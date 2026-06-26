Szétrágcsálta az autó motorterét a nyest? Ezzel az egyszerű praktikával örökre elűzheted a kis ragadozót

A nyest nagy bosszúságot okozhat, hiszen előszeretettel költözik padlásokra, garázsokba vagy akár az autók motorterébe, ahol sokszor kész pusztítást hagy maga mögött. Érdemes néhány jól bevált nyestriasztó módszert bevetni, hogy távol tartsd a ragadozót, még mielőtt százezres károkat varrna a nyakadba. Most eláruljuk a leghatékonyabbakat!
A nyest első ránézésre ártalmatlan – sőt édes – állatnak tűnik. Azonban ha valaki már találkozott vele, tudja, hogy amikor megtelepszik a ház körül, komoly károkat okozhat. Leggyakrabban a padláson, a tetőszerkezetben vagy az autó motorterében bukkan fel, és éjszaka aktív.
A nyest a legkisebb réseken is bejut. Mindenekelőtt vizsgáld át a tetőt, a szellőzőket, a padlásfeljárót és az eresz környékét! Ha találsz nyílásokat, fémhálóval vagy fémlemezzel zárd le őket.
A nyest érzékeny az erős szagokra. Távoltartásában segíthet:
Mivel a nyest territoriális állat, valószínű, hogy újra birtokba akarja majd venni a (korábban ürülékével megjelölt) területeit, ezért nagyon fontos, hogy eltüntesd az állat nyomait, és ezeken a pontokon rendszeresen alkalmazd a nyestriasztó módszerek egyikét.
A kistestű ragadozó kedvelt búvóhelye a meleg motortér. Itt is használhatsz nyestriasztó szagokat, szereket, de hatásos eszköz az ultrahangos nyestriasztó is.
A következő videóban láthatod, milyen jelekről ismerheted fel, ha egy nyest ólálkodik a házad körül:
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