszebb rózsák az utcában

A dúsan virágzó rózsakert titka az okos metszésben és néhány konyhai trükkben rejlik.

A rózsa gondozása egyszerű, ha betartod a profik alapvető szabályait.

Ezzel az öt egyszerű, filléres lépéssel illatozó virágzuhataggá varázsolhatod az udvarodat.

Sokan gondolják, hogy a rózsa a kertek hisztis hercegnője. Az igazság azonban az, hogy a rózsa gondozása egyáltalán nem bonyolult, ha megértjük az alapvető igényeit. Ebben az átfogó útmutatóban lerántjuk a leplet a kertészek titkokról, és megmutatjuk, hogyan érheted el a folyamatos virágzást.

Dúsan virágzó rózsabokor a kertben – a rózsa gondozása nem ördöngösség / Fotó: Mariia Boiko / shutterstock

Rózsa gondozása: miért ne hagyd rajta az elszáradt fejeket?

A folyamatos virágzás legnagyobb ellensége a növény saját biológiai programja, a rózsa életcélja ugyanis nem a te szórakoztatásod, hanem a szaporodás. Ha hagyod, hogy az elvirágzott fejek a bokron maradjanak, a növény minden energiáját a magtermelésre fordítja és ezzel a hormonális folyamattal tulajdonképpen kikapcsolja az új bimbók fejlődését.

Tehát a rózsa metszése a megoldás. Ne csak magát a virágfejet csípd le, hanem vágd vissza a szárat az első olyan pontig, ahol már egy teljes értékű, öt- vagy hétosztatú levelet találsz.

Ez a drasztikusnak tűnő beavatkozás azonnal új hajtások növesztésére és friss bimbók hozatalára serkenti a bokrot. Fontos, hogy a metszést mindig 45 fokos szögben, egy kifelé néző rügy felett végezd, hogy a bokor közepe ne sűrűsödjön be, és a víz lefusson a vágási felületről.

A rózsa öntözése

A rózsa gondozása nem merülhet ki abban, hogy este vizesre locsolod a kertet. Valójában az esti locsolással teszed a legrosszabbat: a leveleken maradó nedvesség éjszaka tökéletes táptalajt biztosít a gombás fertőzéseknek, mint a lisztharmat vagy a rettegett feketefoltosság. A profi kertészek tanácsa tehát az, hogy csak reggel öntözz! Így a növénynek van ideje felszívni a vizet, a levelekre jutó cseppek pedig a nap folyamán elpárolognak. A tövet locsold meg alaposan, egy kifejlett bokornak ilyenkor legalább 10-15 liter vízre van szüksége hetente két-három alkalommal. A gyakori, kevés víz csak a felszínen tartja a gyökereket, ami a növényt sérülékennyé teszi a szárazsággal szemben.