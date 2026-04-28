Sárgulni fog az irigységtől a szomszéd: eláruljuk a trükköt, amitől nálad lesznek a legszebb rózsák az utcában

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 08:15
Felejtsd el a drága vegyszereket és a felesleges permetezést! Eláruljuk a profi trükköket, amivel a rózsáid ontják magukból a bódító illatú virágokat. Ha eddig csak küzdöttél a sárguló levelekkel és a tetvekkel, ez a cikk megváltoztatja az életed, és a rózsa gondozása gyerekjáték lesz!
  • A dúsan virágzó rózsakert titka az okos metszésben és néhány konyhai trükkben rejlik.
  • A rózsa gondozása egyszerű, ha betartod a profik alapvető szabályait.
  • Ezzel az öt egyszerű, filléres lépéssel illatozó virágzuhataggá varázsolhatod az udvarodat.

Sokan gondolják, hogy a rózsa a kertek hisztis hercegnője. Az igazság azonban az, hogy a rózsa gondozása egyáltalán nem bonyolult, ha megértjük az alapvető igényeit. Ebben az átfogó útmutatóban lerántjuk a leplet a kertészek titkokról, és megmutatjuk, hogyan érheted el a folyamatos virágzást. 

Rózsa gondozása a kertben
Dúsan virágzó rózsabokor a kertben – a rózsa gondozása nem ördöngösség / Fotó: Mariia Boiko /   shutterstock

Rózsa gondozása: miért ne hagyd rajta az elszáradt fejeket?

A folyamatos virágzás legnagyobb ellensége a növény saját biológiai programja, a rózsa életcélja ugyanis nem a te szórakoztatásod, hanem a szaporodás. Ha hagyod, hogy az elvirágzott fejek a bokron maradjanak, a növény minden energiáját a magtermelésre fordítja és ezzel a hormonális folyamattal tulajdonképpen kikapcsolja az új bimbók fejlődését. 

Tehát a rózsa metszése a megoldás. Ne csak magát a virágfejet csípd le, hanem vágd vissza a szárat az első olyan pontig, ahol már egy teljes értékű, öt- vagy hétosztatú levelet találsz.

 Ez a drasztikusnak tűnő beavatkozás azonnal új hajtások növesztésére és friss bimbók hozatalára serkenti a bokrot. Fontos, hogy a metszést mindig 45 fokos szögben, egy kifelé néző rügy felett végezd, hogy a bokor közepe ne sűrűsödjön be, és a víz lefusson a vágási felületről.

A rózsa öntözése

A rózsa gondozása nem merülhet ki abban, hogy este vizesre locsolod a kertet. Valójában az esti locsolással teszed a legrosszabbat: a leveleken maradó nedvesség éjszaka tökéletes táptalajt biztosít a gombás fertőzéseknek, mint a lisztharmat vagy a rettegett feketefoltosság. A profi kertészek tanácsa tehát az, hogy csak reggel öntözz! Így a növénynek van ideje felszívni a vizet, a levelekre jutó cseppek pedig a nap folyamán elpárolognak. A tövet locsold meg alaposan, egy kifejlett bokornak ilyenkor legalább 10-15 liter vízre van szüksége hetente két-három alkalommal. A gyakori, kevés víz csak a felszínen tartja a gyökereket, ami a növényt sérülékennyé teszi a szárazsággal szemben.

A rózsa tápanyagigénye

A rózsa imádja a magnéziumot és a káliumot. A kávézacc például enyhén savanyítja a talajt (amit a rózsa kedvel), és nitrogént biztosít. A kálium pótlására a legegyszerűbb módszer a banánhéj: aprítsd fel apróra és ásd be a tövek köré. Ez segít a sejtmembránok erősítésében, így a növény jobban bírja majd a tűző napot is. Ha pedig igazán dús virágzást akarsz, keress olyan tápot, amiben magas a foszforarány – ez a virágzás kulcsa.

Tetvesedik a rózsa? Ezt tedd ellene

A levéltetvek ellen a legjobb védekezés a megelőzés és a társültetés. Például ültess a rózsák mellé levendulát vagy fokhagymát. A fokhagyma illatát a tetvek gyűlölik, a kénes vegyületek pedig a gombás fertőzések ellen is védenek. Ha mégis megjelentek a kártevők, próbáld ki a csalánlével való permetezést vagy az enyhén szappanos vizes lemosást – ezek gyakran hatékonyabbak és sokkal környezetkímélőbbek, mint a vegyszeres kezelések.

A mulcsozás titka

A csupasz talaj a nyári hőségben akár 50 fokra is felmelegedhet, ami szó szerint megfőzi a hajszálgyökereket, ezért takard a talajt 5-8 cm vastagon fenyőkéreggel, szalmával vagy komposzttal. Ez nemcsak a vizet tartja bent a földben, de megakadályozza a gyomok megjelenését is, amik elszívnák az értékes tápanyagokat a rózsa elől. A komposzt ráadásul lassan lebomolva folyamatos utánpótlást biztosít a növénynek.

Nézd meg videón, hogyan kell metszeni a rózsát:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
