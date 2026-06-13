Sok galibát okozhatnak a békák, azon túl, hogy sokan rettegnek tőlük. Mutatjuk hogyan iktathatod ki őket, persze kíméletes, állatbarát módszerekkel.

Elárasztják a kertedet a békák? Így szabadulhatsz meg tőlük

Fotó: Mario Saccomano / shutterstock

1. Így űzzük el a kertből a békákat

A dús, elvadult pázsit tökéletes búvóhelyet nyújt a kétéltűeknek, hiszen megvédi őket a tűző naptól és a ragadozóktól. Ha a gyepet folyamatosan röviden tartjuk, megszüntetjük ezt a hűvös védőréteget. A nyílt, napos területeket a békák ösztönösen elkerülik, mert a bőrük pillanatok alatt kiszáradhat.

2. Állóvizek felszámolása

A kerti békák jelenlétének legfőbb oka a szabadon elérhető vízfelület, ahol szaporodni tudnak. Szedjük össze az udvaron felejtett vödröket, üres virágcserép-alátéteket és gumiabroncsokat, amelyekben felgyűlhet az esővíz. Még a legkisebb pocsolya is vonzó lehet számukra a peték lerakásához.

3. Az udvari világítás lekapcsolása

A békák nem a lámpa fénye miatt érkeznek a ház mellé, hanem az éjszakai világítás által odavonzott rovarhad okán. A kerti lámpák, reflektorok valóságos svédasztalt jelentenek a számukra, így éjszaka tömegesen gyűlnek köréjük vadászni. Kapcsoljuk le a felesleges fényeket sötétedés után, vagy váltsunk mozgásérzékelős rendszerekre.

4. Sűrű drótháló telepítése

A fizikai akadályok felállítása az egyik legbiztosabb módszer a hívatlan látogatók távoltartására. Kerítsük körbe a veteményest vagy a kritikus zónákat sűrű szövésű dróthálóval, amelyet legalább tíz-tizenöt centiméter mélyen ássunk be a földbe. A békák kiválóan ásnak, így a talaj feletti kerítés alatt könnyen átbújnának.



5. Kültéri etetők áthelyezése

A kiskedvencek udvaron hagyott ételmaradéka mágnesként vonzza a legyeket, csótányokat és hangyákat. Ez a rengeteg rovar másnap éjszaka bőséges táplálékforrást biztosít a közelben lakó kétéltűeknek. Az állatok edényeit etetés után vigyük be a lakásba, vagy alaposan tisztítsuk meg őket.



6. Menedékek felszámolása

A kert sarkában felejtett farönkök, deszkák, téglarakások vagy az őszi lombhullásból visszamaradt levélhalmok ideális nappali rejtőzködő helyek. A békák ezek alá bújnak be a hőség elől, hogy megőrizzék testük nedvességtartalmát. Számoljuk fel ezeket a potenciális búvóhelyeket, a kerti hulladékot pedig tegyük zárt komposztálóba. Menedék hiányában az udvar barátságtalan, száraz sivataggá válik a számukra.

