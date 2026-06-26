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Nyestriasztó a kocsi vezetékeinek védelméhez.

Szétrágcsálta az autó motorterét a nyest? Ezzel az egyszerű praktikával örökre elűzheted a kis ragadozót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tippek-trükkök
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 26. 11:02
házi praktikakártevőnyest
Hívatlan vendég költözött a padlásodra, vagy rendszeresen feltűnik a kertedben? Esetleg attól tartasz, hogy kárt tehet az otthonodban vagy az autódban? Akkor most jól figyelj, mert mutatjuk a leghatékonyabb nyestriasztó praktikákat, amelyek segíthetnek távol tartani ezt az apró, de annál nagyobb bosszúságot okozó ragadozót.
Boncza Léda
A szerző cikkei

A nyest nagy bosszúságot okozhat, hiszen előszeretettel költözik padlásokra, garázsokba vagy akár az autók motorterébe, ahol sokszor kész pusztítást hagy maga mögött. Érdemes néhány jól bevált nyestriasztó módszert bevetni, hogy távol tartsd a ragadozót, még mielőtt százezres károkat varrna a nyakadba. Most eláruljuk a leghatékonyabbakat!

Nyestriasztó az ereszben bujkáló kártevők ellen.
Nyestriasztó praktikák: így védekezz a kártevők ellen!
Fotó: Werner Rebel /   shutterstock
  • A nyest rengeteg kárt okozhat a ház körül.
  • Különböző nyestriasztó módszerekkel védekezhetünk ellene.
  • Egyes esetekben érdemes inkább szakember segítségét kérni.

Ezek a legjobb nyestriasztó módszerek

Milyen károkat okoz a nyest?

A nyest első ránézésre ártalmatlan – sőt édes – állatnak tűnik. Azonban ha valaki már találkozott vele, tudja, hogy amikor megtelepszik a ház körül, komoly károkat okozhat. Leggyakrabban a padláson, a tetőszerkezetben vagy az autó motorterében bukkan fel, és éjszaka aktív.

A leggyakoribb problémák:

  1. Megrágja a vezetékeket
    A házban és az autóban is rendetlenkedhet. A javítás akár több százezer forintba is kerülhet.
  2. Tönkreteszi a szigetelést
    A padláson szétszedi a hőszigetelő anyagokat, amelyekből fészket épít magának.
  3. Kárt tehet a tetőben
    Mozgása közben elmozdíthatja a cserepeket, ezzel később beázást okozva.
  4. Kellemetlen szagokat hagy maga után
    Ürüléke, vizelete és az odahordott zsákmányállatok miatt higiéniailag is kifejezetten zavaró lehet.

A nyest elleni védekezés leghatékonyabb lépései

Zárd le a bejutási pontokat

A nyest a legkisebb réseken is bejut. Mindenekelőtt vizsgáld át a tetőt, a szellőzőket, a padlásfeljárót és az eresz környékét! Ha találsz nyílásokat, fémhálóval vagy fémlemezzel zárd le őket.

Használj természetes nyestriasztó szereket

A nyest érzékeny az erős szagokra. Távoltartásában segíthet:

  • egy ecetes rongy,
  • a fokhagyma,
  • a borsmentaolaj,
  • a kutyaszőr,
  • illetve egy egyszerű vadriasztó permet/spray is.

A szagforrásokat érdemes rendszeresen cserélni, hogy megőrizzék hatásukat!

Mivel a nyest territoriális állat, valószínű, hogy újra birtokba akarja majd venni a (korábban ürülékével megjelölt) területeit, ezért nagyon fontos, hogy eltüntesd az állat nyomait, és ezeken a pontokon rendszeresen alkalmazd a nyestriasztó módszerek egyikét.

Az autó nyest elleni védelme

Nyestriasztó módszerek kocsihoz.
Ha nyestre utaló jeleket, nyomokat találsz, rendszeresen nyisd fel a motorháztetőt, és ellenőrizd a kocsi alkatrészeit!
Fotó:   123RF

A kistestű ragadozó kedvelt búvóhelye a meleg motortér. Itt is használhatsz nyestriasztó szagokat, szereket, de hatásos eszköz az ultrahangos nyestriasztó is.

Ha szükséges, kérj segítséget egy szakembertől!

Ha a nyest mindezek ellenére sem fúj visszavonulót, vagy folyton visszatér, érdemes szakemberhez fordulni. A tartós megoldást sokszor csak a kártevő szakszerű kizárása és a bejutási pontok végleges lezárása jelenti.

A következő videóban láthatod, milyen jelekről ismerheted fel, ha egy nyest ólálkodik a házad körül:

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